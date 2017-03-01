Докатилось до Москвы

О вырубке краснокнижных деревьев под Симеизом рассказали в эфире федеральной радиостанции

Ситуация с вырубкой можжевёловых рощ в Лименской долине, возле Симеиза, которую затронул «Крымский Телеграфъ», вызвала возмущение ведущих российских обозревателей и экспертов. Как нашу публикацию прокомментировал известный экономист и востоковед Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести FM» — читайте в продолжении темы.

Под топор

Напомним, что в непосредственной близости от Симеиза разворачивается драматическая ситуация с безнаказанной вырубкой многовековых можжевельников для прокладки путей подъезда строительной техники к участкам частной собственности. Как рассказывал «Крымский ТелеграфЪ» (статья «Лименскую долину готовят к застройке», № 420 от 10 марта 2017 года), выделение земельных участков произошло ещё восемь лет назад, когда местные депутаты приняли решение о расширении границ посёлка, включив, а затем и поменяв целевое назначение участков в Лименской долине.

В дальнейшем работа по освоению этой территории была продолжена путём подготовки градостроительных обоснований, в которых лаконично обозначалось, что на оползнеопасных склонах вполне возможно размещение жилого квартала. Ему даже название дали по исторически сложившемуся названию этой местности — Пономарёвка. После этого документы легко и непринуждённо прошли земельную и экологическую экспертизы, не встретив возражения и в надзорных ведомствах.

А затем земельные участки на можжевёловых склонах разошлись в частные руки. На сегодняшний день такие участки активно продаются по 25–30 тысяч долларов, и их приобретатели, не глядя на пятисотлетние краснокнижные можжевельники, уже планируют, какие коттеджи они тут поставят.

Тем временем, по словам жителей, согласно геологическим данным, территория «Лименская долина» имеет существенный водоносный слой. Русло реки Лименки представляет собой глубокий, обширный овраг с отрогами, осыпающийся ежегодно. Район является оползнеопасным. Прорастающие на участке деревья выполняют функцию почвозакрепляющих элементов. Соответственно, если не будет деревьев, а вместо них что-то «строительное», то нет гарантий, что всё это в один дождливый день не поползёт прямо в море.

Катастрофическая до безобразия

Примерно так охарактеризовал ситуацию в эфире радиостанции «Вести FM» известный российский экономист и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Сегодня мы озвучили с утра ну катастрофическую до безобразия ситуацию в районе легендарной обсерватории „Симеиз“. Нам прислали информацию о попытке вырубить реликтовые можжевёловые рощи в Лименской долине, на склонах горы Симеиз. Заповедное место в советские времена вдруг почему-то оказалось пятном застройки. И в это самое пятно вписали жилой квартал. Всё замечательно, и теперь чуть-чуть у нас здесь немножко заповедное, а здесь у нас жилой квартал», — возмутился эксперт.

Владимир крестил, дерево уже росло

Также он обратил внимание на наличие места, которому угрожает вырубка деревьев, значащихся в Красной книге России и Крыма, а ещё провёл удачные аналогии, которые подчеркнули уникальность природного комплекса в Лименской долине.

«Чтобы было понятно, о чём речь: в пятно застройки, которое уже забором начали обносить, попали деревья. Два вида: можжевельники древовидные и фисташка. Фисташка — реликтовое дерево, оно редкое, в Красной книге России и Красной книге Крыма, одному из которых больше тысячи лет. Всё понятно, да? Вот Владимир Святой, креститель Руси, посетил Крым и принял Крещение. И в этот момент это дерево там уже росло. Оно видело всё. Оно видело Византию, оно было в Генуэзской республике, оно было в Хазарском каганате, оно было везде и всегда», — резюмировал эксперт.

Немалые деньги

Далее Евгений Сатановский выделил ключевой вопрос, ответ на который сегодня является приговором Лименской долине. Это вопрос о реальной ответственности за вырубку реликтовых насаждений, а точнее, о фактической безнаказанности тех, кто будет такую варварскую расчистку производить. Ведь механизм привлечения к ответственности и калькуляции ущерба неповоротлив и сильно ущербен, в то время как схемы преодоления природоохранных ограничений давно отработаны.

«А как я должен к своей частной собственности подъехать, ваши деревья мне мешают?! А вы не имеете права мне запретить!» Ну как обычно, схема понятная: вы выписываете участочек, потом меняете характер и вот он уже для строительства, а дальше уже святой. «Крымский ТелеграфЪ» очень серьёзно вступился — крымская газета... но участочек-то продаётся по 25–30 тысяч долларов. Для Крыма сегодняшнего — немалые деньги«.

Можно и Кремль застроить

В телефонном разговоре Евгений Янович рассказал нам, что в Москве в последнее время особенно приковано внимание к Крыму, и такие серьёзные проблемы не останутся незамеченными.

«Изначально тема была поднята из эсэмэски на „Вести FM“, — рассказал „Крымскому Телеграфу“ Евгений Сатановский. — Я довольно много говорю о разных безобразиях в экологии. Про „Крымский ТелеграфЪ“ узнал от моего коллеги Серёжи Корниевского, который распечатал то, что было доступно. Мне пока больше ничего не известно, но удалось впервые поговорить об этом на эфире у Володи Соловьёва, он теперь тоже в курсе этого безобразия. И я это у себя тоже повторял несколько раз с лёгким бешенством. Кто те конкретные люди, на кого выписаны участки, кто эти депутаты, где они сейчас, что очень существенно! Если у вас эта информация будет, я буду очень признателен и обещаю её сразу пустить в эфир! И если что-то начнётся с дополнительными вырубками».

Кстати, в своём эфире Сатановский помянул американскую секвойю и предположил, что за попытку её срубить местные жители просто повесили бы на этом же дереве, а полиция приехала бы с опозданием, чтоб только зафиксировать асфикцию.

Также он задался риторическим вопросом: стоит ли продать Эрмитаж или снести Кремль и построить на этом месте жилой район? Ведь это, по сути, то же самое, что и застроить заповедник с краснокнижными деревьями...