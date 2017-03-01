Железная хватка

Сериал о допинговом скандале выходит на новый виток

Казалось бы, после того как президент Российской Федерации Владимир Путин на спортивном форуме в Красноярске, где в 2019 году будет проходить зимняя Всемирная универсиада, призвал собравшихся сделать серьёзные выводы о применении допинга в России, отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вроде бы стали улучшаться.

Но только вроде бы?

Хотя сам автор доклада канадский профессор права Ричард Макларен вроде бы признался, что несколько погорячился, выдав нечестных людей, стремившихся любыми путями добиться успеха на зимних и летних Олимпийских играх, за государственную систему поощрения допинга в России. Более того, в Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что в докладе «специалиста по России» много обвинений, но, увы, мало доказательств вины той тысячи спортсменов из тридцати видов спорта, упомянутых в докладе, что не позволяет международным федерациям наказать их, как говорится, по полной программе. А байки предателей Григория Родченкова и иже с ним, как и царапины на крышках контейнеров для хранения мочи, которыми манипулировали, к конкретным обвинениям не пришьёшь. Вот и президент WADA Крейг Риди утверждает, что в нашей стране за последнее время сделали очень многое, чтобы стереть это позорное пятно, что без самой большой страны в мире мировой спорт не может существовать. А коль так, то уже к ноябрю нынешнего года может возобновить свою активную деятельность РУСАДА. Хотя господин Крейг и выражает недовольство тем, что главой наблюдательного совета избрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая жёстко критиковала WADA, приложившего руку к тому, чтобы отстранить от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов, причём, не делая разницы между так называемыми чистыми и грязными (имеются в виду допинговые дела) спортсменами.

Вроде бы ажиотаж вокруг поимки нарушителей олимпийской конвенции пошёл на убыль. Но всё равно наиболее активные представители англосаксонского спортивного лобби, да и не только они, продолжают требовать, чтобы Россия покаялась в своих грехах на допинговом фронте, подтвердив, хотя и нет конкретных доказательств, что грех был.

Тем временем WADA ведёт наступление по трём фронтам: доказать, что общекомандная победа олимпийцев страны в Сочи-2014 была нечестной, как и достижения наших мастеров на летних Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012, и — самое главное — всё-таки лишить страну права проводить чемпионат мира по футболу — 2018. А к успешному проведению которого страна уже приложила и прилагает немало усилий, вкладывает солидные финансовые ресурсы. Следует отметить, что заклятые друзья российского спорта добились в своей подрывной работе определённых успехов.

Всего лишь восьмые

Несмотря на то что Российская Федерация получила официальное приглашение от МОК принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане-2018, до открытия которых остаётся одиннадцать месяцев, ещё неизвестно, по каким видам спорта и кто из наших «зимников» будет допущен к этим стартам. Ведь солидная группа отечественных лыжников, биатлонистов, конькобежцев, бобслеистов, согласно пресловутому докладу Макларена, до сего дня отстранена не только от участия в соревнованиях, но и от тренировочной работы. Это, вне всяких сомнений, негативно отразилось на выступлениях сборных России на чемпионатах мира — 2017, которые уже состоялись в двенадцати видах спорта из пятнадцати, входящих в олимпийскую программу Пхёнчхана. На них было разыграно 92 комплекта медалей из 102 запланированных. И, увы, после всех этих мельдониевых скандалов, переносов международных стартов из России в другие страны, постоянных подозрений наши парни и девушки выступали намного ниже, чем были способны, в конькобежном спорте, бобслее, шорт-треке, фристайле, сноуборде, не говоря уже о горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, где россияне уже не первый год, образно говоря, в глубокой яме. И, конечно же, биатлонисты, лыжники, саночники, которые чуть-чуть прибавили по сравнению с минувшим годом, были не в силах поднять сборную страны выше восьмого места в общекомандном зачёте на прошедших чемпионатах мира. Ещё остаётся дождаться окончания чемпионатов мира по кёрлингу среди женщин в Пекине, по фигурному катанию в Хельсинки, по хоккею среди мужчин и женщин. Разумеется, они могут принести стране несколько золотых наград, но не более двух-трёх, что не позволит по итогам зимнего сезона войти в пятёрку лучших «зимников» мира.

Перепроверяют россиян

За последнее время уже 25 российских чемпионов и призёров летних Олимпийских игр Пекина-2008 и Лондона-2012 были уличены, благодаря новым методикам, в принятии разнообразных допингов. И им было предложено вернуть в МОК награды, которые перейдут к другим спортсменам. Более того, пересматриваются допинг-пробы всех российских олимпийцев, где на крючок, спустя восемь лет или четыре года, попадаются мастера, которые занимали на Играх «надцатые» места и давно уже покинули спортивные арены.

Однако, коль появились новые методики, то было бы логично перепроверить допинг-пробы не только россиян, но и всех остальных их соперников. Уверены, что немало медалей пришлось бы вернуть в МОК американцам, китайцам, британцам, немцам и прочим, кто собирал неплохой урожай наград на спортивных аренах Пекина и Лондона. Но, увы, в МОК и в WADA давно уже в ходу двойные стандарты. Причём, как говорится, в их шкафах немало скелетов, которые в нужный для них момент предъявляются публике.

Дошла очередь

... и до российских футболистов. Оказывается, в докладе Макларена под секретными цифрами находятся игроки сборной России Александр Кокорин, Денис Глушаков, Игорь Акинфеев, Игорь Денисов, которые якобы прокололись на чемпионате мира в Бразилии-2014. Но почему это становится достоянием мировой общественности только теперь, когда до генеральной репетиции «мундиаля» — Кубка конфедераций — 2017, который должен стартовать на футбольных полях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, осталось два месяца?! По всей видимости, чтобы в очередной раз очернить российский спорт. И теперь уже ФИФА поставила под подозрение всех игроков сборной России, принимавших участие в чемпионате мира трёхлетней давности. И моментально зарубежная пресса стала вновь говорить о переносе чемпионата мира из России в... Великобританию или США.