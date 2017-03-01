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Вне законаСкандал

Продолжение «Сказки»

Беби-бум в крымских зоопарках и новые подробности скандала с закрытием предприятий

С деятельностью известного крымского предпринимателя Олега Зубкова сейчас связаны одновременно и хорошие, и плохие новости. Какие и почему — разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

С наступлением весны стали почти ежедневно приходить и радостные новости из ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». Недавно в Ялте сразу две амурские тигрицы родили малышей, а в «Тайгане» амурская тигрица Фрося родила тройню. Такие известия в животном мире можно причислить к событиям мирового значения, ведь, как известно, амурских тигров во всём мире насчитывается всего около 500 особей, и занесены они в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Летом 2013 года Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина даже был создан специальный фонд — «Центр «Амурский тигр». Фонд должен заниматься сохранением и увеличением популяции амурского тигра.

Между тем с наступлением весны стали приходить и тревожные известия о судьбе самих предприятий, созданных крымским бизнесменом Олегом Зубковым. Как писал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» в одном из прошлых номеров, зоопарки оказались на грани закрытия, причём как «Сказка», так и «Тайган». В «Сказке» причина была в нехватке данных с реквизитами на билетах, а в «Тайгане» — в закрытии фермы из-за обнаружения в районе АЧС. Причем со «Сказкой» вышла поистине детективная история. Сначала Олег Зубков рассказал газете «Крымский ТелеграфЪ», что за нехватку реквизитов издательства, которое печатало билеты в «Сказку», налоговая постановила закрыть предприятие на три месяца. А ведь впереди — разгар сезона...

После публикации этой информации представители Федеральной налоговой службы по Республике Крым попросили дать опровержение его словам — мол, «заявление господина Зубкова о закрытии налоговыми органами зоопарка „Сказка“ не соответствует действительности», а «выявленные нарушения под такие меры наказания не подпадают». И правда, как-то странно — закрывать зоопарк на три месяца за какие-то реквизиты...

Хотя чуть позже оказавшиеся в распоряжении газеты «Крымский ТелеграфЪ» документы говорят об обратном: руководство зоопарка не зря подняло тревогу, и зоопарк в самом деле собирались закрыть. В протоколе об административном нарушении, составленном 16 марта 2017 года инспектором отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 8 по Республике Крым, по итогам проверки было установлено, что «за указанное административное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», что, согласно этому пункту статьи, означает «в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

«Уже 17 марта 2017 года в налоговой Ялты произошли странные метаморфозы, в результате которых видно, что часть 3 ст. 14.5 КоАП РФ заменили на часть 2 ст. 14.5 КоАП РФ, — сообщил Олег Зубков. — И теперь, возможно, мы уплатим такой же штраф, как и приписала нам налоговая служба Симферопольского района днями ранее за эти же бланки билетов, реализуемые в парке львов „Тайган“. Налоговая просто дала задний ход, но не надо говорить, что мои слова не соответствуют действительности!»

Остаётся надеяться, что в условиях бесконечных проверок, судов и штрафов предприятия всё-таки устоят и мы не лишимся одних из немногих крымских жемчужин, привлекающих внимание всего мира. Как будет развиваться ситуация вокруг «Сказки» и «Тайгана», покажет время, но уже сейчас она дошла до Москвы, и чуть ли не ежедневно в программах известных ведущих и политологов страны обсуждается проблема закрытия этих парков.

«Сейчас кому-то понадобилась эта земля, и звери погибнут! — возмутился в программе „Полный контакт“ на „Вести ФМ“ Владимир Соловьёв. — Этого несчастного парня, который владелец зоопарков, уже и посадить пытались, уже и то, и се, ну шизофрения полная! Теперь просто всё закрывают и отбирают. Зачем? Чтобы дать козырь в руки врагов?»

Алексей ПРАВДИН
Фото crymnash.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 218 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:48

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