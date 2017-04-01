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Спорт

На правах хозяина

Сборная России готовится, а соперники сражаются

Сборная России, на правах хозяйки футбольного чемпионата мира 2018 года, обеспечила себе участие в основном турнире. Кроме наших футболистов, продолжают сражение за путёвки, открывающие им путь летом будущего года в одиннадцать городов нашей страны, тринадцать европейских сборных, от Африки — пять, Азии и Южной Америки — по четыре или пять, от Северной и Центральной Америки — три или четыре, от Океании, возможно, одна команда.

Подготовка продолжается

После крайне неудачно сложившегося чемпионата Европы — 2016 во Франции сборная страны, образно говоря, стала трещать по всем швам. Из её состава по разным причинам стали выпадать опытные игроки, в отставку ушёл и главный тренер Леонид Слуцкий. После долгих раздумий решили не призывать к рулю сборной иностранного специалиста, а доверить подготовку команды отечественному тренеру, остановив свой выбор на известном в прошлом вратаре, а ныне опытном тренере Станиславе Черчесове, но до этого не стоявшего у руля главной команды страны.

В результате на своих полях сборная России победила сборные Ганы и Румынии и в остром матче уступила сборной Коста-Рики. Выступая на зарубежных стадионах, она сыграла вничью со сборной Турции и проиграла сборной Катара. Сейчас у команды страны началась подготовка к розыгрышу Кубка конфедераций — 2017. И вновь россияне сыграли два контрольных матча, на этот раз уступив в конце минувшей недели в Краснодаре сборной Кот-д’Ивуара, которая пока с четырьмя очками лидирует в африканском отборе в группе C, опережая в борьбе за прямую путёвку на мундиаль-2018 сборные Габона и Марокко — по 2, Мали — 1 очко. А уже спустя два дня на реконструированном олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, уступая по итогам первого тайма одной из ведущих в мире — сборной Бельгии (1:3), россияне смогли на последних секундах поединка добиться почётной ничьей — 3:3.

Половина пути пройдена

На всех континентах продолжается отборочная страда. В Европе сборные в конце минувшей недели во всех девяти группах сыграли матчи пятого тура, практически прошагав половину пути отбора. Вот с какими результатами в группах завершились игры пятого тура, и как после этого сложилась турнирная ситуация перед поединками шестого тура, матчи которого запланированы на 9–11 июня нынешнего года.

Группа A. В ней, пожалуй, была зафиксирована самая большая сенсация тура. Это победа сборной Болгарии над успешно стартовавшей сборной Нидерландов — 2:0. Причём хозяева поля уже к 20-й минуте поединка добились такого преимущества. Разумеется, после такого ушата холодной воды был освобождён от должности главный тренер голландцев Данни Блинд, а на его место планируется пригласить Рональда Кумана. Удивил разгром сборной Белоруссии, которая в гостях была в пух и прах растрёпана шведами (0:4). А вот поражение дома сборной Люксембурга от лидера группы — французов (1:3), разумеется, было прогнозируемым. Турнирная ситуация в группе после пяти туров: Франция — 13, Швеция — 10, Болгария — 9, Нидерланды — 7, Белоруссия — 2, Люксембург — 1 очко.

Группа B. Ну наконец-то сборная Андорры заработала первое очко, сумев на своём поле с миром разойтись с другим европейским «карликом» — сборной Фарерских островов (0:0). Лидер группы — швейцарцы идут без потери очков, одержав очередную победу над латышами — 1:0, а чемпионы Европы португальцы переиграли венгров благодаря метким ударам Криштиану Роналду — 2:0. Турнирная ситуация: Швейцария — 15, Португалия — 12, Венгрия — 7, Фареры — 5, Латвия — 3, Андорра — 1 очко.

Группа C. Вновь немцы вне конкуренции, в этом туре разгромили в гостях азербайджанцев — 4:1. Но чехи ещё более весомую победу отпраздновали в гостях, выступая в Сан-Марино, — 6:0. В свою очередь весьма ценную победу одержала сборная Северной Ирландии над норвежцами — 2:0 в сражении за второе место в группе. Турнирная ситуация: Германия — 15, Северная Ирландия — 10, Чехия — 8, Азербайджан — 7, Норвегия — 3, Сан-Марино — 0 очков.

Группа D. Успешная игра сборной Сербии в Тбилиси, где она смогла уверенно переиграть грузин — 3:1, позволила некогда популярной на континенте сборной стать новым лидером группы. Произошло это потому, что ирландцы не смогли на своём поле взять верх над заклятыми друзьями из соседнего Уэльса — 0:0. После неудачного старта начали приходить в себя австрийцы, переигравшие молдаван, — 2:0. Турнирная ситуация: Сербия — 11, Ирландия — 11, Уэльс — 7, Австрия — 7, Грузия — 2, Молдавия — 1 очко.

Группа E. Очень ценную победу в гостях над Черногорией одержали поляки — 2:1, что позволило им ещё больше оторваться от ближайшего преследователя. Вторую победу одержали армяне, взяв вверх над сборной Казахстана, которой руководит россиянин Александр Бородюк, — 2:0, а вот румыны на глазах своих почитателей не смогли переиграть датчан — 0:0. Турнирная ситуация: Польша — 13, Черногория — 7, Дания — 7, Румыния — 6, Армения — 6, Казахстан — 2 очка.

Группа F. На своих стадионах, как и предполагалось, англичане выиграли у литовцев — 2:0, а шотландцы — у словенцев — 1:0. В свою очередь словаки в гостях победили мальтийцев — 3:1 и вышли на «своё» второе место в группе. Турнирная ситуация: Англия — 13, Словакия — 9, Словения — 8, Шотландия — 7, Литва — 5, Мальта — 0 очков.

Группа G. В ней борьбу за два первых места ведут легендарные сборные Испании и Италии. Первые без особых усилий переиграли на своём стадионе израильтян (4:1), а вторые — албанцев (2:0). Ну а македонцы в гостях разделались с аутсайдерами группы лихтенштейнцами — 3:0. Турнирная ситуация: Испания — 13, Италия — 13, Израиль — 9, Албания — 6, Македония — 3, Лихтенштейн — 0 очков.

Группа H. Сборная Боснии и Герцеговины совершила экскурсию в Гибралтар, где приплюсовала в свой актив победные три очка — 5:0. Намного труднее далась ничья лидеру группы сборной Бельгии, принимавшей упёртых греческих мастеров, — 1:1 и киприотам — с эстонцами (0:0). Турнирная ситуация: Бельгия — 13, Греция — 11, Босния и Герцеговина — 10, Кипр — 4, Эстония — 4, Гибралтар — 0 очков.

Группа I. В ней играют два наших ближайших соседа — Украина и Турция. Команда выдающегося футболиста, а теперь молодого наставника сборной Андрея Шевченко играла в гостях с лидером группы сборной Хорватии и впервые покинула поле проигравшей — 0:1, уступив второе место исландцам, которые переиграли в упорной борьбе в гостях молодую сборную Косово — 2:1. К украинцам вплотную подобрались и турки, взявшие верх над финнами, — 2:0. Турнирная ситуация: Хорватия — 13, Исландия — 10, Украина — 8, Турция — 8, Финляндия — 1, Косово — 1 очко.

Теперь больше чем на месяц девять лидеров отборочных европейских групп: Франция, Швейцария, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия и Хорватия — могут строить реальные планы на выступления на мундиале-2018 при условии, что сохранят свои позиции до октября нынешнего года.

Гарик ОРЛОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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