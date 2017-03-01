На дорогах – боевые действия...

...а в чиновничьих кабинетах — сплошные нарушения прав человека

Об ошибочной национализации, нелегалах, урезании пенсий и высоком травматизме на дорогах рассказала на заседании в Госсовете крымский уполномоченный по правам человека.

Ошибочка вышла

О перекосах в национализации имущества Людмила Лубина рассказала во время заседания комитета Государственного совета РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. По словам омбудсмена, в перечень национализации, принятый Госсоветом в 2014 году, попало имущество физических лиц, и те вынуждены обращаться в суд, чтобы вернуть его в собственность.

«Получилось так, что в имущество, которое признали либо бесхозным, либо принадлежащим государству Украина, попало имущество физических лиц. И вот теперь для этих граждан возникает огромная проблема по возврату имущества», — рассказала Лубина.

В суде эти граждане получают ответ о правомерности решения Госсовета РК, и практически гражданин защитить свою собственность не может, хотя закон РФ говорит об обратном. Как разрешить эту проблему, Лубина пока что не знает. При этом она добавила, что ей известно около десяти случаев ошибочной национализации. «Один из нашумевших — это случай по гостинице „Южная“ в Ялте, которая выкупила своё имущество, тем не менее оно было национализировано».

Рассадник нелегалов

В Крыму проживает огромное количество нелегалов. В основном это люди, въехавшие на территорию республики ещё по украинским паспортам и свидетельствам о рождении. Узаконить своё пребывание здесь они не могут по объективным причинам: на Украине им не дают нужные документы, а в ГУ по вопросам миграции МВД России бумажная волокита, и нет никаких гарантий, что их признают гражданами России, несмотря на действующий закон.

Более того, миграционнная служба усугубляет ситуацию аннулированием российских паспортов, выданных ранее. И те проверки, которые послужили основанием для аннулирования уже выданных паспортов, по мнению омбудсмена, не всегда проводятся обоснованно. Не всегда учитываются постоянное проживание и работа на территории Крыма. Даже не обращают внимания на решение суда, побуждающее к определённым действиям.

Также она добавила, что в ноябре прошлого года решением некой неназванной судебной инстанции определено, что достаточным основанием для получения паспорта может быть юридически установленный факт проживания, однако в органах по вопросам миграции часто не принимают это решение во внимание, отказывая только на этом основании выдавать российский паспорт.

Пенсионерам режут выплаты

Крымские пенсионеры массово жалуются на нехватку денежных средств, при этом после перерасчёта получают ещё меньше. Это, по мнению Людмилы Лубиной, связано с халатностью работников социальных служб, которые «забывают» начислять индексацию или перерасчитывают пенсию так, что она становится меньше, чем была.

«Особенно возмущает ситуация, когда пенсии пересчитываются в меньшую сторону, вот это объяснить нашим гражданам совершенно невозможно. Когда приходят люди и говорят, что хотят большего, чиновники им отвечают: напишите заявление, что вы хотите пересчитать пенсию по российскому законодательству. Люди пишут и в итоге получают меньшую пенсию, чем была назначена в период становления Крыма», — сказала Лубина.

Причина в разных подходах к расчёту размера выплат: в переходный период он был более щедрым, чтобы пенсионеры полуострова заметили более ощутимую разницу с предыдущей жизнью. А с окончанием «перехода» стали действовать общероссийские правила, которые предусматривают куда более скромные пенсионные выплаты.

Инвалидов ущемляют

Кроме того, омбудсмен выявила грубые нарушения прав инвалидов. Большая часть из тринадцати социальных учреждений Крыма, в которых содержатся около двух тысяч инвалидов, не приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями. При этом сами учреждения не подавали заявку на участие в российской государственной программе «Доступная среда».

По словам омбудсмена, большое количество нареканий поступает и по поводу обеспечения инвалидов техническими средствами для реабилитации. Чтобы получить кресла-коляски, костыли и другую технику, необходимо пройти медицинскую экспертизу, массу врачей, исследований. Инвалиды практически не в состоянии это всё сделать из-за огромных очередей за оказанием медицинской помощи.

Врачей нет

В этом контексте весьма уместно была отмечена и нехватка врачебных кадров на полуострове. Ситуацию в этой сфере уполномоченный по правам человека назвала катастрофической, добавив, что проблема касается не только страховой, но и платной медицины.

По её словам, на начало года в Крыму зафиксирована нехватка 1660 врачей и других медработников. В результате, чтобы попасть на приём в поликлинике, люди должны ждать неделями. А чтобы сделать простейшую электрокардиограмму, нужно записываться за два-три месяца.

Особо остро вопрос стоит в сёлах: узкие специалисты есть только в городе. Не хватает медперсонала и в крымских учреждениях службы исполнения наказаний: в прошлом году умерли 36 заключённых — эти люди не получили достаточной медицинской помощи, так как штат специалистов укомплектован только на треть.

«Всё это толкает людей от нашей страховой медицины в медицину частную, но и там тоже свои проблемы. Медики частных клиник научились получать деньги путём неоднократных назначений приёмов, назначений анализов, изменений курса лечения. И хочу сказать, что рядовой гражданин, наш труженик просто не может себе позволить лечение в частных клиниках», — заявила Лубина.

На дорогах — война

Не обошла омбудсмен и уровень травматизма людей на автодорогах Республики Крым. Эту проблему она сравнила с «ведением боевых действий», поскольку ежегодно количество ДТП и пострадавших в них людей растёт. «Это серьёзные цифры. На дорогах Крыма ведутся боевые действия», — сказала Лубина, добавив, что это одна из ключевых проблем в республике на сегодняшний день.

Правда какое отношение имеет проблема неудовлетворительного состояния дорог полуострова и связанные с этим аварии к сфере прав человека, не вполне очевидно. В отличие от наблюдения о том, что омбудсмен в своём докладе охотно, много и красочно говорила о всевозможных нарушениях социальных прав, ни словом не обмолвившись о фактах нарушения базовых прав человека.