Полезное с приятным

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Европротокол без проколов

Существует возможность оформить ДТП без участия инспекторов ДПС

В ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю рассказали, что согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».

Для этого необходимо соблюсти следующие условия. Участниками дорожно-транспортного происшествия являются два транспортных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных средства). Вред причинён только этим транспортным средствам и обстоятельства его причинения не взывают разногласий у участников ДТП. У обоих водителей есть полис ОСАГО. При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО, правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.

Если все условия соблюдены, и водители приняли решение оформить ДТП с помощью «европротокола», в первую очередь им необходимо сообщить о данном факте в свои страховые компании. Затем нужно составить подробную схему ДТП, сфотографировать (снять на видео) место столкновения и транспортные средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес и записать данные 2-3 свидетелей.

Далее заполняется извещение о дорожно-транспортном происшествии, приложенное к страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и не разделяется). В нём водители должны подробно описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), полученные в результате ДТП. После чего водители должны письменно подтвердить виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании указать с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъёмка.

Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: www.gibdd.ru/assistant/dtp/

Маска из ламинарии

Говорят, маска из ламинарии поможет стать моложе на три года уже через пару недель

Понадобится:

2-3 ч. ложки ламинарии (из аптеки), 4-5 ч. ложек кипятка, несколько капель лимонного сока (для жирной кожи) или несколько капель нерафинированного растительного масла (для сухой кожи).

Способ приготовления:

Насыпать в неметаллическую ёмкость ламинарию, залить её кипятком, размешать до однородной массы, накрыть блюдцем и оставить запариваться на 5-10 минут.

Обратите внимание! Воды нужно наливать строго определённое количество, иначе маска получится излишне жидкой, её будет трудно наносить на лицо — смесь попросту стечёт.

В готовую смесь добавляют несколько капель лимонного сока или несколько капель любого нерафинированного растительного масла.

Опять размешать.

Нанести на лицо на 20-30 минут и смыть тёплой водой.

Лучше наносить перед сном.

Маску следует делать 3-4 раза в неделю.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 210 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:03

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