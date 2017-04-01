Чей голос важнее

Горожане — за демонтаж торговых точек и против застройки

Интернет-площадки стали повседневной частью общения между чиновниками и рядовыми гражданами. И столица Крыма идёт в ногу со временем. С нового года администрация города запустила сайт «Активный Симферополь», на котором размещены опросники по важным для жителей проблемам. А по результатам голосования должны приниматься решения, направленные на улучшение ситуации.

Как это работает

В январе администрация города презентовала новый сайт «Активный Симферополь». Любой желающий может зарегистрироваться и поучаствовать в предложенных опросах. Интересно, что чаще всего какой-то вопрос предполагает целый ряд подпунктов, на которые тоже необходимо ответить, что даёт более полное представление по теме.

Важно: если пользователь не зарегистрирован на сайте, то он видит лишь часть информации об уже завершённых голосованиях. Чтобы просмотреть все результаты, нужно авторизоваться.

Итак, сейчас на сайте пять текущих голосований: социально-экономическое развитие Симферополя, бюджет города, информация о деятельности администрации, попечительство над детьми-сиротами и строительство на улице Беспалова. Рядом с каждым опросом отмечен дедлайн. Например, меньше всего времени осталось для обсуждения строительства на Беспалова и деятельности администрации — срок по ним истекает на следующей неделе.

По 32 вопросам голосование уже завершилось, однако далеко не по каждому из них после этого принимались какие-то решения. Результаты проведённой работы зафиксированы в отдельной вкладке — там перечислены конкретные шаги местной власти, связанные с шестью опросами.

Активное голосование

1. Усыновление, опека и попечительство над детьми-сиротами

Суть голосования: в аннотации к вопросам говорится о том, что жители города настороженно относятся к процедуре принятия в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. И связано это прежде всего с тем, что горожане, по мнению составителей опросника, опасаются длинных очередей, большого перечня необходимых документов и невыполнимых требований по жилищно-бытовым условиям.

«Также наиболее распространённое мнение — отсутствие должного уровня квалификации сотрудников органов опеки и попечительства и необходимость освоения ими современных методов решения профессиональных задач», — сказано в предисловии.

В связи с этим пользователям предлагается ответить на два вопроса: считают ли они, что в Симферополе слишком сложная процедура усыновления, и задумывались ли они о создании «приёмной» семьи.

2. Социально-экономическое развитие муниципального образования «Городской округ Симферополь»

Суть голосования: администрация решила выяснить, какие проблемы в социально-экономическом развитии города симферопольцы считают наиболее актуальными. При этом в аннотации говорится, что полученная информация будет учитываться при разработке стратегии городского округа до 2030 года.

В этот опрос входит десять вопросов. В частности, пользователей спрашивают, нужен ли единый стратегический документ развития муниципалитета, какие меры должны быть приняты для выхода на следующий этап экономического роста, какие сферы жизни являются приоритетными в настоящий момент, какие проблемы являются самыми острыми в крымской столице, и так далее.

3. Бюджет города

Суть голосования: руководство города узнаёт мнение горожан по поводу формирования главного финансового документа.

«Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Симферополь, устойчивого экономического роста, модернизации экономики, социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития городского округа Симферополь», — говорится в аннотации. После этого идут вопросы о том, какой из отраслей бюджетной сферы нужно выделять больше всего средств и какие показатели помогут лучше всего оценить результаты работы.

4. Информация о деятельности администрации

Суть голосования: изучение общественного мнения об информированности населения о работе администрации города.

Вопрос к горожанам здесь всего один: «Как вы получаете информацию о работе администрации?» После этого идут варианты ответов: телевидение, социальные сети, электронные СМИ и так далее. Правда не совсем понятно, что можно изменить по результатам этого опроса и как это сможет положительно повлиять на жизнь общества.

5. Обсуждение строительства на ул. Беспалова, 110в

Суть голосования: в районе студенческого городка планируется масштабное строительство. Симферопольцам дают возможность высказаться по этому поводу.

Пожалуй, это самое важное голосование на сегодняшний день. Многие горожане обеспокоены тем, что на улице Беспалова, в зелёной зоне, появится многоэтажный жилой комплекс. В результате в городе уже прошло несколько митингов по этому поводу, однако вопрос по-прежнему на повестке дня.

В опроснике общественности представлены несколько вариантов ответа на вопрос о том, как же должен быть использован этот участок. Предлагается построить здесь детсад на 300 мест, либо детскую поликлинику, либо создать большой зелёный сквер с различными зонами отдыха, либо реализовать проект по возведению многофункционального комплекса «Академия» (что как раз и подразумевает строительство жилого дома).

Интересно, что голосование это проводится повторно. На сайте уже был опрос по этому поводу с 21 января по 26 февраля этого года, однако после встречи с общественностью вопрос снова появился на интернет-площадке — с учётом поправок, внесённых активистами.

В первом голосовании приняло участие 1699 человек, из которых 741 поддержал строительство комплекса.

