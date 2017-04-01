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Говорят, что... из кранов течёт непонятная жидкость

Жительница крымской столицы Ольга Л. обращает внимание на состояние питьевой воды в одном из районов Симферополя: «Спасибо, горводоканал. Отлично покупались. Такая вот прекрасная водичка течёт на Ракетной. Что делать? Обидно, что мы ещё и платим за эту «прелесть». Уже год пьём только покупную воду, но сегодня (03.04.2017) просто финиш».