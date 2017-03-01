В главных сражениях осталось шестнадцать клубов

До того момента, когда клубный мир Европы узнает имена своих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА — 2016/17 года, шестнадцати командам, сохранившимся в этих двух популярных турнирах (по восемь клубов в каждом) предстоит сыграть от двух до пяти поединков. Но только четырём из них, которым суждено будет дошагать до финалов в валлийском Кардиффе и шведской Сольне, будет светить абсолютный успех.

Лига чемпионов

Продолжают сражение за почётный приз команды пяти стран: Испании — 3, Германии — 2, Англии, Италии, Франции — по 1, которые не первый сезон задают тон на континенте. Мы расстались с читателями «Крымского Телеграфа» в канун старта игр 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов, и уже первые поединки принесли ряд сенсационных результатов. Напомним их итоги: французский ПСЖ — «Барселона» — 4:0, мюнхенская «Бавария» — лондонский «Арсенал» — 5:1, португальский «Порту» — туринский «Ювентус» — 0:2, немецкий «Байер» — мадридский «Атлетико» — 2:4, португальская «Бенфика» — дортмундская «Боруссия» — 1:0, мадридский «Реал» — итальянский «Наполи» — 3:1, испанская «Севилья» — английский «Лестер Сити» — 2:1, английский «Манчестер Сити» — французское «Монако» — 5:3.

Многие поклонники футбола уже заранее похоронили «Барсу», считая парижан весьма умелой командой, которой по силам в гостях забить хотя бы один мяч и сохранить преимущество, добытое в столице Франции. Тем более что сейчас у испанцев не лучшая атмосфера в коллективе, где игроки не приемлют главного тренера Луиса Энрике. Не случайно обязанности играющего главного тренера до конца сезона возложил на себя лучший форвард мирового футбола Лионель Месси. И даже, когда «Барселона» после первого тайма ответного поединка с французами вела со счётом 3:0 (голы забили уругваец Луис Суарес и с пенальти — Месси, а третий мяч записал на свой счёт защитник французов Левен Кюрзава, срезавший «круглого» в собственные ворота), не верилось, что они смогут отыграться, хотя гости провели весь тайм в обороне. Однако стоило парижанам во второй половине покинуть защитные редуты и перейти в наступление, как уже их уругваец Эдинсон Кавани смог отыграть один пропущенный мяч. После чего ПСЖ имел два голевых момента, но не забил — и наступила расплата. За две минуты до конца основного времени матча бразилец Неймар со штрафного удара уложил мяч в «девятку» ворот французов, а затем, после абсолютно «левого» пенальти, назначенного немецким арбитром Д. Айтекином, он столь же мастерски исполнил пенальти, сделав счёт 5:1 в пользу испанцев. Но даже при таком счёте «Барса» не могла рассчитывать на выход в четвертьфинал. Ей как воздух требовался шестой мяч. Его на последней, добавочной пятой минуте поединка смог забить вышедший на замену защитник Серджи Роберто — 6:1! Признаемся, что такого по накалу «электро-валидольного» матча давненько не приходилось видеть. И хотя сейчас французы требуют переигровки, добились дисквалификации арбитра матча, но их поезд ушёл.

После того как в Лондоне форвард «Арсенала» Тео Уолкотт уже на 20-й минуте забил мяч в ворота «Баварии», казалось, что мюнхенцы тоже не устоят перед хозяевами поля. Однако чемпионы Германии быстро приструнили англичан после того, как в начале второго тайма с поля у хозяев был удалён француз польского происхождения Лоран Косельни. Тут же польский «немец» Роберт Левандовский с пенальти забил ответный мяч, а затем голландец Арьен Роббен, хорошо нам знакомый по игре в донецком «Шахтёре» бразилец Дуглас Коста и дважды чилиец Артуро Видаль вновь довели окончательный результат, как и в Мюнхене, до разгромного — 5:1.

Не сумели в ответных матчах перетянуть одеяло на свою сторону ни «Порту», ни «Байер», хотя леверкузенцы в Мадриде смогли вничью завершить матч с «Атлетико» (0:0), а португальцы с минимальным счётом вновь уступили «Ювентусу», на этот раз в Турине, 0:1. Зато в ответных поединках на своих полях дортмундская «Боруссия» легко расправилась с «Бенфикой» — 4:0. Хет-трик соорудил в ворота соперников лучший ныне бомбардир чемпионата Германии, владелец двух паспортов — Габона и Франции — Пьер-Эмерик Обамеянг, а ещё один мяч забил юный американец хорватского происхождения Кристиан Пулишич. В свою очередь вымучили победы с необходимым преимуществом в два мяча «Монако», переигравшее «Манчестер Сити» (3:1), и действующий чемпион Англии «Лестер Сити», перед которым не устояла «Севилья» (2:0). «Лестер» сейчас занимает лишь 16-е место в первенстве страны, освободилась команда и от легендарного тренера итальянца Раньери, призвав вместо него к управлению клубом человека со звучной, но не футбольной фамилией — Крейг Шекспир. Только мадридский «Реал», приехав в Неаполь, в гости к «Наполи», и тут сумел победить итальянцев — 3:1.

Теперь в четвертьфинале встречаются «Атлетико» — «Лестер Сити», «Боруссия» — «Монако», «Бавария» — «Реал», «Ювентус» — «Барселона». Первые матчи состоятся 11–12, а ответные 18–19 апреля.

Лига Европы УЕФА

Если матчи 1/8 финала среди «чемпионов» интересовали наших болельщиков, то игры на этой стадии за победу среди «европейцев» заставляли учащённо биться сердца российских любителей футбола. Ведь в них продолжали выступать два наших клуба — «Ростов» и «Краснодар», по сути дела, ещё новички на международной арене. Но ныне они смогли навести шороху в футбольных кругах континента, что дало возможность нашему футболу подняться на шестую строку в рейтинге УЕФА за последние пять лет, а это позволит уже в сезоне 2018/19 года быть представленным в Лиге чемпионов не двумя, а тремя командами.

Однако жребий давал им в соперники весьма крутые зарубежные клубы. На этот раз ростовчане получили в противники «Манчестер Юнайтед», а краснодарцы — испанскую «Сельту». Ростовчане на своём поле миром разошлись с англичанами (0:0), а в гостях уступили с минимальным счётом (0:1). Ну а краснодарцы не выдержали накала страстей не только в гостях (1:2), но и на своём красавце-стадионе на берегах Кубани (0:2), на этом прекратив своё участие в европейских клубных турнирах. Теперь им предстоит сосредоточить всё своё внимание на национальном первенстве страны, чтобы вновь получить право в сезоне 2017/18 года выступать на международной арене.

А вот с какими результатами в плей-офф у «европейцев» завершились остальные шесть четвертьфинальных поединков (победители в парах называются первыми). Бельгийский «Арсенал» — кипрский АПОЭЛ — 1:0, 1:0, немецкие «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — «Шальке-04» — 1:1, 2:2, французский «Лион» — итальянская «Рома» — 4:2, 1:2, турецкий «Бешикташ» — греческий «Олимпиакос» — 1:1, 4:1, бельгийские «Генк» — «Гент» — 5:2, 1:1, голландский «Аякс» — датский «Копенгаген» — 2:0, 1:2. Как видите, в этом турнире остались клубы семи стран: Бельгии — 2, Англии, Германии, Голландии, Испании, Турции, Франции — по 1. После четвертьфинальных поединков 13 и 20 апреля в турнире останется только четыре команды, которые победят в парах: «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед», «Сельта» — «Гент», «Аякс» — «Шальке-04», «Лион» — «Бешикташ».