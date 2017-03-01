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Говорят, что... свалку не закрыли Крымчанка Т. Радина сообщает, что на закрытый мусорный полигон в Симферополе по-прежнему свозят мусор. В частности, она зафиксировала мусоровозы, разгружающиеся на свалке в Каменке. И предполагает, что «медийную тишину события «открытия закрытого объекта» обеспечивают чиновники, причастные к рейдерскому захвату полигона ТКО в с. Тургенево. А основная мусороуборочная компания Симферополя – «Экоград», оценив «чистоту» документов, предоставленных рейдерами, отказывается незаконно сбрасывать отходы на рельеф, что сейчас и происходит в Белогорском районе. Таким образом, по мнению активистки, чиновники искусственно раздувают мусорный коллапс на полуострове. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года Еще статьи: Не довозят… Свалка в Каменке — практически бесплатно Миграция свалки Свалки — повсеместно Мусор — в заповедник!