Ростислав Попов: «К общественному транспорту уважения нет»

Укороченные троллейбусы для Ялты, неработающий учкомбинат и единая оплата

В октябре прошлого года на государственном унитарном предприятии «Крымтроллейбус» трудовому коллективу представили очередного генерального директора. На этот раз им стал транспортник из Сочи Ростислав Попов. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» расспросил нового руководителя о перспективах госпредприятия, зарплатах водителей и оптимизации маршрутов.

Зарплата достойная, но секретная

— Вы вступили в должность гендиректора в непростое для ГУП время. Александр Швейкус уходил отсюда со скандалом, водители отказывались выходить на линии...

— Да, тогда было очень сильное недоверие к администрации Крымтроллейбуса, потому что сотрудники не понимали, как предприятие будет существовать и развиваться дальше. Причём недопонимание возникло на почве как объективных, так и субъективных причин. Конечно, сейчас предприятие находится не в самом лучшем положении. Если в 80-е годы прошлого века на линии выходило около 360 машин, то сейчас в среднем работает 164 троллейбуса (правда в сезон их количество всегда увеличивается). Основной кризис пришёлся на 90-е годы — не было финансирования на модернизацию машин и контактной сети, не ремонтировались здания и помещения, сама база оказалась в заброшенном состоянии. Но после референдума в 2014 году ситуация потихоньку стала меняться.

— Какие сейчас главные проблемы на предприятии? И с чем удалось уже справиться?

— На сегодняшний день у нас нет задержек по заработной плате, мы стали получать новую технику. Но по-прежнему болезненным остаётся вопрос с заменой контактной сети. Обрывы на линии происходят буквально ежедневно. Это очень опасно, и к тому же отнимает много времени, сил и средств. В Перевальном постоянно стоят дежурные бригады, чтобы мгновенно реагировать на такие ситуации, но это всё отражается на наших затратах, и себестоимость проезда растёт. Чем быстрее мы начнём работу по замене сети, тем лучше. Однако речь идёт о 600 километрах, если брать в однолинейном порядке, а это очень много!

— Прошлым летом водители рассказывали нам, что им приходится покупать детали на троллейбусы за собственные средства, потому что предприятие ничего не ремонтирует...

— Это абсолютно неприемлемая ситуация! Конечно, каждый водитель заинтересован в работе, но когда у него что-то происходит и троллейбус попадает на профилактику, то ему сразу же дают резервную машину. Именно отсутствие запаса может порождать такие негативные явления. Но сегодня резерв на предприятии присутствует, наоборот, нам теперь водителей не хватает! У меня даже свободные машины стоят. Поэтому я, честно говоря, не вижу смысла водителю покупать запчасти за свои деньги, если он спокойно может пересесть на другую машину. Правда есть у нас, так сказать, кадры одиозные, которые влюблены именно в свой троллейбус, но мы с этим боремся. Нельзя закреплять ни троллейбусы за маршрутом, ни водителей за троллейбусами. Наши водители прошли стажировку на всех машинах.

— А нехватка водителей связана с невысокой заработной платой?

— В том числе и с этим, конечно. Мы единственное предприятие, на котором действует двухсменная система, все остальные перевозчики работают с нарушением — в одну смену, это ни для кого не секрет. А у нас водители работают посменно, то есть переработок у них нет. Соответственно, водитель за переработку ничего не получает.

— А повышение заработной платы планируется?

— В феврале мы сделали индексацию — почти 10 процентов, такого не было с 2014 года. Думаю, что коллектив это оценил. Конечно, всё происходит не так быстро, как хотелось бы, но так мы и идём — шаг за шагом.

— И сколько сейчас получают водители?

— Не буду озвучивать цифру, к чему это? Но если водитель хорошо работает, то у нас есть стимулирующие надбавки. Считаю, что он достойную зарплату получает.

Автобусы для Крымтроллейбуса

— В прошлом году озвучивались грандиозные планы по приобретению новых троллейбусов. Сколько в итоге машин получило предприятие на сегодняшний день?

— Действительно, руководителем республики Сергеем Аксёновым было дано указание на закупку новых троллейбусов. Первый этап — это 114 машин. Сейчас мы уже получили 88 троллейбусов. И это очень значимо! До конца марта мы получим оставшиеся.

Совсем недавно мы поставили 20 новых троллейбусов в Алушту — а это практически 70 процентов подвижного состава в городе. Но самый большой вопрос остаётся по Ялте. Там ходят укороченные машины, но их нужно отдельно заказывать. Так что Ялта пока остаётся обделённой у нас. Но мы поднимаем вопрос о получении новой техники и туда.

— Интересно, что Крымтроллейбус получил не только новые троллейбусы, но и автобусы. С чем это связано?

— Да, мы получили 30 пригородных автобусов по лизингу. Для Крымтроллейбуса это первый такой опыт. Не могу сказать, что мы сильно рады этому или как-то добивались этого, но так сложилось, значит, мы будет работать и с этим транспортом. Понимаете, автобусы же требуют особую базу — новые диспетчеры, новые механики, новые службы ремонта и так далее. Но зато Крымтроллейбус теперь сможет работать комплексно, то есть пассажир, который едет в троллейбусе, сможет пересесть в наш автобус и продолжить маршрут по купленному ранее билету — без доплаты. Для людей это будет гораздо удобнее.

— Периодически возникает вопрос об оптимизации троллейбусной сети в Симферополе. Какие решения, связанные с этим, будут приниматься в текущем году?

