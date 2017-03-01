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Кругосветка из Севастополя

Фёдор Конюхов рассказал крымским студентам, как собирается испытать самую большую в мире парусную яхту

 

Знаменитый путешественник презентовал в Крыму свою книгу «Оборона Севастополя», ответил на вопросы студентов КФУ, вручил удостоверения новым членам Русского географического общества и рассказал журналистам о своих ближайших планах.

 

О Кубке Жюля Верна

Учебный парусник для военно-морского флота, который готовят на судостроительном заводе «Вымпел» в Ярославской области, будет иметь порт приписки — город-герой Севастополь. Здесь он будет оснащён мачтами, спущен на воду и отправится в кругосветку под управлением Фёдора Конюхова — члена Русского географического общества, заслуженного мастера спорта, члена Союза писателей России, протоиерея Русской православной церкви Московского патриархата и самого знаменитого российского путешественника.

«Мы сейчас строим большую яхту в 75 метров, — рассказал Фёдор Конюхов. — Это яхта Министерства обороны, на ней будут проходить службу курсанты. Но сначала я хочу обойти вокруг света на этой яхте за 80 дней. Это Кубок Жюля Верна. А стартовать будем из Севастополя, там будет порт приписки».

На встрече с руководством завода Фёдор Конюхов озвучил свои пожелания: яхта должна быть самой большой в мире, двигаться со скоростью 42 узла (77 км/ч) и выдерживать любые ветра и шторма. Кстати, яхту назовут в честь святого Фёдора Ушакова.

О покорении глубин

По словам Фёдора Филипповича, для его глубоководных экспедиций сейчас изготавливают два батискафа. На одном путешественник планирует опуститься на самую глубокую точку Чёрного моря — в 2,5 километра, а на другом — покорить самый глубокий жёлоб — Марианскую впадину.

«XXI век на дворе, мы воюем, а никто ещё никогда не был на дне Марианской впадины, на глубине 11 тысяч 25 метров. Было два погружения, но на плато 10 тысяч 500 метров. Известный режиссёр Джеймс Кэмерон опустился в одиночку на 10 800. Но в расщелине, где сходятся две тектонические плиты, ещё никто не бывал. Почему Марианская впадина так важна? Потому что никто ещё не достал с её глубины пробы грунта! С Луны у нас грунта столько привезли, что во всех цивилизованных странах он есть, а с Марианской нет!»

Также Конюхов выразил возмущение по поводу того, что никто до сих пор не опустился на дно жёлоба Тонга в Тихом океане, хотя, предположительно, это не только самая глубокая точка Южного полушария планеты, но и самая глубокая впадина в мире.

Фёдор Конюхов:

«В Тонгу ещё никто не погружался, хотя считается, что она глубже (Марианской впадины. — Ред.). Только наш „Витязь“ в 1957 году её исследовал и замерил глубину. А сейчас мы даже не можем Тонгу измерить, не то что погрузиться. Есть совесть у путешественников? Нету совести!»

О двойной кругосветке на воздушном шаре

«Сейчас для меня готовится самый большой воздушный шар объёмом 100 тысяч кубов, — сообщил Фёдор Конюхов. — Я хочу подняться на нём в стратосферу. И параллельно готовится воздушный шар, на котором я хочу облететь вокруг света, сделав два оборота. В прошлом году я вылетел из Австралии и приземлился в Австралии и доказал, что можно на воздушном шаре пролететь вокруг света 35 тысяч километров и приземлиться в этой же точке».

Путешественник посетовал, что подготовка к такому длительному полёту на воздушном шаре без посадок занимает много времени, поскольку нужно тщательно изучить воздушные потоки. Поэтому с этого сезона экспедицию перенесли на июль 2018 года. Кроме того, в планах Конюхова облететь вокруг света без посадки на планере с двигателем на солнечных батареях. Таким образом, Конюхов станет первым, кто облетит Землю на планере без посадок: днём планер будет лететь за счёт двигателя, а ночью планировать.

О Крыме и экологии

На вопрос одного из гостей о том, куда путешественник посоветовал бы съездить, ответил, что на нашей планете нет некрасивых мест, и только «наша политическая, экономическая, религиозная и военная системы извращают созданный Богом мир».

Мудрыми словами Конюхов ответил и на просьбу общественника из Антикоррупционного бюро помочь в наведении экологического порядка в Крыму. Дескать, в Судаке по аналогии с Севастопольской панорамой есть своя «панорама по свалкам».

Фёдор Конюхов:

«Истинный патриот не должен ждать, что сделает для тебя та страна, в которой ты живешь, а надо задаться вопросом: что ты сделаешь для этой страны, в которой ты живешь? Когда приходят и говорят, даже сейчас, что есть где-то свалка, но если вы не можете справиться со свалкой, то чего же вы тогда стОите?»

О своей книге

И хотя на тему политики путешественник говорить отказывается, свой приезд в Крым Фёдор Конюхов приурочил к празднованию третьей годовщины Русской весны. По его словам, он давно хотел написать книгу о трагической войне, но сделать это максимально деликатно, чтобы читать её могли дети начиная с 10-летнего возраста. Кроме того, вместе с соавтором книги писателем Ильёй Ильиным, автором журнала «Ералаш», Конюхов собирается выпустить целую серию книг о великих русских военачальниках. Одна уже есть — это книга об Александре Суворове, сейчас готовится рассказ об адмирале Нахимове.

Памятник святителю Николаю и часовня Фёдора Ушакова

На встрече с Конюховым были также озвучены планы по установке памятника святителю Николаю на входе в Балаклавскую бухту (в одной руке он будет держать яхту, а в другой — мыс Горн, самое трудное место для прохождения у мореплавателей) и строительству часовни святого праведного Фёдора Ушакова в виде корабля. Правда эти проекты ещё находятся в стадии обсуждения с властями.

Рекорды Фёдора Конюхова

  • Первую экспедицию осуществил в 15 лет — пересёк Азовское море на вёсельной лодке.
  • Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (трижды), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Джомолунгма (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов).
  • Первый в СНГ закончил программу семи вершин, побывав на вершинах всех частей света (в том числе Азия — Джомолунгма, Европа — Эльбрус).
  • Пересёк в одиночку Атлантический океан на гребной лодке с мировым рекордом в 46 суток 4 часа (в категории «автономно»).
  • Первое в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок.
  • Пересёк в одиночку Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.
  • 23 июля 2016 года завершил рекордное кругосветное путешествие на воздушном шаре высотой 52 метра и весом 10 тонн: по минимальному времени путешествия (268 часов 20 минут), максимальной дистанции перелёта (35 168 км), максимальной высоте полёта в кругосветном путешествии (около 10,6 тысячи метров).
  • Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику.

Максим РУСИНОВ
Фото А. Кирьяков
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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