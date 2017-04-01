В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водителей легковушек заставят надевать шлемы? Говорят, из-за сложной ситуации на дорогах водителей легковых машин, не оборудованных подуш­ками безопасности, заставят надевать шлемы. В сети даже гуляет ксерокопия документа, подтверждающего реальность подобного нововведения. Мол, новой амуницией автолюбителям придётся оснастить свои горячие головы уже с 10 апреля. Правда есть надежда, что выложенный в сети документ является обычным фейком. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года Еще статьи: Готовь «пропуск» к сезону Не хочешь платить — заставят Дорога-недотрога? Говорят, что... интернет станет доступен только в городах ГАИ рулит!