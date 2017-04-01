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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... МСЭК – в чёрный список

Крымчанка Юлия Д. рассказала об отношении к инвалидам: «Хочу внести в чёрный список службу МСЭК, которая находится на ул. Гоголя, 66, в городе Симферополе, конкретно бюро № 5. 21 марта мы с сестрой привезли туда отца для прохождения комиссии по установлению группы инвалидности. Я сама инвалид уже семь лет, но с таким хамством и грубостью столкнулась впервые. Талон на комиссию был выдан на 12:30, пригласили нас аж в 16:00, в результате отец остался без обеда и вовремя не принял лекарства (а он инсультник с психическим отклонением, в результате отцу после этого было плохо два дня). Из кабинета нас выгнали, несмотря на то, что он психически болен, что там происходило, мы не знаем. Документы по результатам комиссии получала моя сестра сама, т. к. я, вызвав такси, увезла отца домой. Когда я увидела эти документы, пришла просто в бешенство, моя ИПР-ка и отцовская были один в один, идентичны, разница только в средствах реабилитации, причём ему выписали то, что ему вообще не надо».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:44

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