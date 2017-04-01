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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... школьный стадион убили специально

Говорят, что стадион Симферопольской средней школы № 15 находится в крайне неудовлетворительном состоянии и всё более приходит в негодность, несмотря на возмущение местных жителей, дети которых учатся в этом учебном заведении. Ходят слухи, что школьная администрация не просто закрыла глаза на проблему, а ждёт, пока стадион совершенно придёт в негодность и под эту лавочку хочет получить бюджетные деньги на ремонт. В этом люди подозревают заведомую коррупцию, но, даже если они и преувеличивают, очевидно, что школьное спортивное сооружение находится на грани катастрофы. И ничего не предпринимается для исправления ситуации...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 173 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:46

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