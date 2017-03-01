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СпецпроектИстория

Вождь строительной революции

Борис Иванович Белозерский

Отмена частной собственности на землю стала катализатором первого генплана Симферополя

Борис Белозерский попал в Крым после установления здесь советской власти. Обосновался сначала в Феодосии, затем в буквальном смысле подчинил себе крымскую столицу. И, хоть пришлых в Крыму во все времена не любили, успел сделать очень многое до того момента, пока его наконец не разоблачили...

Гость из будущего

Был он родом из Казани, из семьи столяра-краснодеревщика. После окончания реального училища поступил в Петербургский институт гражданских инженеров, а затем, в 1916 году — на архитектурное отделение Академии художеств, в мастерскую профессора Николая Леонтьевича Бенуа, в наши дни признанного одним из наиболее выдающихся архитекторов второй половины XIX столетия.

«Гармоничная, художественная цельность впечатления, оставляемая архитектурными созданиями Н. Л. Бенуа, усиливается ещё и тем, что на всех его творениях лежит отпечаток благородства и скромности — качеств, присущих глубоко даровитым художникам... Полное отсутствие в линиях, в очертаниях, в тонах чего-либо, бьющего на эффект, одно из самых отличительных свойств Н. Л. Бенуа...» — отмечал журнал «Зодчий» в статье, посвящённой 50-летию творческой деятельности учителя Белозерского. Вот этому самому благородству, отсутствию архитектурного позёрства и учил Бенуа своих студентов, многим из которых суждено было стать классиками русской и советской архитектуры.

Но Борису Белозерскому тесно было в стенах учебных аудиторий. Он не хотел идти к личным открытиям долгим путём теоретических изысканий, не хотел воспринимать архитектуру исключительно через призму опыта учителя, даже если речь шла о педагоге масштаба Бенуа. Тем более что и лет Белозерскому было уже немало — к моменту поступления в Академию художеств ему исполнилось 27. Архитектуру в реале Борис Иванович наблюдал, работая помощником у таких именитых мастеров, как Георгий Антонович Косяков, Сергей Саввич Серафимов, Стефан Петрович Галензовский. Интересно, что никто из вышеперечисленных мастодонтов никогда не увлекался архитектурным авангардом. Это были приверженцы архитектуры давно и не так давно минувших дней — барокко, классицизма, модерна. Их самые смелые проекты были уже в прошлом. А Белозерский принадлежал будущему...

Мы наш, мы новый мир построим...

Итак... Белозерский попал в Крым, в Симферополь. И стал заведовать строительным отделом горсовета. Свою деятельность он начал с наиболее актуального социального заказа того времени — переоборудовал национализированные дворцы и буржуйские особняки на потребу рабочего класса, то есть делал их пригодными для использования в качестве санаториев и домов отдыха.

В 1926–1928 годах Борис Иванович работает уже городским архитектором Симферополя, затем — в Крымском филиале Гипрогора, где руководит архитектурной мастерской. И он начинает преобразовывать Симферополь. Интересно и масштабно. Иначе, по его мнению, не получалось. Ведь его, Белозерского, выбрало время.

Декрет ВЦИК от 19 февраля 1918 г. гласил:

«Ст. 1. Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах Российской Федеративной Советской республики отменяется навсегда.

Ст. 2. Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа.

Ст. 5. Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми силами природы представляется в зависимости от их значения уездной, губернской, областной и федеративной Советской власти под контролем последней».

До Крыма, как известно из учебников истории, все революционные завоевания дошли много позже, как раз в бытность Белозерского городским архитектором Симферополя. Какой вывод должен был сделать архитектор из вышеприведённого документа? Однозначный. Основное препятствие к плановому развитию городов — частная собственность на землю — отменено, открылись широкие перспективы для реализации крупных градостроительных замыслов.

VIII съезд РКП(б) в марте 1919 г. утвердил новую Программу партии, в которой было записано: «Всеми силами стремиться к улучшению жилищных условий трудящихся масс, к уничтожению скученности и антисанитарии в старых кварталах, к уничтожению негодных жилищ, к перестройке старых, постройке новых, соответствующих новым условиям жизни рабочих масс, к рациональному расселению трудящихся».

Да, жилищная нужда все более обострялась. Обескровленные Гражданской войной города стали расти. В мае 1924 г. на XIII съезде РКП(б) было подчёркнуто, что жилищный вопрос стал важнейшим вопросом материального благосостояния трудящихся. Начиная с 1924 г. восстановление жилого фонда осуществляется в крупных масштабах, а затем в Москве и других городах, в том числе крымских, разворачивается новое жилищное строительство, сначала в основном двухэтажных каркасных домов, затем кирпичных многоэтажных.

В середине 20-х годов на тогдашней окраине Симферополя (район нынешнего парка им. Т. Г. Шевченко) с лёгкой руки Бориса Белозерского вырос рабочий посёлок из четырнадцати домов. Каждый из них в два этажа, по четыре квартиры на весь дом, потолки в три метра, огромная придомовая территория — эдакие дворцы для нового гегемона России — рабочих с располагавшегося неподалёку завода. Потом, уже после Великой Отечественной, дома заселили военными, и в 60-х годах прошлого столетия рабочий посёлок Белозерского стал именоваться в народе не иначе как Военный городок. Позже в одном из этих домов был размещён детский сад, а ещё позже — частная школа.

Да, да, дома, построенные Белозерским, живы. И некоторые даже довольно таки часто бывают у симферопольцев на слуху, ведь в одной из квартир Военного городка родился и жил прославленный композитор Алемдар Караманов (ул. Войкова, в 2007 году переименованная в ул. Караманова). Вот только с Белозерским выразительные старые постройки мало у кого ассоциируются. «Это сталинки», — утверждает большинство из опрошенных прохожих. И, надо признать, их ассоциативное мышление работает правильно. Теоретики, в наши дни изучающие особенности архитектурного стиля Белозерского, отмечают: «Это было своеобразное предчувствие сталинского ампира». Возможно. А может быть, размах в строительстве, который позволял себе Белозерский, объясняется проще — он, как и многие сегодняшние романтики, надеялся, что пройдёт совсем немного времени и жить в крымской столице станет совсем хорошо...

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 422 от 24 марта 2017 года

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Просмотров: 203 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

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