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РегионыСевастополь

Дворовое виноградарство по-севастопольски

В городе-герое затеяли необычный муниципальный проект

В Севастополе стартовала акция «Виноградная лоза — в каждый двор», в рамках которой уже высадили первые 50 саженцев. Почему горожан решили приобщить к опыту виноградарства и зачем севастопольским дворам нужно именно это сельскохозяйственное растение?

Во время посадки винограда на улице Челнокова

Первые 50

На этой неделе в Севастополе стартовала необычная акция — «Виноградная лоза — в каждый двор». Как стало известно «Крымскому Телеграфу», этот проект инициировал врио губернатора города Дмитрий Овсянников, а высаживается три сорта винограда: «мускат оттонель», «мускат Италия» и «мускат Молдова». Саженцы предоставлены одним из винодельческих предприятий региона. По словам специалистов, именно эти сорта винограда приспособлены для выращивания в приусадебных хозяйствах и хорошо подойдут для севастопольских дворов, поскольку они комплексно устойчивые.

Заявки же на участие в данной акции принимаются и формируются в администрациях и советах муниципальных образований.

Дмитрий Овсянников, врио губернатора Севастополя:

«Озеленение дворов — один из важных шагов к формированию уютной городской среды, поэтому мы готовы вкладывать в эту работу силы и душу. Вместе мы сможем наполнить наш город и наши дворы зеленью и свежестью. Я приглашаю всех желающих принять участие в проекте, и вместе мы сделаем наш город и наши севастопольские дворы зелёными и цветущими. Приятно, что горожане откликнулись на инициативу правительства: на прошлой неделе муниципальные образования сделали заявки на 1,5 тыс. саженцев, к началу текущей — эта цифра увеличилась вдвое».

При этом Овсянников даже лично поучаствовал в высадке первых 50 саженцев во дворе дома на улице Челнокова, 12/3. При этой посадке солнечной ягоды присутствовал и Александр Елисеев, главный агроном предприятия, предоставившего саженцы. Специалист провёл для собравшихся севастопольцев инструктаж по уходу за виноградом: «Саженцы достаточно поливать раз в неделю, необходимые удобрения мы закладываем при посадке».

Стоит заметить, что в целом горожане благосклонно восприняли эту акцию. А если говорить о Крыме, то ничего подобного в обозримом прошлом не происходило.

Внимание традиции

Почему вообще возникла такая идея — массово высаживать виноград во дворах севастопольских домов? Местные жители говорят, что в данном случае сыграла роль своеобразная традиция, на которую (редкий, к сожалению, в наши дни случай!) обратила внимание местная власть. И не просто обратила, а отнеслась с должным уважением.

Светлана Науменко, председатель совета домового актива одного из домов — участников программы:

«Такие проекты очень важны и радостны. Раньше в Севастополе возле многих старых домов рос виноград. Наш дом „молодой“, и как только лоза окрепнет, мы сделаем у себя во дворе железные каркасы, которые будут образовывать небольшие арки. Это возможность придать новостроям „севастопольский“ облик города — зелёный и уютный».

Впрочем, одно дело — высадить, но совершенно другое — растить, ухаживать, убирать. И тотчас на севастопольских интернет-форумах посыпались критические замечания. Мол, сейчас сделают для галочки, а потом «чахлые отростки будут только мешать, а там, где вырастут, будут ягоды на земле осенью валяться и всё пачкать, и будут запахи неприятные... мало, что ли, шелковицы или вишни под ногами?»

Но горожане, которые позитивно восприняли эту акцию, совершенно иного мнения.

«Конечно, должно пройти несколько лет, прежде чем будет какой-то результат, — говорит севастополец Павел Сотников. — Понятно, что нужно определиться, кто конкретно будет ухаживать за виноградом. Но у нас во дворе, например, я точно знаю, что есть несколько ответственных и неравнодушных людей, включая меня, которые станут этим заниматься. И — главное! — это же то самое воспитание подрастающего поколения, которому нужно прививать любовь к своему дому, двору, городу, показывать, учить, как надо заботиться о своём».

174 млн руб. на благоустройство

В минувшем январе в Севастополе по инициативе местных властей стартовал опрос мнений граждан для эффективной реализации масштабной программы благоустройства городских дворов. Детальные результаты опроса пока не обнародованы, но известно, что в 2017 году на благоустройство придомовых территорий предусмотрено 174 млн рублей. Ещё 60 млн выделят на приобретение и установку детских и спортивных площадок.

Игорь ШИЛОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 423 от 31 марта 2017 года

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Просмотров: 187 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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