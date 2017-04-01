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Говорят, что... водители шмонают льготников
Говорят, что водители маршрутных автобусов в Симферополе, вместо прежних пререканий с гражданами льготных категорий по поводу бесплатного проезда, перешли от слов к делу. В частности, крымчане упоминают маршрут № 116, который отправляется с Московского кольца. Дескать, там на днях был случай, когда водитель выхватил из рук пассажира, заявившего, что он льготник, удостоверяющий данную категорию документ, а потом и портмоне, и принялся изучать содержимое на предмет наличия денег. Всё закончилось скандалом.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года
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