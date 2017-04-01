В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... опорочили патриотичное название Говорят, что Крымскую весну пытаются опорочить. Пожелавший остаться неизвестным столичный житель обращает внимание на печальное состояние улицы с самым что ни на есть патриотичным названием: «Хочу показать вам улицу Крымской Весны в Симферополе. Как можно было этому присвоить название одного из самых важных событий для Крыма? Местные жители многократно обращались с просьбой отремонтировать данную улицу». Так, они возмущаются, что улица с таким названием – в честь события государственного масштаба – выглядит крайне непривлекательно. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года Еще статьи: Имени Крымской весны Говорят, что... дети рискуют жизнью на мосту Я — TV Говорят, что... в Севастополе активизировались запрещённые секты Концептуальное казачество