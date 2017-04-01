В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не замечают упавший столб В редакцию обратился симферополец В. Писаренко от имени жителей одного из дворов на улице Залесской. «Во дворе дома № 70а столб упал два месяца назад (хорошо, что ни на кого) и до сих пор он лежит. И городским службам наплевать. Когда темнеет, люди спотыкаются, машины проехать не могут, были случаи, когда водители разбивали бамперы. Два месяца!.. Стыдно за наш город». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года Еще статьи: Чиновники и столбы Яблоко от Полищука... Говорят, что... парк не для людей Глухонемые грабители? Площадка позора