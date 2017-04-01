Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Инициатива наказуема
Кошку на части
Покинуть жилплощадь за 10 дней
Парадокс Чалого
Крым ждёт туристов
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водителей легковушек заставят надевать шлемы?

Говорят, из-за сложной ситуации на дорогах водителей легковых машин, не оборудованных подуш­ками безопасности, заставят надевать шлемы. В сети даже гуляет ксерокопия документа, подтверждающего реальность подобного нововведения. Мол, новой амуницией автолюбителям придётся оснастить свои горячие головы уже с 10 апреля. Правда есть надежда, что выложенный в сети документ является обычным фейком.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 507 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:56

:: Комментарий #1 написал: Evgen   |   Вчера, 21:26   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
 ... ещё монтажными поясами и когтями, чтобы по столбам лазить - а вдруг тигр на дороге встретиться!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (23)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru