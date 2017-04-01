Подвальные бои

Мастерская инвалидов и «Киевский ряд» под угрозой выселения

Подвал на улице Киевской, 7б, в Симферополе стал причиной не только общественных, но и судебных прений. С 1997–1998 годов подвальные помещения арендует ряд юрлиц, в том числе ООО «Радуга», основанное инвалидом Игорем Шипачёвым, и предприятие «Киевский ряд». В апреле 2015-го в доме было организовано товарищество собственников недвижимости (ТСН), которое предложило предприятиям заключить договоры аренды с ним как домоуправленцем. Однако те отказались. После отказа ТСН решило: подвалы необходимы для обслуживания дома и являются техническими. И началось...

Инвалиды просят о помощи

Игорь Шипачёв арендует помещение в 72,5 кв. м под мастерскую по ремонту обуви, где предоставлял рабочие места инвалидам, реализуя при этом поручение президента и помогая социализации граждан с ограниченными физическими возможностями. Так жили они не тужили почти 20 лет, пока у многоквартирного дома не сменилась управляющая организация. Собственники «ушли» от МУП «Киевский жилсервис» и создали ТСН, которое сегодня инвалид Игорь Шипачёв с супругой Еленой Алмазовой обвиняют в противоправных действиях. По их словам, подвальное помещение было вскрыто, а после опечатано представителями ТСН, с которыми сейчас идут судебные разбирательства. ТСН хочет либо забрать подвал, либо сдать им же в аренду в целях собственного заработка. А пока инвалиды не могут работать, мастерская по ремонту обуви «Радуга» — функционировать, а сам Игорь Шипачёв утверждает, что ему ещё и угрожают по телефону...

При всём при этом с документами у нынешних арендаторов всё в порядке — есть договор аренды с администрацией Симферополя, он продолжает действовать. То есть, на первый взгляд, оснований и полномочий для требования прекращения арендных отношений «Радуги» с администрацией у ТСН нет.

Похожая ситуация и у «Киевского ряда» (в подвале склады Киевского рынка, расположенного возле Центрального автовокзала Симферополя), у которого также есть действующий договор аренды с администрацией.

Ирина Наникашвилли, юрист:

«Киевский ряд» заключает договоры аренды с 1997 года по настоящий момент. Силовым путём перекрыть доступ к арендованным нами помещениям, как в случае с «Радугой», ТСН не удалось. Когда было создано товарищество, его представитель Юрий Донец предложил подписать договор аренды с ними, но «Киевский ряд» отказал, так как у нас действительный договор с администрацией. Как результат вопрос решается в судебном порядке. ТСН принадлежит имущество для обслуживания жилого дома. Верховный суд разъясняет, что таковым может считаться имущество, через которое проходят коммуникации. Но! Транзитные коммуникации не делают помещение техническим (необходимым для обслуживания дома), для этого в нём должны находиться коммуникационные узлы, агрегаты. А таковых в арендованном нами подвальном помещении нет. Что подтвердила и проведённая экспертиза. Данный факт был установлен заключением ЖЭО Киевского района«.

Выяснилось, что дом с «подвалом раздора» на ул. Киевской, 7б, был построен как общежитие от дома на ул. Киевской, 7а. Поэтому коммуникации большинства квартир проходят от дома на Киевской, 7а, в подвальном помещении которого находится пункт обслуживания обоих домов со всеми коммуникационными узлами. Обслуживать из подвалов дома на Киевской, 7б, по словам юриста «Киевского ряда», нечего.

Ирина Наникашвилли, юрист:

«На судебном процессе представитель ТСН Юрий Донец на вопрос о том, почему, если, по его словам, подвалы необходимы для обслуживания дома, ранее он предлагал нынешним арендаторам заключить договоры с ними, Донец ответил, что всё дело в заработке».

Начинает казаться, что проблема не в нарушении чьих-то прав, а в том, что к этому делу всё больше подходит лейб: «Ничего личного — только бизнес». Хотя инвалидов трудно не пожалеть, всё-таки работу и возможность социализации предоставляла им «Радуга».

Кто на ком зарабатывает

Интересно то, что, если арендаторы будут платить арендную плату администрации, она, соответственно, пойдёт в бюджет города, а если ТСН — собственникам недвижимости в МКД, то есть деньги могут быть использованы на ремонт дома и прочие хозяйственные нужды.

Юрий Донец, представитель ТСН:

«В 1991 году в процессе приватизации вместе с квартирами нынешние собственники получили также части общего имущества, в которое входят подвальные помещения, а значит — оно принадлежит им. А ТСН — это и есть товарищество собственников недвижимости, которое занимается его обслуживанием и управлением МКД. К тому же в процессе суда экспертно-строительная экспертиза показала, что коммуникации в подвале проходят, а значит, он может быть признан необходимым для обслуживания».

Кроме того, представитель ТСН заверил, что и коммуникационные узлы в подвалах тоже есть, а Шипачёв не только использовал арендованный подвал как мастерскую для ремонта обуви и для трудоустройства инвалидов, но и сдавал в субаренду, например, предприятию по изготовлению штампов и печатей, и жалобы от жильцов на организацию инвалидов были.

Юрий Донец:

«Мы уже три или четыре судебных процесса выиграли относительно дома и придомовой территории. Что касается наличия у „Радуги“ кадастрового паспорта, то это предварительный паспорт, где не все графы заполнены. Он является удостоверением наличия имущества, но не даёт права собственности. МУП передало управление дома нам, значит, собственники должны распоряжаться подвалами дома. Они могут их использовать для хранения своей картошки или отдать в аренду и заработать на ремонт здания МКД. Сейчас идёт суд, пусть он и решит, как правильно».

Фемида в замешательстве?

Изначально проблема возникла в связи с недоработками в законодательстве. В рамках перехода с украинского в российское правовое поле изменились отношения сторон. Если по украинскому законодательству собственность, при внесении в реестр общей коммунальной собственности, официально считалась коммунальной и находилась непосредственно в юрисдикции местного самоуправления, то в российском правовом поле собственники жилья, образующие ТСН, могут являться также собственниками и главными распорядителями общего недвижимого имущества МКД, но для этого необходимы правоустанавливающие документы, а наличия недвижимости в реестре — недостаточно. В данной ситуации, как и относительно многих других МКД, правоустанавливающих документов (права собственности), соответствующих законодательству РФ, нет ни у администрации, ни у ТСН.

Олег Кузьмин, директор МУП «Киевский жилсервис»:

«В этой проблеме никто не виноват — так сложилось. Эта неординарная ситуация произошла как факт при вступлении Крыма в состав Российской Федерации. В материковой России всё это уже проходили при принятии Жилищного кодекса, мы проходим сейчас. Здесь ни у ТСН, ни у администрации нет полного пакета правоустанавливающих документов, их ни у кого нет — при Украине не надо было. Только суд может решить по имеющимся фактам, у кого право собственности, а арендаторам уже придётся исполнять решение суда и уважать право собственности администрации или ТСН».

Получается, что если право собственности признают за ТСН, то оно вполне может выселить нынешних арендаторов, а если за администрацией — всё, скорее всего, останется без изменений.

Учитывая, что это не единичный случай, за неимением полного законодательного обоснования (крымская законодательная база недоработана) и если такие вопросы решаются исключительно в судебном порядке как споры хозяйствующих субъектов, почему бы не пойти по принципу прецедентного права, то есть установить единый регламент разрешения таких споров?