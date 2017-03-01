Чего хотят крымчане?

Банки с государственным участием, погодные камеры и выборы главы Крыма

Ещё в 2012 году Владимир Путин, будучи на тот момент премьер-министром России, предложил рассматривать в парламенте гражданские инициативы, которые наберут более ста тысяч подписей в интернете. После этого был запущен интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ), на котором каждый желающий гражданин имеет возможность высказывать социально значимую идею и собирать голоса в поддержку. С 2014 года у крымчан тоже появилась возможность голосовать на сайте. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» разобрался, какие инициативы предлагают жители полуострова и имеют ли они успех у других пользователей.

Инициативы без активности

Сейчас на сайте можно найти 23 инициативы, так или иначе связанные с Крымом. Всего две из них (запрет на создание игорной зоны и строительство моста через пролив за счёт инвесторов) набрали больше тысячи голосов, причём голосование по обеим уже закончилось. Ещё пять предложений собрали от пятисот до тысячи «лайков» (по четырём из них сбор голосов завершён). От ста до пятисот за набралось у десяти идей (голосование закрыто у девяти из них). До ста недотянули пять инициатив, однако по ним сбор голосов продолжается. И есть на крымской странице предложение, которое не набрало ни одного за.

Если проанализировать интересы граждан, то можно выяснить, что больше всего людей беспокоят вопросы инфраструктуры и транспорта, в том числе создание велодорожек, строительство моста через Керченский пролив и бесперебойное воздушное сообщение с полуостровом. Также на сайте РОИ есть предложения, касающиеся экономики и инвестиционных проектов, в том числе банковской системы и продажи национализированного имущества. Есть инициативы, связанные с изменением законодательства, — например, упрощённая схема получения гражданства России. Зарегистрированы также идеи в сфере туризма, культуры и отдыха, экологии, энергонезависимости Крыма, социальной жизни, городского хозяйства и образования.

Важно, что на сайте можно голосовать не только за какую-то инициативу, но и против неё. Так вот, за отдельные инициативы протестных голосов набирается в разы больше, чем поддерживаюших.

В настоящее время голосование продолжается по восьми инициативам, на них мы подробно и остановимся.

Банки, придите!

«Обязать банки с государственным участием открывать филиалы на территории Крыма»

Голосование завершится 25.11.2017

За — 942 голоса

Против — 177 голосов

Смысл инициативы прост и ясен уже из самого названия. С момента проведения референдума в Крым зашло достаточное количество банков и кредитных организаций, однако до сих пор нет ни одного банка с государственным участием.

«На территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя должны присутствовать все секторы государственного регулирования, в том числе и банки с государственным участием», — считает автор инициативы.

Компетентно

Игорь Лукашёв, депутат Госсовета РК, председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике:

«Крупные российские банки с государственным участием обязательно появятся в Крыму. Вопрос в том, что банки опасаются санкций, потому что у них есть зарубежные филиалы.

Нам бы очень хотелось, чтобы такие банки вошли, особенно, если учитывать вопрос кредитования, потому что сегодня процент кредитования очень высокий — 15–17%. Поэтому развитие таких отраслей, как реальный сектор экономики, промышленность, практически исключено.

Эта проблема постоянно поднимается в депутатском корпусе, мы обсуждаем ситуацию, но это вопрос федеральных властей, а мы не можем их заставить. Национальный банк, возможно, и в состоянии повлиять каким-то образом, но тут нужно действовать очень аккуратно, чтобы не навредить нашим основным банкам».

Праздник для всех

«Объявить день присоединения Крыма к России — 18 марта выходным, праздничным днём по всей России»

Голосование завершится 15.03.2018

За — 249 голосов

Против — 988 голосов

С 2015 года день, когда в Кремле был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России, считается официальным праздником на полуострове. Однако авторам инициативы этого показалось мало.

«18 марта надо увековечить в памяти всех россиян, объявив его выходным», — говорится в сообщении на сайте РОИ.

Интересно, что депутаты Госдумы также в своё время обсуждали возможность сделать 18 марта выходным днём по всей России, однако дальше предложения дело не пошло.

Локальный уровень

«Установить светофор на перекрёстке ул. ЮБШ — ул. Халтурина — ул. Рабочая в Ялте»

Голосование завершится 22.04.2017

За — 6 голосов

Против — 2 голоса

На сайте появляются не только крупномасштабные предложения, но и локальные инициативы, значимые для конкретных регионов или городов. И установка светофора в Ялте — как раз один из таких примеров.

«Перекрёсток на ул. Южнобережное Шоссе — ул. Халтурина — ул. Рабочая в Ялте (Республика Крым) характеризуется плотным движением транспорта, особенно в часы пик, и достаточно сложной схемой движения, что приводит к скоплению машин и риску повышенной аварийности данного участка», — пишет автор инициативы и предлагает решить эту проблему с помощью регулируемого проезда.

