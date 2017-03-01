Подвиг сапёров

Кто спас Феодосию от полного разрушения в 1944 году

Весной 1944 года Феодосию надо было не только освободить от оккупантов. Город надо было очистить и от различных «сюрпризов», которыми враг буквально напичкал всё вокруг. При освобождении Феодосии героизм и мужество проявили сапёры-минёры 13-й отдельной Феодосийской краснознамённой инженерной бригады специального назначения резерва Главного командования.

За день — более 2000 мин

Вот как рассказывает о днях освобождения Феодосии участник тех боёв майор в отставке С. Маслов.

«Наша бригада входила в состав Отдельной Приморской армии и сопровождала пехоту, танки, артиллерию в наступательных боях по изгнанию немецко-фашистских оккупантов из Крыма. 11 апреля 1944 года советские войска прорвали долговременную и сильно укреплённую оборону войск 17-й немецкой армии на Керченском полуострове, выбили противника из Керчи и развили стремительное наступление в направлении Феодосии. Танки с десантниками из числа сапёров-минёров 13-й отдельной инженерной бригады преследовали и уничтожали врага. Натиск наш был настолько стремительным, что гитлеровцы стали поспешно отходить из города, не успев взорвать морской порт и другие объекты».

Тогда перед сапёрами была поставлена задача: разминировать город и порт. Сапёры осмотрели 150 жилых зданий и промышленных предприятий. Только за один день было снято и обезврежено более двух тысяч мин различных типов. Фугасы были начинены взрывчатыми веществами весом от 300 до 1000 килограммов.

«На долю 185-го батальона, которым командовал майор Георгий Начинкин, выпало разминирование порта. Фашисты заминировали всю территорию. Мол, вход в бухту и саму бухту, побережье, прилегающую местность. На суше и в воде гитлеровцы заложили 15 управляемых фугасных очагов, в которых были фугасы весом от 300 до 1000 килограммов. Все заряды были связаны между собой электрическими проводами и электродетонаторами. Провода находились глубоко в земле и были подключены к семи отдельным станциям управления взрывами», — продолжает С. Маслов.

Небывалая практика

Станции тоже были связаны между собой. На них фашисты установили взрывные машины, вырабатывающие электроток от 300 до 500 ватт. Для надёжности обеспечения взрыва были установлены мощные аккумуляторные батареи. Кроме этого, станции находились в дотах и блиндажах усиленного типа. Враг тщательно и, так сказать, профессионально подготовился к уничтожению всего, чем дорожила Феодосия. А вокруг порта были расположены около сорока заминированных дотов и более двадцати орудийных и пулемётных площадок для ведения массированного огня по советским морским десантам.

«Система минирования, применённая фашистами в Феодосии, не встречалась в боевой практике. Сапёры сделали невозможное — спасли порт, мол и другие объекты от полного разрушения», — вспоминает С. Маслов.

Также отдел разминирования бригады по просьбе горсовета организовал обучение населения разминированию. Это помогло сохранить жизнь многих людей.

За освобождение и сохранение города от полного разрушения советское правительство присвоило 13-й отдельной Краснознамённой инженерной бригаде специального назначения резерва Главного командования наименование Феодосийская. Такая особая воинская честь!

Система минирования, применённая фашистами в Феодосии, не встречалась в боевой практике. Сапёры сделали невозможное — спасли объекты от полного разрушения