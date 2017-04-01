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Онлайн-кинофестиваль отечественного кино "Дубль дв@" открывает восьмой сезон

3 апреля на сайте «Российской газеты» стартует VIII онлайн фестиваль российского кино и театра «Дубль дв@». Все фильмы и спектакли конкурсной и внеконкурсной программ доступны для просмотра бесплатно.

«Дубль дв@» — это первый в России онлайн-кинофестиваль, его задача — помочь качественным фильмам отечественного производства дойти до массового зрителя. Таким образом фильмы получают вторую премьеру — в интернете. Площадкой фестиваля станет сайт его организатора — «Российской газеты» (D2.RG. RU).

Все фильмы конкурсной программы фестиваля доступны для просмотра в любой точке планеты бесплатно. В течение 12 дней зрители смогут не только смотреть картины, но и голосованием определять будущих лауреатов фестиваля, а также высказывать свое мнение о фильмах, написав свои рецензии на форуме фестиваля. Авторы лучших рецензий также станут призерами «Дубль дв@».

Профессиональное жюри главного конкурса возглавил режиссер Александр Митта, в его состав вошли также режиссеры Оксана Карас, Александр Котт, актриса Юлия Ауг и заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова. Конкурсную программу короткого метра оценит молодежное жюри ВГИКа.

В этом году в программе фестиваля — 15 фильмов. В номинации «Полный метр» будут представлены ленты «Поездка к матери» (Михаил Косырев-Нестеров), «Мой убийца» (Костас Марсан), «Орлеан» (Андрей Прошкин), «Ангелы революции» (Алексей Федорченко), «Монах и бес» (Николай Досталь), «Сдается дом со всеми неудобствами» (Вера Сторожева), а также три фильма-дебюта: «Коробка» (Эдуард Бордуков), «Тэли и Толи» (Александр Амиров) и «Тряпичный союз» (Михаил Местецкий).

В категории «Короткий метр» зрители увидят дебютные картины Артура Сухонина «Колыбель» и Валерия Переверзева «Паноптикон». Здесь же будут представлены фильмы «Кому это нужно» (Владимир Непевный), «Ведьма» (Вера Водынски), «Фейк» (Иван Китаев) и «Ближе, чем кажется» (Наталия Беляускене).

Вне конкурса будут показаны фильм «Охрана» (Александр Прошкин) и два театральных спектакля в записи: «Зойкина квартира» Михаила Булгакова в постановке Владимира Панкова и «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца и Геннадия Гладкова в режиссуре Ивана Поповски и Алексея Иващенко.

Напомним, идея организовать онлайн фестиваль российского кино «Дубль дв@» принадлежит обозревателю «Российской газеты» Валерию Кичину. Первый конкурс прошел в 2011 году. За восемь лет его существования зрители увидели больше 120 качественных отечественных художественных, документальных и анимационных фильмов, было написано около 3500 рецензий. В разные годы лауреатами фестиваля становились Алла Сурикова, Александр Митта, Сергей Соловьев, Владимир Хотиненко, Виктор Демент, Александр Карпиловский, Наталия Беляускене, Александр Котт, Иван И. Твердовский, творческие тандемы Инна Чурикова — Глеб Панфилов, Вера Алентова — Владимир Меньшов и многие другие.

Фестиваль 2017 года можно смотреть на сайте https://d2.rg. ru с 3 по 14 апреля круглосуточно

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Просмотров: 40 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:47

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