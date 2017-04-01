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Крымская художница сорвала овации в столице Евросоюза

​Мастер песочной анимации из Евпатории Кения Симонова выступила в Брюсселе с новой программой в рамках резонансной ежегодной церемонии Diwan Awards. В числе зрителей были представители правительства Бельгии, министры Франции, представители Фламандского правительства и другие официальные лица.

Новая программа Симоновой состояла из этнических тем, посвященных странам и культурам мира, их разнообразию. Конечно, наиболее тепло принимали зрители историю Бельгии, нарисованную песком.

«Я впервые выступала в Бельгии, здесь прекрасная публика, — рассказывает художница. — На самом деле, в Брюсселе очень искушенный зритель, его трудно удивить, но, надеюсь, мне это удалось. Часть истории о Брюсселе я рисовала под знаменитую песню Жака Бреля «Брюссель», в этом месте зрители поднялись с мест, аплодируя, и не садились до конца выступления. Это было так тепло и трогательно! Я рада, что скоро снова выступлю здесь, а в конце этого года мое бельгийское турне закончится совместным выступлением с Национальным оркестром Бельгии под руководством дирижёра Domingo Hindoyan в балете «Щелкунчик» Чайковского. Я буду рисовать сказочные сюжеты из «Щелкунчика», а оркестр — играть. С нетерпением жду этого».

Программа, показанная Симоновой в Брюсселе состояла из историй европейских стран, а также истории Марокко. Эти работы войдут в арт-проект художницы «Песочная География». Проект будет состоять из двух частей - выставка картин, нарисованных песком и графики, посвященных странам и людям мира, которых Ксения встретила за 8 лет своей творческой карьеры и выступлений в разных странах. Вторая часть проекта только формируется - это будет серия концертов, где Симонова покажет песочные истории разных лет, посвященные историям стран, легендам и событиям разных цивилизаций - среди них Украина, Россия, Дания, Норвегия, Марокко, Китай, Израиль, Япония, Бутан. Отдельной темой станет Крым, а также крымскотатарские мотивы.

Выставка «Песочная география» в Крыму откроется в мае, в Симферополе.

Игорь ШИЛОВ

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Просмотров: 258 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:41

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