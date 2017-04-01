Вождь архитектурной революции

Ответив на вопрос «Почему получилось тогда?», можно понять причины, по которым не складывается теперь...

Время для экспериментов

Один из ответов уже дан. Постреволюционная отмена собственности на землю давала главному архитектору любого города молодой Страны Советов своеобразный карт-бланш. Говоря примитивным языком, на генплане рисуй что хочешь и где хочешь, никто не вправе сказать о том, что его интересы не учтены.

Во-вторых. Пока наверху не разобрались, как надо, можно было делать так, как считаешь нужным.

Симферополю в те годы повезло в том плане, что Борис Иванович Белозерский считал нужным то, что правильно. Хоть и использовал преимущества выбравшего его времени. Как ученик знаменитого Бенуа он понимал, что время городов, выстроенных в едином архитектурном стиле, прошло, но понимал также, что это вовсе не должно означать приход хаоса, эклектика должна быть эстетичной, гармоничной и, конечно, практичной.

Тогда, в 20-е, одним из первых наиболее значимых дел Белозерского стало создание самой современной на тот момент канализационной сети. По его проекту был построен хлебозавод, началась жилищная застройка и реставрация старых зданий.

Экскурс в «измы»

«Двойной пожар войны и революции опустошил и наши души, и наши города. Выжженными скелетами стоят дворцы вчерашней роскоши. Новых строителей ждут разгромленные города. К вам, принявшим наследие России, которые (верю!) завтра станут хозяевами мира, обращаюсь я с вопросом: какими фантастическими зданиями покроете вы место вчерашних пожарищ?» — интересовался Владимир Маяковский в «Открытом письме рабочим».

Ёмким ответом из Крыма на этот пытливый интерес центра можно считать сразу несколько построек по проекту Белозерского. Во-первых, жилой дом «В память 1905 года». Специалисты так описывают это здание: «В три этажа, выходящее глубоким курдонером на бульвар Ленина, фасады решены простыми членениями со скромной отделкой в соответствии с принципами функционализма».

Во-вторых, настоящий архитектурный шедевр, отличающийся, по мнению В. С. Комена, «острым, динамичным композиционным решением с нарастанием объёмов к торцу, обращённому к главной магистрали города». Это всё о жилом доме правительства Крыма на ул. Жуковского, архитектура которого выполнена в стиле конструктивизма.

Сегодня о русском конструктивизме и о его «забытом иностранном родителе» функционализме заговорили с особым интересом. Ещё бы, ведь конструктивизм ни много ни мало единственное направление в искусстве, рождённое в новой России. Ни творческие принципы, ни теоретическая платформа архитектурного конструктивизма не могли быть просто заимствованы из другого искусства. Они формировались в процессе сложного взаимодействия архитектуры с различными видами искусства и теоретическими концепциями. Творческие принципы и теоретическая платформа архитектурного конструктивизма формировались в процессе сложного взаимодействия архитектуры с различными видами искусства и теоретическими концепциями.

«Города и железные дороги, сады и виадуки, жилища и костюмы — всё будет насквозь пронизано творческой волей, рычагом электричества и железобетона, пересоздающей мир. Вместо каменных коробок — домов — чудеса из стекла и расцвеченной стали; вместо серенькой пошлости сюртуков и юбок — сверкающие солнечные материи; вместо невыносимого однообразия стен и таких же невыносимых потуг стилизаторов-реакционеров — монументальная выразительность окрашенных плоскостей; вместо метафизики роденовских статуй — конструктивно-скульптурные формы мебели» — писал идеолог производственного искусства Б. Арбатов в книге «На путях к пролетарскому искусству», 1922 год.

Конструктивисты экспериментировали. И не всегда удачно. К примеру, разработанные ими дома-коммуны впоследствии были признаны не пригодными для жилья.

Белозерский не впадал в крайности столичных революционных экспериментаторов. В мастерской Бенуа он чётко усвоил, что от каждого архитектурного направления нужно брать самое лучшее. Потому и в манифестах конструктивистов сумел отделить рациональные зёрна от плевел. Его конструктивизм заключался в необходимости использования новейших строительных материалов и конструкций, смягчении социальных контрастов, решении жилищных проблем простых советских людей, обеспечении комфортных жилищных условий населению города, главным архитектором которого он являлся.

Он памятники себе воздвиг

Помимо вышеупомянутых зданий, по проектам Белозерского в Симферополе в 30-е годы ХХ века были построены Театр юного зрителя и целый ряд жилых домов, в том числе жилой дом консервтреста с магазинами на первом этаже; выполнена реконструкция комплекса медицинского института. Отметился Белозерский и в других крымских городах. В Керчи с его лёгкой руки появилась гостиница «Керчь», в Евпатории — Актинометрическая станция, набережная и лечебный пляж, в Карасане — санаторий профсоюза учителей (на сегодняшний день не сохранился), в Мисхоре — спальный корпус санатория «Красное знамя». Здание в Мисхоре Белозерский проектировал с применением элементов восточной архитектуры. «Красиво то, что целесообразно», — считал он. А восточные мотивы как нельзя лучше подходили для создания единого ансамбля с расположенным неподалёку дворцом «Дюльбер», построенным архитектором Н. П. Красновым в мавританском стиле в 1898 году. За этот проект Белозерского выделили особо — премировали автомобилем...

Всего Белозерский осуществил более сорока строительных проектов по всему Крыму.

Всё шло слишком хорошо. Борис Иванович был слишком масштабной личностью, чтобы его не заметить. И его заметили. В 1938 году он был арестован и осуждён.

Другая история

Из заключения Белозерский вышел уже в конце войны, в 1944 году. В 1956-м его полностью реабилитировали. Он переехал в Днепропетровск и многое ещё успел сделать. Но это теперь уже другая история другого государства...