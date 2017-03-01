Инициатива наказуема

На организаторов конкурса детских рисунков подали заявление в МВД

На базе Дома культуры посёлка Октябрьское Красногвардейского района 11 марта состоялся конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!». В нём приняли участие 80 юных художников со всех школ посёлка. Работы деток для всеобщего обозрения были размещены на фасаде Дома культуры. Также для ребят открылся «Детский городок безопасного дорожного движения», где мальчишки и девчонки могли весело и с пользой провести время. Ничто не предвещало неприятностей...

А началось всё с праздника...

Организаторами конкурса выступили известный общественник Николай Рант, несколько благотворительных фондов, в том числе НКО «Здоровая молодёжь».

Мероприятие было нацелено на формирование у детей уважительного отношения к матери, роли материнства, укрепление семейных ценностей, а также воспитание здорового подрастающего поколения. Конкурс проводился в рамках поручения президента, озвученного на форуме Общероссийского народного фронта.

Помещение, а также техническое обеспечение (аппаратуру) для проведения мероприятия предоставил октябрьский Дом культуры.

Рисунки оценивало компетентное жюри, а все маленькие участники получили грамоты и подарки — ценные призы от организаторов и спонсоров. Деток поддерживали учителя школ и, конечно, довольные родители.

Наталья Кушель, жительница п. Октябрьское:

«В нашем посёлке впервые проходят мероприятия для детей такого высокого уровня, с таким количеством организаторов и такими ценными подарками. Чувствуется внимание к детям, для них постарались...»

Море детских улыбок, смеха, искорки счастья в глазах ребят, подаренные организаторами праздника любви к матери, обернулись для последних заявлением в органы МВД от... председателя Октябрьского сельского совета — главы администрации Октябрьского сельского поселения Владимира Мельникова. Он что, против детских общественных мероприятий?

«Хочу наказать принципиально»

По словам обескураженных организаторов, глава п. Октябрьское Владимир Мельников подал заявление в МВД по поводу несанкционированного митинга, в то время как мероприятие проходило на базе Дома культуры и по приглашению учреждения. Неужели за благое дело общественникам и спонсорам придётся иметь дело с полицией?

По каким причинам это сделал глава поселения и как это коснётся организаторов конкурса, «Крымский ТелеграфЪ» поинтересовался у первого лица местной власти.

Владимир Мельников:

«Прошло мероприятие без моего ведома. Никто меня в известность не поставил. Но я не „митинг“ написал, а что это было несанкционированное собрание. Мероприятие проходило на площади (выходящей и расположенной рядом — „под“ Домом культуры. — Ред.), а это моя подведомственная территория, за которую я отвечаю. Не дай бог что-нибудь случилось бы, отвечал бы кто? Естественно, я. А меня никто не поставил в известность. Дом культуры своё уже получил. Это моё подведомственное учреждение, оно не могло без моего санкционирования проводить какое-то мероприятие. За то, что они дали им (организаторам. — Ред.) колонки и ещё что-то, я уже накажу их по полной. Потому что они тоже не должны были давать их без моего ведома».

То есть за своё радушие и содействие пострадают не только инициаторы, но и работники Дома культуры, которые, видимо, получат по полной или уже получили.

На вопрос: «Кто виноват?» Владимир Мельников ответил однозначно: «Организаторы. Тот, кто проводит мероприятие, должен подавать заявление на меня о том, что они хотят провести, потому что за 10 дней я должен подать документы в МВД, чтобы присутствовал представитель полиции и МЧС и т. п. Даже если мероприятие в рамках поручения президента, они всё равно должны оповещать местные власти. Я не хочу никакой крови. Хочу, чтобы МВД вынесло организаторам предупреждение. Потому что желательно за 15 дней они должны прийти в сельский совет и сообщить, что хотят провести мероприятие.

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» предложил главе поселения забрать заявление в МВД и ограничиться собственным предупреждением, но чиновник был непреклонен.

Владимир Мельников:

«Нет, я хочу наказать принципиально, потому что это уже не первый раз».

Возможно, в резких словах господина Мельникова и есть доля правды, и закон, на который он ссылается, действительно существует. А может, он просто обиделся, что не пригласили и не уведомили, ведь мероприятия в помещениях (в данном случае — на базе Дома культуры) не подпадают под юрисдикцию данного закона. То есть ситуация противоречивая. Остаётся надеяться, что конфликт взрослых не отразится на детях и общественники с меценатами не передумают иметь дело с октябрьскими властями и устраивать праздники для местных детей.

А как ситуация выглядит по букве закона? Согласно Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», понятие «собрание» трактуется как «совместное присутствие граждан в специально отведённом или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов». Можно конкурс детских рисунков квалифицировать как несанкционированное собрание в таком случае? Любой гражданин, ознакомившийся с полной версией данного закона, вряд ли сможет подвести его текст под конкурс детских рисунков... Слишком далеки понятия.

Притом ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» предусматривает не только предупреждение, но и штраф на кругленькую сумму. В нашем случае, выходит, за... детскую радость.

А вот глава администрации Красногвардейского района Роман Шантаев был не столь категоричен.

Роман Шантаев:

«Я не в курсе ситуации. Но есть несколько простых правил согласования мирных собраний, митингов, шествий... Если мероприятие проходит в помещении, то оно вообще не квалифицируется как массовое мероприятие, и можно забыть про него. Если Дом культуры пригласил и если нет нарушений закона, то всё хорошо».

Относительно заявления в МВД Владимира Мельникова Роман Шантаев сказал следующее: «Каждый может написать что угодно. Но если человек не нарушал закон, то против него ничего предпринято не будет».

Так или иначе, но организаторам детского конкурса «Моя мама лучше всех!» ещё придётся отстаивать свои права перед правоохранительными органами, так как глава Октябрьского сельского поселения не намерен отзывать своё заявление.