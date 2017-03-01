Александр Беланов: «Мне сказали: «Что ты носишься со своей Победой? Денег на этом не заработаешь!»

О том, как Керчь превратить в крымские Канны, рассказал «Крымскому Телеграфу» продюсер и режиссёр, инициатор грандиозного форума искусств в городе-герое

В мае 2018 года в Керчи стартуют международный форум искусств «Крымский мост» и кинофестиваль тринадцати городов-героев и сорока пяти городов воинской славы «Созвездие Победы». В их работе примут участие знаменитые музыканты и кинозвёзды: Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Эмир Кустурица, Алексей Воробьёв, Олег Газманов, Виктория Цыганова, Иван Жидков, Хор Турецкого и многие другие. О том, как астрономы увековечат Победу в Великой Отечественной войне на звёздном небосклоне, кто и за какие деньги снимет четыре военно-патриотических фильма после подведения итогов кинофестиваля и как будут объединены все города-герои России, «Крымский ТелеграфЪ» выяснил у организатора форума, директора одноимённого продюсерского центра «Крымский мост» Александра Беланова.

— На V ежегодной конференции «Военно-исторические чтения», которая завершилась в Керчи две недели назад, вы презентовали грандиозный проект. Что это будет за событие?

— Если Бог даст и всё сложится, с 2 по 10 мая 2018 года в Крыму, в городе-герое Керчи стартуют международный форум искусств «Крымский мост» и кинофестиваль тринадцати городов-героев и сорока пяти городов воинской славы «Созвездие Победы». По сути, это возвращение города-героя Керчи в международное информационное пространство, закрепление за ним статуса не только самого древнего города на территории современной России, но и столицы кинопремьер патриотического звучания.

— Каким образом кинофестиваль «Созвездие Победы» объединит 13 городов-героев и 45 городов воинской славы?

— На открытии форума искусств «Крымский мост» и кинофестиваля «Созвездие Победы» мэры городов и руководители региональных телекомпаний подпишут меморандум о создании Ассоциации телекомпаний городов-героев и городов воинской славы, которая по схеме сетевого партнёрства будет производить и показывать линейку ежедневных телепрограмм «Созвездие Победы», документальные фильмы...

— С какими телекомпаниями Крыма вы собираетесь сотрудничать?

— Мы открыты для сотрудничества со всеми! Особые надежды возлагаю на новый, объединённый телеканал города-героя Севастополя, который, надеюсь, станет общекрымским и предоставит трибуну городу-герою Керчи и Городу воинской славы Феодосии. Правительство Севастополя выразило желание участвовать в финансировании форума искусств и кинофестиваля. Со своей стороны мы обязуемся передать для ежегодного показа на крымском телеэкране 150 документальных и 50 художественных фильмов из фонда нашего кинофестиваля.

— Кстати, о финансировании. Уж сколько «мечт и мачт» разбивалось об эти треклятые подводные рифы...

— Ключевой вопрос! Стоимость среднего российского кинофестиваля в пределах 70 миллионов рублей. В нашем случае — это международный кинофестиваль и ещё три крупных форума: журналистский — «Горизонты Тавриды», музыкальный — «Весна Победы», а также форум мастеров изобразительного искусства и фотографии — «Пантикапей». И всё это — за те же деньги! Мы предложили разделить бремя затрат между городами — участниками проекта. В 2018 году это Керчь, Севастополь и Феодосия. Дальше легче будет, подтянутся другие участники. Конечно, не обойтись и без финансовой, организационной помощи руководства Республики Крым. Сергей Валерьевич Аксёнов, кстати, не только вошёл в попечительский совет, но и предложил обратиться к учёным Крымской астрофизической обсерватории: одному из номерных созвездий нашей галактики дать название «Созвездие Победы», а каждой его звезде — имя города-героя. Если астрономы откликнутся и увековечат нашу Великую Победу на звёздном небе, то и мы получим яркую эмблему нашего кинофестиваля. Кстати, разработкой эмблем и фирменного стиля форума искусств «Крымский мост» и кинофестиваля «Созвездие Победы» заняты студенты и выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Это — наши партнёры!

— Александр, но ведь возможность отыскать на небосклоне Созвездие Победы — это не единственная фишка будущего кинофестиваля?..

— Не единственная... Сегодня в Москве мы ведём переговоры с несколькими федеральными телеканалами, ищем партнёра для воплощения главной идеи кинофестиваля: проведения интерактивного голосования телезрителей во время всероссийского показа фестивальных фильмов.

В шорт-листе «Созвездия Победы» — 10 художественных и столько же документальных лент. Большое жюри будет решать судьбу победителей во всех номинациях, кроме главной. Лучший художественный и документальный фильм назовут телезрители тринадцати городов-героев и сорока пяти городов воинской славы. Но и это не всё! Деньги, собранные за пять дней активного СМС-голосования, лягут в основу бюджетов новых — одного художественного и трёх документальных фильмов на военно-патриотическую тему. А вот снимать эти фильмы будут режиссёры — победители кинофестиваля. Так мы сформируем собственный золотой фонд художественного и документального кино.

