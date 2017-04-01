Кредитование «по-народному»

Расписка в получении денег

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о расписке в получении денег. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Несмотря на то, что банки сегодня предлагают гражданам кредиты для самых разных целей, многие люди по-прежнему предпочитают одалживать деньги у родственников или знакомых. Для получения кредита в банке нужно собирать определённые справки и документы, а если деньги в долг даёт родственник или знакомый, достаточно дать ему долговую расписку.

Статья 808 ГК РФ гласит, что подтверждением договора займа и его условий может быть расписка заёмщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определённой денежной суммы. Обратите внимание, что нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства заёмщиком, если последний не докажет иное.

Расписка должна содержать сведения о заимодавце и заёмщике, а также сумму займа, иначе она не будет являться документом, подтверждающим передачу денежной суммы в заём.

В расписку рекомендуется включить следующие сведения.

1. Полная информация о двух сторонах, отношения которых регулируются в рамках расписки. Под полной информацией подразумеваются: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место прописки, фактический адрес проживания, дата рождения.

2. Срок, на который предоставляется заём. Но есть исключение, которое прописано в п. 1 ст. 810 ГК РФ — при отсутствии указания на срок займа сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования о возврате.

3. В расписку могут быть включены проценты за пользование денежными средствами и определён порядок уплаты процентов. Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если в расписке нет условия о размере процентов, их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца ставкой рефинансирования на день уплаты заёмщиком суммы долга или его соответствующей части. При этом, согласно п. 3 ст. 809 ГК РФ, заём предполагается беспроцентным, если в расписке прямо не предусмотрено иное, если заимодавец и заёмщик являются физлицами, сумма займа не превышает 50-кратный МРОТ и предоставление займа не связано с осуществлением предпринимательской деятельности заимодавца или заёмщика. При отсутствии порядка уплаты процентов, проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

4. Порядок возврата денежных средств по расписке. Если заём беспроцентный и расписка не предусматривает иное, сумму займа можно вернуть досрочно. Если заём предоставлен под проценты, его можно вернуть досрочно (полностью или по частям) при условии уведомления об этом заимодавца не менее чем за 30 дней до дня такого возврата. В расписке можно указать меньший срок уведомления заимодавца.

Пункт 4 ст. 809 ГК РФ гласит, что заимодавец имеет право на получение с заёмщика процентов, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или в её части. Кроме того, если предусмотреть возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заёмщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Как правило, на сумму займа будут начисляться не только обычные проценты за пользование суммой займа, но и проценты за неправомерное её удержание — со дня, когда заём должен был быть возвращён, до дня его фактического возврата заимодавцу. Следует запомнить, что если один человек занимает денежные средства у другого, в процессе их отношений желательно составить две расписки. Первая составляется, когда деньги переходят к заёмщику, а вторая — когда должник возвращает ранее полученные средства. Если при возврате долга составить новую расписку, то факт возврата средств, в случае спора, можно будет подтвердить документально.

В случае невозврата заёмщиком денег в срок или отказа от возврата заимодавцу остаётся обращаться в суд с исковым заявлением для взыскания денег в судебном порядке. Как показывает практика, при наличии только долговой расписки на руках заимодавца взыскать деньги с заёмщика, как правило, не составляет труда.

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