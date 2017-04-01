Законодательная физиология

Далеко не всегда и не везде женщина имеет право равняться с мужчиной

Сегодня простой обыватель пребывает в убеждении, что гендерные разграничения уже не актуальны. Мир эмансипировался гораздо быстрее, чем это предсказывали разного рода аналитики.

Приметы времени

Женщины научились отстаивать себя, мужчины — вести бытовые и карьерные войны с женщинами. Причем, в этих войнах сильный пол зачастую играет даже не по женским, а по бабским правилам — скандалит, пререкается, давит на жалость, ссылается на свою первостатейную роль в вопросе выживания семьи или банально капризничает. Наиболее яркий пример: вечные пререкания представителей разных полов в социальных сетях о том, надо или нет уступать место беременным дамам в маршрутке. Многие мужчины уверены: после рабочего дня они устают не меньше, чем женщина на девятом месяце беременности. О том, что сравнивать не сравнимое, по меньшей мере, не корректно и, уж тем более, о физиологии никто и не вспоминает. Да, отрицать, что современный общественный транспорт апофеоз (или кривое зеркало?) во всеуслышание провозглашенного сегодня гендерного равенства, достаточно сложно. Но, чего греха таить, и бизнес, куда столь настойчиво хочет вклиниться немало милых дам, тот же общественный транспорт, следующий по всем известному маршруту с конечной станцией «Обеспеченная жизнь». Конкуренты здесь также не проявляют галантности и не собираются уступать место «беременной» идеями и честолюбивыми замыслами даме, ведь речь идет о повышения уровня дохода, о продвижении на рынке, то есть о возможности, как можно более удобно пристроить свою пятую точку. Современный мир бизнеса не терпит тех, кто привык жаловаться и роптать. Женщина в таких условиях работы вынуждена быть более холодной и расчетливой, более проницательной и менее эмоциональной. В ней незаметно развиваются мужские качества характера. Хорошо это или плохо — можно судить по обществу, в котором мы живем.

Ради пресловутой эмансипации женщины готовы пожертвовать не только правом на первоочередное место в маршрутке, но еще очень и очень многим. Она уже не привязывается к мужу, семье, дому. Не уважает мужчину, не способного показать и доказать, что он Мужчина. Откладывает замужество и рождение детей. Сегодня у женщин появилось много других интересов, выходящих за рамки домостроя. Только вот далеко не везде ей дозволено их проявить.

Знай свое место

Всемирный экономический форум ежегодно публикует рейтинг стран по гендерному неравенству. В нем традиционно лидируют Мали, Марокко, Иран, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Сирия, Чад, Пакистан, Йемен и Саудовская Аравия.

Хотя, следует признать, ущемление прав женщин не ограничивается Северной и Западной Африкой или Ближним Востоком, где большое количество достаточно серьезных проблем в этой сфере исходит из давно устоявшихся правовых систем.

В некоторых районах Индии, например, правила безопасности на дорогах писаны для женщин. Они не обязаны надевать шлем при передвижении на мотоцикле. «Это же опасно», — скажет кто-то. «Нет, так мы заботимся о женских прическе и макияже», — ответят им законники.

В Йемене женщина не может покидать дом без разрешения мужа. Правда, есть некоторые исключения. Например, если женщина должна уходить, чтобы заботиться о своих больных родителях. Там же, в Йемене, согласно политике государственного юридического свидетельствования, женщина не может считаться полноценным свидетелем в суде. К свидетельским показаниям женщины не относятся серьезно, если они не подтверждены показаниями мужчины или не касаются места или ситуации, где мужчины быть не может. Также женщина вообще не имеет права свидетельствовать в случаях супружеской измены, клеветы, кражи или гомосексуализма. Эквадор — страна, где аборты долгое время были вне закона для всех, кроме «идиотов» и «сумасшедших». Сегодня политики заменили эти термины на более корректный — «психически нездоровый», но это не изменит нелегального статуса аборта и того факта, что закон часто используется для криминализации такой операции.

Во многих мусульманских странах действует закон, согласно которому женщина получает вдвое меньше наследства, чем мужчина.

В Мали также действует закон, согласно которому мужчина имеет право на всю собственность жены, даже если у пары есть брачный контракт, в котором указано, что каждый сохранят права только на свое имущество.

Во многих странах Чёрной Африки, например, в Либерии, фактически действует два типа права — цивильное и традиционное. Несмотря на то, что по конституции женщины имеют право наследовать землю и другую собственность, по традиционному праву, которое применяется в городах поменьше и сельской местности, женщины не имеют права наследования вообще. Более того, женщина даже не может наследовать имущество своего мужа после его смерти — все переходит его родственникам.

В Свазиленде женщины не только не могут наследовать имущество, но и не могут даже сами подписывать любые документы и управлять имуществом мужа.

Некоторые страны Чёрной Африки, например Сьерра Леоне, предоставили женщинам право наследования совсем недавно — в 2007 году, но местные организации прав человека говорят, что закон все еще не действует во многих частях страны.

Российские реалии

Не так давно российская газета «Ведомости» опубликовала Топ-10 профессий, на которых россиянкам трудиться запрещено постановлением правительства. Всего же подобных профессий, по информации издательства, более четырехсот.

Итак... Во-первых, женщинам запрещено работать машинистами электропоездов, паровозов, тепловозов, дизель-поездов, а также их помощниками.

Во-вторых, женщинам запрещено работать водителями автобусов более чем на 14 посадочных мест. Ограничение не касается городского и пригородного транспорта.

В-третьих, в России не может быть женщин-боцманов, матросов, шкиперов и помощников шкипера.

В-четвертых, женщина не может быть носильщиком багажа и ручной клади в аэропорту.

В-пятых, женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых автомобилях, аэросанях, бульдозерах.

К «неженским» также относятся профессии: вальщик леса, корчеватель пней, водолаз, боец скота, плотник.

Существуют и ограничения для женщин на прибрежный лов «на ручной тяге закидных неводов, подледный лов рыбы на закидных неводах, ставных сетях и вентерях».