— Музыкальный форум «Весна Победы». Будет чем удивить и порадовать?..

— Русский народ без песен?.. Нет, не могу себе это представить! А песни в дни празднования Великой Победы — это уже отдельная субкультура со своими традициями, историей. Именно поэтому жюри музыкального форума «Весна Победы» возглавила народная артистка России Надежда Крыгина. Её по праву называют Курский Соловей России!

На двух гала-концертах и десяти сольниках мы встретимся с ансамблем «Россия» и Надеждой Крыгиной, Петром Дрангой, Хором Турецкого, Викторией и Вадимом Цыгановыми, Жанной Бичевской, Александром Скляром, Юлией Чичериной, Олегом Газмановым, Алексеем Воробьёвым, Александром Маршалом, Пелагеей, Александром Малининым, Виталием Гогунским, Дмитрием Нестеровым, Денисом Майдановым...

Пять вечеров сцена керченского дворца «Корабел» будет отдана русским народным, военно-патриотическим песням, отдельный концерт даст знаменитый Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Имена других десяти исполнителей сейчас не знает никто. Они — будущие победители музыкальных конкурсов форума «Весна Победы», выйдут на главную сцену форума искусств «Крымский мост» в финале вместе с признанными мастерами сцены. Победителя форума ждёт Гран-при форума «Весна Победы» имени крымского композитора Алемдара Караманова.

— Состав самого кинофестиваля «Созвездие Победы» тоже будет звёздным?

— Каждый конкурсный фильм будут представлять режиссёр и два главных героя, звёзды российского и мирового кино. Только в большом жюри кинофестиваля — звёзды Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Эмир Кустурица, Иван Жидков, Петар Зекавица, Яна Поплавская, Стас Эрдлей... Всех не перечислишь!

— Не могу не задать вопрос: что и кто может помешать воплощению задуманного?..

— Ну и вопросы у вас! Все под Богом ходим... 27 февраля, за полчаса до открытия V Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» к санаторию «Москва — Крым» подъехало такси. Водитель вышел, открыл перед почётным гостем, ветераном войны Михаилом Петровичем Радченко дверцу машины. «Здравствуйте, мои дорогие!» — сказал Михаил Петрович и... Сердце остановилось. А в зале его ждал подарок — именные часы от главы Республики Крым. Не успели вручить...

В Москве, за месяц до трагической гибели самолёта Минобороны, на борту которого летели в Сирию российские артисты и журналисты, я встречался со знаменитой Елизаветой Петровной Глинкой. Доктор Лиза приняла моё предложение, вошла в попечительский совет форума искусств «Крымский мост», но на прощание сказала:

«— Прости, на открытии форума и кинофестиваля быть не смогу!

— Почему? Что может помешать? — не понял я.

— Я знаю, что из Сирии я не вернусь! Чувствую сердцем...»

— Да уж, такое не забывается...

— А вспомнил я эти две истории не просто так! В Москве хозяин одного из очень «высоких» кабинетов, выслушав мои предложения по консолидации общества и нации вокруг символов Великой Победы, лишь руками замахал:

— Что ты носишься со своей Победой?! Запомни, денег на этом не заработаешь!..

Я ничего не стал объяснять этому государственному деятелю. Тихо закрыл за собой тяжёлую дубовую дверь. Вспомнил лишь лица Михаила Радченко, доктора Лизы, других героев моей страны. Вспомнил своего деда, в июне 1941 года ушедшего на фронт из керченского военкомата и погибшего в Кракове за полтора месяца до конца Великой Отечественной. Нас больше! Мы — сильнее!

— Журналистскому корпусу на форуме искусств тоже будет отведено далеко не последнее место?

— В рамках форума искусств «Крымский мост» стартует и международный журналистский форум «Горизонты Тавриды». Курирует его работу Мария Захарова — директор Департамента информации и печати российского МИД. Тридцать зарубежных и семьдесят российских журналистов — это не пресс-служба форума, это — победители газетных и телевизионных конкурсов фестиваля, настоящие патриоты России, антифашисты, друзья нашей страны. Они — наш главный информационный ресурс! Организатором форума «Горизонты Тавриды» является Союз журналистов Республики Крым.

— И, наверное, последний вопрос... О чём может мечтать человек, воплотивший в жизнь более 100 крупных телевизионных проектов практически на всех телеканалах России?

— Моя заветная мечта — превратить город-герой Керчь в крымские Канны, со своим статусным кинофестивалем, и, что очень важно, международным кинорынком художественных и документальных фильмов патриотического звучания. А это сотни миллионов долларов инвестиций в развитие моего родного города!

Мечтаю о том, чтобы знаменитые кинорежиссёры, звёзды российского кинематографа, те, кто считает себя частью российской культуры, поднялись в мае 2018 года по красной дорожке на вершину горы Митридат, встали на колени перед первым в СССР обелиском Славы и задумались... За освобождение этого прекрасного приморского городка отдали свои жизни 160 тысяч советских солдат! За каждого ныне живущего керчанина — одна жизнь! А что сделали мы?.. Достойны ли мы подвига наших отцов, дедов и прадедов?!