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СоциумКультура, наука

В Симферополе засняли призрак Монжене

О графе XIX века вышел клип крымской группы Secret Land

Через своё произведение авторы попытались привлечь внимание к истории города и объектам культурного наследия.

Атмосфера и персонажи

Сегодня от некогда величественного замка Кесслера под Симферополем (с. Пионерское) сохранились лишь наружные стены, лестница и трёхэтажная башня-флигель. Внутренняя часть здания почти полностью разрушена и завалена перекрытиями обрушившегося второго этажа. Эти руины замка и послужили декорациями для клипа музыкальной группы Secret Land на песню One Day. Также съёмки проходили на фоне мавзолея Скилура на территории Неаполя Скифского, в Воронцовском парке и в старинном подвале недалеко от площади Амет-хана Султана.

«Клип снимался в Симферополе, но видеорядом я попытался передать атмосферу произведений классических английских писателей ХIХ века, — рассказал главный оператор проекта Кирилл Стельмах. — На мой взгляд, наш видеоклип перекликается с творчеством Михаила Булгакова и в то же время соответствует викторианской стилистике лучших произведений Эдгара Аллана По и Оскара Уайльда».

По сюжету клипа девушка, увидев в парке мужчину, похожего на портрет из книги, отправляется за ним и оказывается в подземелье, но там находит лишь канделябр с зажжёнными свечами и на стене фотографию призрака из прошлого.

«Безусловно, наши герои — это вымышленные персонажи, — говорит автор идеи Александр Шилко. — Вместе с тем крымские историки смогут найти некоторые параллели, в которых прототипом героя клипа является реальное лицо, известное в Симферополе в конце ХIХ — начале ХХ века».

Под известным лицом, по словам Шилко, имеется в виду сам граф Монжене. В клипе авторы попытались передать трагическую судьбу графа Адольфа Карловича, который, как известно, погиб здесь от взрыва пороха. Правда где его могила и то место, где находилась часовня, не известно. Последним владельцем замка была его супруга, Анна Фёдоровна Монжене.

Проблема разрушения

Новый клип музыкальной группы посвящён, в частности, и сохранению архитектурных памятников, расположенных на территории полуострова.

«Многие из образцов уникальной архитектуры Крыма имеют богатую историю, но в период пребывания полуострова в составе Украины они начали исчезать буквально на глазах, — говорит руководитель музыкального проекта Secret Land Максим Михайлов. — Нашим новым клипом мы хотим привлечь внимание общественности к данной проблеме, призвать власти предпринять все необходимые меры для сохранения культурного наследия и восстановить разрушающиеся ныне дворянские усадьбы в самых разных регионах Крыма».

Как известно, таких замков в Крыму немало — это и замок Кесслера (Монжене) в Пионерском, и усадьба Шлее в Сакском районе, и дом Шатилова в Нижнегорском районе.

Справка «КТ»

Secret Land — англоязычная группа, созданная в Симферополе в 1994 году. За время своего существования группа выпустила шесть альбомов, три сингла и 15 видеоклипов. Группа была хорошо известна в начале 2000-х годов. В разное время в музыкальном проекте принимали участие многие известные ныне крымские музыканты и исполнители (Максим Щипачёв, Евгений Войтов, Борис Эм, Алексей Баранов, Юлия Марченко, Татьяна Веренкиотова).

Максим РУСИНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 270 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:34

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