Завершённое голосование

Несмотря на то что 32 обсуждения были закрыты, мы остановимся лишь на тех, по которым принимались конкретные решения.

О переносе остановки общественного транспорта

С 19 января по 1 февраля 2017 года

Суть голосования: администрация города постановила перенести остановку «Рынок «Привоз» на улице Киевской. У горожан же поинтересовались, поддерживают ли они уже принятое решение.

Итоги голосования: в опросе приняло участие 1006 пользователей интернета. И, конечно же, большинство высказалось за перенос остановки, посчитав, что это «будет способствовать безопасности пассажиров и снизит количество дорожных заторов».

Решение: после проведённого опроса общественного мнения вопрос о переносе остановки вынесен на повторное рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения.

Единая приёмная администрации

С 3 по 26 февраля 2017 года

Суть голосования: оптимизировать работу постоянно действующей общественной приёмной и подкорректировать график работы должностных лиц в соответствии с пожеланиями симферопольцев.

Итоги голосования: в опросе принял участие 741 пользователь. 36 процентов проголосовавших особо востребованным направлением назвали самую больную точку Симферополя — ЖКХ и ремонт дорог. Ещё 14 процентов проголосовали за правовую помощь, а 10 процентов — организацию работы автобусных маршрутов и льготный проезд в общественном транспорте.

Решение: по результатам мониторинга было принято решение об изменении графика работы единой приёмной, в частности, должно быть увеличено время приёма уполномоченными лицами департамента городского хозяйства администрации города.

Благоустройство площади перед Центральным рынком

С 27 января по 10 февраля 2017 года

Суть голосования: местная власть поинтересовалась у симферопольцев, поддерживают ли они демонтаж торговых павильонов на улице Козлова.

Итоги голосования: своё мнение по этому поводу высказали 909 пользователей сети. Подавляющее большинство (93 процента) поддержали снос киосков на площади перед рынком.

Решение: 3 марта в администрации города состоялось заседание комиссии по вопросу сноса строений, размещённых с нарушениями действующего законодательства. Члены комиссии рассмотрели соответствующую документацию торговых объектов, собственниками которых являются девять юридических лиц, и приняли единогласное решение об их демонтаже.

Сельскохозяйственные городские ярмарки

С 19 января по 1 февраля 2017 года

Суть голосования: опрос был направлен на получение информации о целесообразности проведения сельхозярмарок, комфортном их расположении и ценах на продукты.

Итоги голосования: всего проголосовало 1018 граждан. Интересно, что почти половина опрошенных признались, что покупают продукты в супермаркете. В то же время 484 человека согласились, что проводимые еженедельные ярмарки «полностью удовлетворяют существующий спрос». Также 43 процента респондентов считают, что места их проведения требуют дополнительного благоустройства.

Решение: после проведённого опроса администрация пообещала усилить работу по дополнительному благоустройству ярмарочных площадок, контролю за уровнем цен, а также внимательно отслеживать ассортимент и качество товаров на прилавках.

Муниципальные услуги города

С 19 января по 1 февраля 2017 года

Суть голосования: выяснить, какие муниципальные услуги и где именно получают горожане.

Итоги голосования: в рамках опроса ответы дали 972 человека. При этом 289 горожан сообщили, что в 2016 году за муниципальными услугами не обращались. Ещё 230 получали услуги по землепользованию, 123 — по социальной политике, 92 — в сфере образования и так далее.

Решение: по результатам голосования проводится разработка муниципального правового акта, направленного на внедрение эффективного механизма оценки качества предоставляемых услуг.

Официально

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Симферопольцы на этом сайте активны волнообразно. Есть вопросы, которые касаются конкретной территории или какой-то конкретной проблемы, то есть узкого круга людей, тогда активность высокая. А если мы говорим об общегородских проблемах, то хотелось бы, конечно, большего внимания со стороны горожан. Хотя могу сказать, что активность сейчас возросла.

К критике мы привыкли. Главное, чтобы она была объективной. Вот по непрозрачности голосования — это необъективно. Если есть какие-то факты — давайте, мы их посмотрим. Обслуживающий оператор даёт мне определённые гарантии, которым я пока верю.

Подбор вопросов для голосования — это демократичный процесс. Составляем их сами, а также обращаемся к общественности, готовы выставить любой вопрос, который с точки зрения социальной значимости городу важен и требует обсуждения. Любой гражданин может изложить мне свои предложения в электронную приёмную, и мы вынесем эти вопросы».

Критика

Несмотря на то что в целом идея создания интернет-площадки для обсуждения социально важных вопросов многими поддерживается, инициатива вызвала и много нареканий у общественности. В частности, критике подвергается непрозрачность голосования. В ходе опроса невозможно увидеть, сколько голосов сейчас отдано за тот или иной вариант ответа. Лишь после завершения мониторинга общественного мнения появляется статистика.

Особенно остро эта проблема встала при проведении голосования по поводу строительства многофункционального комплекса на улице Беспалова. Но обратит ли на это внимание администрация?