Последний бастион пал

Несколько недель назад «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о странной ситуации, на которую обратили внимание крымчане. Дело в том, что в самом центре Симферополя, на улице Горького, перед историческим зданием Госбанка «красовался» знак Нацбанка Украины, подчёркивая принадлежность этого строения. И это три года спустя после присоединения Крыма к России! Но несколько дней назад крымское руководство сделало заявление, по которому можно судить, что Украина окончательно отказалась от своего имущества в Крыму, и в Симферополе, в частности, пал последний украинский «бастион». Стало известно, что здание бывшего крымского республиканского управления Нацбанка Украины в Симферополе передадут Центральному банку России. Утверждается, что этот вопрос согласован с федеральными органами власти. Одновременно с этим с площадки перед зданием пропала бронзовая табличка НБУ.
Художник Артём Куркин Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года
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