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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... свалку не закрыли

Крымчанка Т. Радина сообщает, что на закрытый мусорный полигон в Симферополе по-прежнему свозят мусор. В частности, она зафиксировала мусоровозы, разгружающиеся на свалке в Каменке. И предполагает, что «медийную тишину события «открытия закрытого объекта» обеспечивают чиновники, причастные к рейдерскому захвату полигона ТКО в с. Тургенево. А основная мусороуборочная компания Симферополя – «Экоград», оценив «чистоту» документов, предоставленных рейдерами, отказывается незаконно сбрасывать отходы на рельеф, что сейчас и происходит в Белогорском районе. Таким образом, по мнению активистки, чиновники искусственно раздувают мусорный коллапс на полуострове.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:43

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