Впрочем, особого ажиотажа у ялтинцев эта идея не вызвала. Однако это можно объяснить и тем, что сайт РОИ пока не очень известен в Крыму, так что многие жители полуострова даже не знают о возможности высказать своё мнение по каким-то значимым для них вопросам.

У природы нет плохой погоды

«Создать сеть погодных камер в Крыму»

Голосование завершится 23.01.2018

За — 17 голосов

Против — 0

В Крыму до сих пор очень слабо развита сеть погодных камер, которые в удобной форме предоставляют оперативную информацию о погодных условиях в регионе, считает автор инициативы. Особенно это важно в горной местности, где погодные условия меняются стремительно, отмечается на сайте.

На сайте также указано, что внедрение камер позволит снизить аварийность на дорогах и лучше информировать водителей об опасных участках.

Возвращение античности

«Вернуть городу Керчь историческое название Пантикапей»

Голосование завершится 10.03.2018

За — 2 голоса

Против — 7 голосов

Появившееся на сайте РОИ предложение о возвращении Керчи античного названия вызвало интерес не столько у самих горожан, сколько у журналистов, которые моментально распространили новость по информагентствам.

«Российский народ будет более внимателен к своей истории, будет глубже изучать её», — говорят в защиту своей идеи авторы инициативы.

Впрочем, судя по слабой активности голосования, вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время Керчь поменяет своё название.

Официально

Лариса Щербула, председатель Керченского городского совета:

«Я о такой инициативе ничего не слышала, поэтому мне сложно прокомментировать. Я общаюсь с общественными организациями в городе каждый день, но первый раз слышу о таком предложении. Это ничем не подкреплённая инициатива.

Для того чтобы делать какие-то переименования, нужно знать общественное мнение по этому поводу. Как минимум должно пройти голосование, референдум, а не просто так переименовывать. Должна быть более подготовленная инициатива, а не просто заявленное кем-то предложение, о котором даже сами горожане не знают.

Моё личное мнение? Оно будет совпадать с мнением людей. Как они решат, так и будет».

Цель достигнута

«Запретить переброску воды реки Коккозки заказника „Большой каньон“ и Бельбекской долины Республики Крым в Чернореченское водохранилище»

Голосование завершится 19.11.2017

За — 7 голосов

Против — 2 голоса

Несмотря на то что до окончания сбора голосов остаётся ещё восемь месяцев, да и голосов было собрано за этот период критически мало, цель эта уже достигнута. Как стало известно и о чём мы уже неоднократно писали, активистам удалось добиться отмены переброски воды реки. И это стало возможным лишь благодаря неравнодушным людям, которые максимально распространили информацию об этой проблеме.

Выбрать главного

«Ввести прямые выборы главы Республики Крым»

Голосование завершится 03.03.2018

За — 17 голосов

Против — 0

Авторы инициативы не хотят назначенного сверху главу республики, а предлагают крымчанам самостоятельно выбирать себе «шефа». При этом на сайте указывается, что выборы должны пройти в следующем году, в один день с выборами президента РФ.

Мнение

Николай Кузьмин, крымский политолог:

«У нас сейчас назначен глава республики на определённый срок, и он должен его реализовать. Мне кажется, что сейчас такие инициативы обсуждать вообще бессмысленно. То есть о ближайшем будущем речь не идёт, этот вопрос в повестке дня вообще не стоит.

Понятно, что жителей в Крыму много, так что много различных позиций, и такое мнение вполне имеет право на существование. Но серьёзного общественного запроса по этому поводу нет.

Для того чтобы это произошло, необходимы изменения в Конституции РК. Должна быть законодательная инициатива, после которой идёт соответствующая процедура».

Нулевой результат

«Построить школу в селе Укромном Симферопольского района Республики Крым»

Голосование завершится 20.01.2018

Голосов — 0

К сожалению, сайт РОИ практически не рассчитан на решение мелких муниципальных проблем. Вряд ли авторы идеи, касающейся одного села, надеются, что крымчане или жители других регионов России заинтересуются такой инициативой и начнут активно голосовать для продвижения идеи. Для реализации таких проектов лучше подыскать другие интернет-платформы, которых сейчас огромное количество.

Хотя обратить внимание на Укромное стоит. В настоящее время школа здесь есть, но автор идеи указывает на то, что используемые помещения вообще малопригодны для обучения.

«Маленькое нетиповое здание без столовой и котельной, с цвелью в классах и гнилыми полами, и с занятиями в две смены», — сообщается на сайте.

Официально

Светлана Дмитрова, начальник управления образования администрации Симферопольского района:

«В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы „Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года“ в 2019 году планируется строительство общеобразовательной школы на шестьсот мест в селе Укромном».

P. S. А тем, кто только собирается подать инициативу на сайт, небезынтересно будет узнать, что по состоянию на март 2017 года только 25 инициатив на сайте РОИ набрали необходимые сто тысяч голосов. При этом экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством главы Открытого правительства Михаила Абызова, рассматривающая прошедшие предложения, поддержала лишь тринадцать инициатив, среди которых, собственно, нет ни одной региональной, а лишь федеральные.