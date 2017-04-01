Всё хорошо, прекрасная маркиза?

По итогам правительственного заседания в Саках проблем в регионе не выявлено

В Саках состоялось выездное заседание крымского правительства. Традиционно, в рамках такого мероприятия, была дана оценка региону, а также рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности полуострова. Чем успешен Сакский район и над решением каких проблем в этом регионе будут трудиться крымские чиновники в нынешнем году, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Флагман отрасли

Наиболее яркое заявление сделал глава Министерства курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, который сказал, что Саки являются флагманом развития санаторно-курортной отрасли, известным за пределами Крыма.

В своих оценках глава профильного ведомства опирался на круглогодичность курорта и уникальные бальнеологические методики, которые известны миру вот уже минимум полтора столетия.

Кроме того, Сергей Стрельбицкий привёл статистику наполняемости сакских санаториев, которая на конец марта почти в два раза превышает общекрымские показатели, правда, речь идёт всего о шести рекреационных учреждениях.

Тем временем глава Крыма обратил внимание на пляжную полосу между Саками и Евпаторией, оценив её состояние как крайне неудовлетворительное. «Часть пляжей, которые находятся на территории от аквапарка до Евпатории, вдоль железной дороги, в неприглядном состоянии... Это огромная пляжная территория, на которой может разместиться большое количество отдыхающих. Море шикарное, но сейчас там настолько грязно, что зайти невозможно, не то что лечь. Всё, что могло, заросло сорняком», — сказал Аксёнов.

Свалок нет, полигона — тоже

В целом о ситуации в Сакском районе с уборкой стихийных свалок доложил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, который отметил, что на день заседания в Саках с несанкционированным мусором справились, а по всему району остаётся более двух десятков свалок, самая большая за селом Суворовским — площадью более двух с половиной гектаров.

По словам министра, сегодня на территории Сакского района имеется ещё ряд неразрешённых проблемных вопросов. В частности, на территории региона отсутствуют объекты размещения твёрдых коммунальных отходов, в полной мере соответствующие требованиям природоохранного и санитарного законодательства.

Сакский полигон подлежит закрытию и рекультивации, а вместо него в регионе должна появиться абсолютно новая инфраструктура обращения с отходами. По словам Нараева, в вышеуказанной зоне предполагается строительство мусороперегрузочной станции в селе Новосёловском Раздольненского района, мусоросортировочного комплекса в Евпатории и ещё одного — на базе нового полигона в селе Елизаветово Сакского района.

При этом глава профильного ведомства не уточнил, в какие сроки ожидается решение этих проблемных вопросов. Ранее он уже обещал крымчанам, что первый мусороперерабатывающий завод в Крыму откроется к началу нынешнего года, а с наступлением января передвинул появление такого объекта на конец года.

Самые спортивные

Зато, по словам министра спорта Крыма Елизаветы Кожичевой, в Саках больше всего жителей занимаются спортом. По словам чиновницы, к концу прошлого года к физической культуре оказались неравнодушны более десяти тысяч сакчан. Притом что общая численность городского населения едва превышает двадцать пять тысяч, выходит, что практически каждый второй сакчанин, включая новорождённых и пенсионеров, — заядлый спортсмен.

Впрочем, на этом в профильном ведомстве не останавливаются, к двенадцати площадкам ГТО обещают прибавить в этом году ещё парочку. Остаётся надеяться, что не таких, как площадка на улице Строительной, ставшей предметом насмешек и коррупционного скандала.

По документам, во дворе многоэтажных домов планировалась установить современные турники для воркаута и различные спортивные тренажёры. На эти цели городской бюджет даже выделил четыре миллиона рублей. Однако по факту любители спорта увидели кривосваренные трубы, выкрашенные краской для полов, которая уже стала отставать. Фирма, получившая заказ на установку спортинвентаря, профильно занимается техобслуживанием автомобилей.

Главное — цифры

Сакский район всегда был аграрно ориентированным. И не сказать, чтобы виноградники занимали в его экономике существенное место. Между тем именно этой сфере почему-то уделил внимание министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, обходя те отрасли, которые в регионе даже в цифрах смотрятся неприглядно.

Впрочем, с виноградниками тоже не всё идеально. По словам главы профильного ведомства, в планах аграриев высадить в этом году около ста гектаров новой лозы. Между тем только один московский инвестор, получивший в пользование огромный участок возле села Яркого, к этому году намеревался засадить не меньше тысячи гектаров. По факту за четыре года выполнено меньше половины и в планах на текущий год — чуть больше пятидесяти гектаров.

Кроме этого, министр зачитал количественные данные о предоставленной господдержке на четверть миллиарда рублей. Однако ни понять, куда ушли эти деньги, ни оценить, насколько существенной оказалась эта поддержка, не представилось возможным.

По другим вопросам

Кроме оценки ситуации в Сакском районе, члены правительства рассмотрели и ряд республиканских вопросов, среди которых ключевое место заняло постановление о модернизации учебно-воспитательного процесса. На эти цели правительством выделен 51 миллион рублей.

Вышеуказанное постановление регулирует порядок расходования средств, предусмотренных в республиканском бюджете с учётом федеральной субсидии на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Таким образом, 15 миллионов рублей будут направлены на улучшение материально-технической базы системы независимой оценки качества общего образования, 8 миллионов рублей — на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях среднего профессионального образования и 28 миллионов — на проведение капитального ремонта двух спортивных залов, оснащение семи открытых спортивных сооружений спортивным инвентарём и оборудованием и открытие двух спортивных клубов.