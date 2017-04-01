Накануне Гран-при

Чем удивит в этом году «Формула-1»?

Проводятся ли в России опросы среди владельцев автотранспорта на тему: «Какие виды спорта вас интересуют в первую очередь, за которыми вы стараетесь следить регулярно?» Мы не можем ответить на этот вопрос. А вот в Германии почти восемьдесят процентов опрошенных, причём как мужчин, так и женщин, назвали футбол и автоспорт, отметив, что в последнем это «Формула-1».

Чемпионат без чемпиона

История чемпионатов мира за шестьдесят восемь лет их проведения насчитывает всего тридцать три имени чемпионов, среди которых самым титулованным остаётся немец, тяжело травмированный Михаэль Шумахер, семь раз становившийся «королём» кольцевых гонок на шоссе на болидах с открытыми колёсами. Легендарному Михаэлю принадлежит и ещё один рекорд. Он пять раз подряд становился чемпионом мира в сезонах 2000–2004 годов. Причём в автоспорте возраст не является помехой. Так, самым молодым чемпионом мира становился другой немецкий гонщик, Себастьян Феттель, через несколько дней после того как отметил своё 23-летие, а самым возрастным был аргентинец Хуан Мануэль Фанхио, которому в день триумфа не хватило нескольких недель до 47-летия. Очень часто автогонки являются семейным увлечением. Но пока только отец, Кеке Росберг, и его сын, Нико Росберг, смогли вписать свои имена в плеяду чемпионов мира в «Формуле-1». Причём Росбергу-младшему удалось это сделать в блестящем стиле в ноябре прошлого года, а уже 2 декабря Нико заявил, что прощается с автоспортом. И впервые за всю историю нынешний чемпионат мира по «Формуле-1» проходит без действующего чемпиона, и этот почётный титул до 26 ноября 2017 года остаётся «вакантным».

В последнее время за штурвалы болидов десяти профессиональных команд — участников чемпионата мира садится немало талантливых молодых пилотов. Однако с ними ведут принципиальную борьбу испытанные гонщики, четверо из которых не по одному разу владели титулом чемпиона мира: британец Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, финн Кими Райкконен, испанец Фернандо Алонсо.

Любители автоспорта обратили внимание на то, что, в отличие от минувшего чемпионата, в нынешнем стартовало не одиннадцать команд, как мы уже привыкли, а десять. Увы, команда Manor Racing MRT из-за финансовых проблем была вынуждена сойти с трассы мирового первенства, но за ней сохранилось право, разумеется, если «разбогатеет» за нынешний год, в сезоне-2018 возвратиться в число участников мирового чемпионата. Но, как утверждают специалисты, вылететь с трассы первенства несложно, а вот вернуться на неё весьма и весьма трудно.

Изменения в календаре

Он предусматривает, как и в минувшем сезоне, с марта по ноябрь проведение двадцати розыгрышей Гран-при в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, в Австралии. Увы, опять финансовая составляющая внесла свои коррективы и в календарь. Из него исключён Гран-при Германии, так как его организаторы не имеют достаточно средств, чтобы провести гонки на автодроме в Нюрбургрине. Зато Гран-при Баку, усилиями спонсоров, поднялся на уровень Гран-при Азербайджана, оставив для гонщиков те же двадцать этапов чемпионата мира — 2017.

Первенство мира по кольцевым автогонкам стартовало 24 марта розыгрышем Гран-при Австралии в Мельбурне. В апреле гонщики будут соревноваться за Гран-при Китая (7–9), Бахрейна (14–16), России в Сочи (28–30). В мае они выступят в розыгрыше Гран-при Испании (12–14) и Монако (26–28). После розыгрыша в начале июня Гран-при Канады (9–11) и в конце — Гран-при Азербайджана (23–25) в июле караван болидов проводит состязания за Гран-при Австрии (7–9), Великобритании (14–16) и Венгрии (28–30). Затем гонщикам будут предоставлены трёхнедельные летние каникулы. И в конце августа их будет поджидать Гран-при Бельгии (25–27).

Зато сентябрь и октябрь включают в себя не только по три гонки, но и сложные перелёты из Европы в Азию, а оттуда — в Северную и Южную Америку. Судите сами о сложности этих маршрутов. Сентябрь — Гран-при Италии (1–3), Сингапура (15–17), Малайзии (29 сентября — 1 октября), октябрь — Гран-при Японии (6–8), США (20–22), Мексики (27–29). А на закуску двадцатке боевых пилотов предстоит в ноябре выйти на старт Гран-при Бразилии (10–12) и Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах (24–26), где будет названо имя нового чемпиона мира «Формулы-1». Станет им один из экс чемпионов мира или родится чемпион мира под № 34 — узнаем об этом через восемь месяцев.

Поехали!

А тем временем караван «Формулы-1» уже покинул Мельбурн, где на трассе Альберт Парка (длина круга 5303 м) был разыгран Гран-при Австралии, по которому намотали 58 кругов (307,574 км) пилоты двадцати команд. Поул, как к этому привыкли и многочисленные зрители, и участники, выиграл трёхкратный чемпион мира, мулат из Великобритании Льюис Хэмилтон из Mercedes. С первой позиции он на следующий день отправился в путь в основной гонке, где финишировавшие в первой десятке пилоты записывали в свой актив призовые очки. Но уже после первого пит-стопа в лидеры вышел четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель, и больше никому не уступал первое место до финиша. От него почти на десять секунд отстали Хэмилтон и финн Валттери Боттас, оставившие на четвёртом месте показавшего лучшее время на предпоследнем круге ещё одного финна — Кими Райкконена, лишившегося возможности, стоя на пьедестале почёта, с удовольствием распить с призёрами первого этапа огромную бутылку австралийского шампанского.

Лидером чемпионата стал Феттель — 25 очков, на семь баллов опережающий Хэмилтона и на десять — Боттаса, который ныне выступает за Mercedes. Призовые очки в этот воскресный день заработали Райкконен (12), молодой голландец Макс Ферстаппен (10), бразилец Фелипе Масса (8), мексиканец Серхио Перес (6), испанец Карлос Санчес-младший (4), россиянин Даниил Квят (2), француз Эстебан Окон (1 очко).

Приятно, что после неудачных выступлений в конце минувшего чемпионата мира вновь стремится набрать мастерство наш соотечественник Даниил Квят, который смог в Мельбурне финишировать в очковой зоне, в то время как семь из двадцати стартовавших гонщиков недоехали до финиша, и среди них были хорошо известные в мире автомобильного спорта испанец Фернандо Алонсо, австралиец Даниэль Риккардо, француз Ромен Грожан.

Когда читатели познакомятся с этим материалом, караван гонщиков уже начнёт прибывать в Китай, где через неделю будет разыгран Гран-при этой страны.