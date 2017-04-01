Тайна зодчего

О чём рассказала и кем была раньше новый главный архитектор Крыма

Только по прошествии трёх месяцев после скандального ухода предыдущего главного архитектора был подписан указ о назначении на эту должность нового человека. О том, какие изменения ждут архитектурный облик полуострова, на каких особенностях градостроительства будет сделан акцент, а также о том, кем была Анна Царёва до этого назначения, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Интересная смесь

Существующий сегодня облик полуострова чиновница оценила как «очень интересную смесь», отметив, что тут заметно наслоение эпох, культур, а также исторических и природных слоёв. От всего этого Анна Царёва почувствовала азарт и вдохновение, оценив сложность и масштаб поставленных перед ней задач. Об этом она рассказала в интервью одному из правительственных телеканалов.

При этом, описывая, что же это за задачи, Анна Царёва объединила их в три блока: сохранение, возрождение и новое развитие. В части сохранения речь пойдёт о защите природных ресурсов и культурно-исторического пласта на законодательном уровне, а возрождение будет нацелено не только на улучшение инфраструктурных условий муниципальных образований и на неиспользованные городские пространства, но и на возрождение крымской архитектурной школы.

Что касается развития, здесь Анна Царёва отметила отдельные проекты, такие как Керченский мост, трасса «Таврида» и новый терминал Симферопольского аэропорта, которые позволят полуострову раскрыться во всём своём потенциале. А свою задачу она видит в том, чтобы поднять на поверхность все выгодные условия расположения Крыма для крупных инвесторов и самих крымчан.

Никаких сроков

Несмотря на всю обтекаемость ответов, главному архитектору пришлось пообещать зачистить стометровую зону вдоль крымского побережья. Именно провал в этом направлении и стал причиной увольнения её предшественника, Александра Кузнецова. При этом чиновница заверила, что зачистка от «нежелательных строений» нужна, чтобы вернуть утерянные функции городскому пространству.

Анна Царёва, главный архитектор Крыма:

«Мы выполняем поручение президента РФ о создании единой планировочной системы и структуры, гармоничного и устойчивого развития полуострова в целом. И это поручение включает в себя как определение зон особого архитектурно-градостроительного регулирования, так и решение особых сложных ситуаций со сносом нежелательных строений на законодательном уровне».

Кроме того, Царёва рассказала о приоритетном направлении в своей работе — реализовать программу комфортной городской среды, которую сегодня продвигают в Министерстве строительства и ЖКХ. По её словам, планируется в нескольких пилотных городах выделить субсидии на развитие дворовых пространств, общественных пространств и рекреационных территорий.

Показательно, что должностное лицо уклонилось от озвучивания не только конкретных мероприятий и территорий, но и всяких сроков реализации намеченных планов. Сделала это Царёва, по её собственному признанию, сознательно и принципиально в связи с тем, что программа по сохранению, развитию и возрождению осуществляется слишком интенсивно.

Волна развития

«Полуостров столкнётся с волной развития. Точечное и хаотичное развитие больше невозможно в Крыму. Совсем», — подчеркнула Анна Царёва, оценивая планы на ближайшее будущее. Также она добавила, что отныне полуостров ждёт системный подход. Но не стала вдаваться в подробности относительно того, какую именно системность принесёт её появление в эту сферу.

Показательно, что, поднимая вопрос системного развития, главный архитектор полуострова обошла стороной основу системности архитектурного планирования — наличие градостроительной документации, в которую собственно и закладывается не только направление развития территорий, но и конкретные мероприятия по достижению запланированных результатов.

Отсутствие генеральных планов поселений и комплексных планов развития регионов сегодня является одним из самых негативных инвестиционных факторов на полуострове. Работа в этом направлении была провалена, сроки завершения проектирования генпланов постоянно сдвигаются и нет никакой ясности относительно того, когда это закончится.

Увы, Анна Царёва об этой ключевой проблеме не говорит. Зато с удовольствием расписывает взаимодействие со студентами, которые уже начали разрабатывать по её просьбе проекты реконструкции ялтинской набережной.

Тайная биография

Впрочем, тяга поработать со студентами, наверное, вполне объяснима: судя по внешнему виду, Анна Царёва и сама не так давно покинула альма-матер. Вот, правда, найти её биографию, несмотря на официальное назначение на должность, пока ни на сайте Совета министров, ни в других источниках не удалось. Всё, что о ней известно из открытых источников, — это место предыдущей работы в минстрое РФ и слова министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова: «Человек имеет европейское образование по специальности, чего нам очень не хватает. Имеет большое количество крупных и значимых реализованных проектов».

Отсутствие официальной биографии, скупость представленных данных и обтекаемость суждений самой чиновницы позволили нам предположить, что Анна Царёва не имеет за спиной серьёзного опыта управленческой работы, никаких значимых проектов и, вероятней всего, является попросту чьей-то протеже.

Впрочем, судите сами. На официальном сайте минстроя России на запрос по фамилии нового крымского архитектора сообщается, что ничего не найдено. Анализ кадровой структуры министерства показал, что два с половиной года назад Царёва если и работала в минстрое, то в должности даже ниже, чем начальник отдела.

Что касается «большого количества крупных реализованных проектов», то они, наверное, есть, но в открытом доступе поисковым сетям о них ничего не известно. Зато на одном из ресурсов рассказывается, что в социальной сети Царёва выкладывала фотографии своей агитации за Навального в 2013 году, а также любит путешествовать, побывав только в прошлом году во Франции, Швейцарии и Германии. О других проектах в аккаунте — ни слова.

Ну и наконец — «европейское образование». Всё в тех же социальных сетях у главного архитектора ряд друзей оказались киприотами из университета в столице Кипра Никосии. Поиск на сайте никосийского университета показал, что всего четыре года назад некая Анна Царёва принимала участие в студенческом воркшопе по 3D-дизайну, представляя работу по цифровому моделированию деформации эластичного куска ткани.

Поскольку Кипр чисто географически относится к Европе, получается, образование и правда европейское.