— До конца квартала мы получим троллейбусы с так называемым удлинённым автономным ходом. Они в Симферополе уже ходили в район Маршала Жукова, но это был чисто экспериментальный вариант. Предприятие их не покупало, они отработали в рамках обкатки и их забрали назад. Но как только такая партия поступит, мы сможем охватить районы Агроуниверситет и Маршала Жукова, которые были анонсированы предыдущим руководством. Новые маршруты мы не изобретаем, но готовы выйти на те, которые обслуживали ранее и которые горожане наверняка ждут. В городе мы попытались внести некоторые изменения, но реакция была неоднозначной. Так, например, мы продлили троллейбус № 10 до Загородного, а маршрут № 5 провели до Марьино. Горожане должны понимать, что моя задача и задача предприятия — зарабатывать как можно больше денег, поэтому хороший пассажиропоток для нас очень важен. Но люди привыкают к каким-то маршрутам и не хотят, чтобы их меняли. Вообще общественный транспорт надо развивать, а тот джинн, которого выпустили в 90-е годы, — все эти мелкие частные перевозки — они должны уйти, потому что именно они создают такую сложную ситуацию на дорогах. А вот троллейбус — это хороший транспорт, в нём и обзорность широкая, и он удобен для граждан любых категорий — для маломобильных, для людей с детскими колясками и так далее.

— Время от времени возникают разговоры о внедрении электробусов. Насколько это реально для Крыма и чем они отличаются от троллейбусов?

— Удлинённый автономный ход троллейбуса — это практически электробус. По электробусам есть масса интересных наработок. Где-то они работают, просто подъезжая в определённое место для дозаправки электричеством. То есть сеть троллейбусных линий уже не нужна, просто ставится вот такой небольшой участок для подзарядки. Электробусы — это интересный, но дорогостоящий вариант.

— Можно сказать, что за ними будущее? Что они вытеснят автобусы, например?

— Безусловно, автобусы уйдут. И ремонтные базы Крымтроллейбуса стоят намного ближе к электробусам, чем автобусные хозяйства, поэтому переход наших баз на такие новые технологии — это намного проще и дешевле.

Два билета по цене одного

— До сих пор пассажиры в троллейбусе рассчитываются с водителем. Эта ситуация будет меняться?

— Систему взимания платы, конечно, нужно менять. Когда будет безналичная оплата проезда, это даст массу всяких преимуществ нашим пассажирам. Так, оплатив проезд в троллейбусе, человек сможет пересесть на другой без дополнительной оплаты.

— А когда будет введена безналичная оплата?

— Она очень сложно вводится. Мы сейчас обкатываем эти современные интеллектуальные кассы на пригороде — билетов уже нет, но кондукторы ещё работают. Вообще этап кондуктора необходим как стадия развития общества для того, чтобы перейти на безналичную систему.

— Многие опасаются этого перехода...

— Люди боятся, потому что нет чёткого разъяснения. Безнал — это здорово, но нал всегда останется! Однако будет и стимуляция, чтобы люди переходили на безналичную оплату проезда. Кстати, на безнале даже есть вариант снижать цену за счёт того, что идёт хорошая выручка. В целом внедрение безналичной системы позволит поднять выручку как минимум на 20–30 процентов, а это уже серьёзные деньги.

— Работают ли сейчас на линии контролёры?

— Контроль есть, но правовая база по контролю оставляет желать лучшего, в неё тоже надо вносить изменения. В любом случае контрольную службу мы сейчас развиваем. Думаю, что к сезону будем её расширять и набирать новых людей, потому что, конечно, мы заинтересованы в хорошей выручке. К слову, по водителям у нас тоже есть вопросы: в плане качества обслуживания, в плане культуры и так далее. Но мы будем менять ситуацию — и это не пустые слова!

— Учкомбинат у вас до сих пор не работает? Не обучаете сейчас водителей?

— Пока нет. И на это есть объективные причины. Всё немного запущено, к тому же обучающимся нужно платить стипендию, а на это нужны дополнительные финансы. Всё упирается в деньги, как бы там ни было. Поэтому я хочу наладить взаимодействие с теми структурами, у которых есть возможность оплачивать стипендию, а я готов предоставить базу для обучения. Уже сейчас у нас есть интересные совместные идеи с центром занятости.

Есть, кстати, серьёзный минус — люди приходят, обучаются и уезжают в другие регионы, где больше платят. Как заинтересовать человека, чтобы он остался? Надо тоже какие-то выходы придумывать. К тому же у нас патовая ситуация и с жильём, и с общежитиями. Ну не могу пока решить этот вопрос, не могу!

Чисто там, где не рисуют

— Сами ездите на троллейбусе?

— Да, езжу. Каждый день, с работы.

— Как пассажиру вам комфортно ездить, или у вас есть к чему-то претензии? Что-то хочется изменить?

— Я бы хотел это изменить, и мы пытаемся это сделать — улучшить качество уборки троллейбусов. Но мойки в таком ужасающем состоянии, им сорок лет уже! Конечно, троллейбусы должны быть более чистыми, мы должны быть примером — это первое. А второе — само управление троллейбусом. Не должно быть никаких рывков, нужен плавный ход и так далее. Водители это всё понимают, но говорят: «Вы оградите нас от частников!» Эти маленькие жёлтые автобусы подрезают троллейбусы, перекрывают дорогу, понимаете? Конечно, водители должны опрятно выглядеть, должно быть культурное обслуживание, чтобы не было грубости. Но у нас сами люди так ко всему относятся! Рисуют в салонах, заходят в троллейбус грязными... Нет уважения к общественному транспорту!

Досье «КТ»

Попов Ростислав Николаевич родился в 1962 году.

До приезда в Крым занимал должность генерального директора МУП «Сочиавтотранс» в городе Сочи.

С августа 2016 года возглавлял филиал СТП ГУП РК «Крымтроллейбус».