Мичман Аня

Подвиг юной крымчанки на безымянной высоте под Керчью

Мы снова обратились к информации, предоставленной крымскими исследователями Владимиром и Марией Ширшовыми. На этот раз расскажем о подвиге крымчанки Анны Ачкасовой. В туманный ноябрьский день 1943 года она вместе с группой десантников высадилась в северо-восточной части Керчи, упорная борьба за которую велась на земле, море и в воздухе. Взвод Анны получил задание атаковать одну из высот. Когда командир взвода выбыл из строя, она не задумываясь взяла командование на себя. Кавалер ордена Славы III степени. После войны жила во Владиславовке Кировского района Крыма.

Первая атака

Крымские военные историки, пользуясь сведениями очевидцев, сделали подробную реконструкцию тех далёких и героических событий.

...Под палубой застучал двигатель мотобота. Таманский берег тотчас пропал в кромешной тьме. Над Керченским проливом гуляли холодный ветер и немецкие снаряды. В свете ракет и прожекторов было видно, как вздымают воду тяжёлые взрывы. Мотобот, переваливаясь с борта на борт, медленно продвигался к противоположному берегу. Аня спряталась от ветра за невысокой рулевой рубкой. Резкий толчок сбросил оцепенение. Берег! Попрыгали прямо в воду. На берегу вжались в песок, огляделись. Рядом раздался голос командира: «Вперёд, здесь делать нечего!»

Вспыхнули огни выстрелов. Где-то сбоку молнией пронеслась трасса немецкого крупнокалиберного пулемёта. Короткая яростная атака. И вот мичман Ачкасова в тёплом немецком блиндаже греет руки у печки. Тихо, пахнет душистым табаком. Аня засыпает, уронив голову на ложе автомата...

Невероятный путь

С тяжёлыми боями в составе морской стрелковой бригады взвод продвигался к Керчи. Иногда морякам доставались самые тяжёлые задания. И в этот раз поступил приказ: овладеть господствующей высотой.

Когда подошли ближе, обстановка прояснилась. На заснеженном поле тут и там лежали тела наших воинов. Несколько попыток выбить немцев окончились неудачей. Фронт остановился. Теперь надежда была на моряков. В небольшой ложбинке взводный собрал командиров отделений. «Здесь полегло немало, — кивнул он на поле. — Как взять высоту и не угробить взвод?» «Надо атаковать перед вечером, в сумерки», — посоветовала мичман Аня. На неё удивлённо посмотрели: почему в сумерки? Аня пожала плечами: «Немцы устанут, да и видно будет плохо». Согласились. Пусть будет в сумерки. Авось девчоночьи слова удачу принесут.

Наконец сумерки. Взвод приготовился к атаке. «По-о-шли!» — раздался голос командира. И тут высотка разверзлась огнём. Морякам невмоготу, легли. Аня спрятала голову за кочку. Пули стучат, бросаются снегом. Глаза застилают слёзы от морозного ветра, обиды и злости. Увидела, как дёрнулся командир. Его помощник хотел подползти, помочь — и его срезала пуля. Впереди, сзади — стоны. Аню обожгла мысль: «Конец, пропали!» И сразу другая: «А приказ? Другим всё равно придётся идти!»

И тогда посередине огромного снежного поля, над которым носился огненный смерч, возникла маленькая девичья фигурка. Замешкалась на секунду, а потом зашагала молча туда, где бесновались немецкие пулемёты. Её существование казалось невероятным, нелепым среди грохота и смерти. Но фигурка жила, звала за собой. Не выдержали моряки. Встали все как один. Позади остались только убитые. Взяли высоту, перебив фашистов всех до единого.

Во многих боях побывала мичман Анна Ачкасова. Но этот, у безымянной высотки под Керчью, остался особенным в памяти...

Выписка из боевой характеристики мичмана Анны Ачкасовой

«Помощник командира взвода морской пехоты мичман Ачкасова в Красную армию пришла добровольно в 1941 году. Русская, комсомолка. Ранена пять раз. Смелый и дисциплинированный воин. Не раз проявляла образцы мужества и отваги в бою. Особенно отличилась в боях за освобождение Крымского полуострова и города Керчь...»

Командир отдельного морского стрелкового батальона Н. Краснов.