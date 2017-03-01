Когда лихач платит

Регрессные требования страховой компании к виновнику ДТП по договору ОСАГО

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем про регрессные требования страховой компании к виновнику ДТП по договору ОСАГО. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Подробно о случаях

Закон об ОСАГО предусматривает институт регресса, который подразумевает под собой право обратного требования лица, возместившего вред потерпевшему вместо причинителя вреда, к этому причинителю.

Согласно законодательству, в ряде случаев страховщик вправе предъявить регрессные требования к виновнику ДТП. При этом регрессными требованиями признаются требования страховой компании, которая в рамках исполнения договора ОСАГО выплатила потерпевшему страховое возмещение, к виновнику ДТП в размере произведенной страховой выплаты.

Кроме того, страховая компания вправе требовать от виновника ДТП возмещения расходов, понесённых при рассмотрении страхового случая.

Согласно Федеральному Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 N 40-ФЗ, страховая компания может применить право регрессного требования к виновнику ДТП в следующих случаях:

а) вследствие умысла указанного лица был причинён вред жизни или здоровью потерпевшего;

б) вред был причинён указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного);

в) указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинён вред;

г) указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;

д) указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями);

е) страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства в период, предусмотренный договором обязательного страхования);

ж) указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не направило страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия;

з) до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции приступило к ремонту или утилизации транспортного средства, при использовании которого им был причинён вред, и (или) не представило по требованию страховщика данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы;

и) на момент наступления страхового случая истёк срок действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, легкового такси, автобуса или грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированного транспортного средства, предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов;

к) страхователь при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии.

Не доводя до суда

Как правило, страховая компания направляет виновнику требование в досудебном порядке. В этом случае в адрес виновника ДТП поступает письмо-претензия, в котором содержатся требования о компенсации суммы страхового возмещения в порядке регресса и суммы расходов страховой компании, возникших при рассмотрении страхового случая, а также сроки перечисления указанной суммы. К претензии должны прилагаться документы, которые подтверждают факт выплаты страхового возмещения пострадавшему и факт осуществления страховой компанией расходов, возникших при рассмотрении страхового случая.

В случае игнорирования претензии виновником или отказа от добровольной выплаты,страховая компания вправе обратиться в суд для взыскания вышеуказанных страховых выплат.

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