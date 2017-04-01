→ Байки, сонеты Можно, когда нужно Несколько дней назад появилась любопытная информация, свидетельствующая о том, что отношения с российским Крымом у Европы могут быть, когда это выгодно западным партнёрам. Речь о заявлении немецкого политика Андреаса Мауэра, депутата немецкого региона Оснабрюк, что специальный благотворительный фонд, собирающий в Германии пожертвования на содержание кладбищ солдат вермахта (немцы, родственники которых погибли во время войны, жертвуют деньги на содержание таких кладбищ на территории России, Украины и Беларуси), возобновит финансирование кладбища, расположенного возле села Гончарного, неподалёку от Севастополя. Финансирование его прекратилось после воссоединения Крыма с Россией, но ситуация, видимо, слишком беспокоила немецкую сторону, и этот вопрос решили закрыть любой ценой. «Вопрос решён... Я благодарен, что организаторы откликнулись и не стали смотреть, Украина это или Россия. Кладбище находится в Крыму, и деньги должны сюда поступать», — сказал Мауэр. Получается, можно, когда нужно? Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

Художник Артём Куркин Еще статьи: Кладбищенский сервис Украина собирается сократить перечень видов экономической деятельности, для ... Чей могила? Мое Элитное место для Януковича Дела кладбищенские Просмотров: 98 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:41