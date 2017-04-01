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Можно, когда нужно

Несколько дней назад появилась любопытная информация, свидетельствующая о том, что отношения с российским Крымом у Европы могут быть, когда это выгодно западным партнёрам. Речь о заявлении немецкого политика Андреаса Мауэра, депутата немецкого региона Оснабрюк, что специальный благотворительный фонд, собирающий в Германии пожертвования на содержание кладбищ солдат вермахта (немцы, родственники которых погибли во время войны, жертвуют деньги на содержание таких кладбищ на территории России, Украины и Беларуси), возобновит финансирование кладбища, расположенного возле села Гончарного, неподалёку от Севастополя. Финансирование его прекратилось после воссоединения Крыма с Россией, но ситуация, видимо, слишком беспокоила немецкую сторону, и этот вопрос решили закрыть любой ценой. «Вопрос решён... Я благодарен, что организаторы откликнулись и не стали смотреть, Украина это или Россия. Кладбище находится в Крыму, и деньги должны сюда поступать», — сказал Мауэр. Получается, можно, когда нужно?

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года
Художник Артём Куркин

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:41

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