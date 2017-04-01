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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... из кранов течёт непонятная жидкость

Жительница крымской столицы Ольга Л. обращает внимание на состояние питьевой воды в одном из районов Симферополя: «Спасибо, горводоканал. Отлично покупались. Такая вот прекрасная водичка течёт на Ракетной. Что делать? Обидно, что мы ещё и платим за эту «прелесть». Уже год пьём только покупную воду, но сегодня (03.04.2017) просто финиш».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:02

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