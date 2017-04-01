Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Инициатива наказуема
Кошку на части
Покинуть жилплощадь за 10 дней
Парадокс Чалого
Крым ждёт туристов
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Кровавый понедельник

Крым откликнулся на трагедию в Санкт-Петербурге

14 погибших. 50 пострадавших, из низ 10 — в крайне тяжёлом состоянии (данные на момент публикации). Страшная трагедия в Санкт-Петербурге потрясла всех россиян. Во многих городах государства прошли траурные митинги и памятные акции. Почтили память жертв теракта и в Крыму.

Хроника страшных событий

Около трёх часов дня 3 апреля в СМИ стали появляться новости о взрыве в метрополитене в Санкт-Петербурге. С каждой минутой информации становилось всё больше. Сообщили о погибших (изначально говорилось о пяти людях, затем их количество достигло 14 человек), а также о десятках пострадавших. К месту происшествия выехали пожарные, полиция, следственная группа, а станции метро на синей ветке приостановили свою работу, но менее, чем через час, весь метрополитен прекратил работу. У этому моменту уже никто не сомневался, что в Санкт-Петербурге произошёл террористический акт. И очень скоро эта информация подтвердилась.

Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Машинист Александр Каверин решил не останавливать поезд и доехать до следующей станции, что оказалось правильным шагом и позволило моментально приступить к эвакуации пассажиров. Позже он сообщил журналистам, что «в тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать». Начальник метрополитена Владимир Горюгин отметил, что машинист действовал строго по инструкции, в которой прописано, что в случае ЧП поезд не должен оставаться в тоннеле.

Первоначально была информация, что взрыв произвёл террорист-смертник, студент из Казахстана Максим Арышев, однако позже заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтверждается. На следующий день появилась информация и о другом подозреваемом — уроженце Киргизии и гражданине России 22-летнем Акбаржоне Джалилове. Предположительно он оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания» (она не сработала), а затем привёл в действие другое взрывное устройство уже в вагоне. По данным следствия, парень около шести лет проживал в Санкт-Петербурге. В Киргизии спецслужбы также подтвердили, что Джалилов действительно может быть причастным к теракту. Вместе с этим, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все данные о Джалилове, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Посттравматический синдром

От такой травмы городу, естественно, предстоит оправляться не один день, а люди ещё долго будут пребывать в стрессовом состоянии. К слову, 4 апреля был анонимный звонок о возможном повторном заминировании станции «Сенная площадь». «Было сообщение о том, что некий человек находится на станции „Сенная“ и чувствует, что в туннеле находится бомба», — рассказал начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. В связи с непростой ситуацией в городе сотрудники МЧС, полиции и ОМОНа также проверили эту информацию. К счастью, она не подтвердилась.

Как и положено, родственникам погибших при взрыве в метро должны выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей на семью.

Главы государств и чиновники из стран ближнего и дальнего зарубежья не остались в стороне от питерской трагедии и высказали слова поддержки россиянам.

Крым в трауре

Крымчане вместе со всей Россией скорбят о погибших в метро. В Симферополе был объявлен трёхдневный траур — 4, 5 и 6 апреля. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и публикации. Ведь, ко всему прочему, Питер — город, который шефствует над столицей полуострова. И боль этого города — боль и для Симферополя. Неравнодушные горожане вечером в день трагедии принесли на площадь им. Ленина цветы и зажгли свечи в память о жертвах теракта.

При этом в крымской столице серьёзно отнеслись и к вопросу об усилении мер безопасности в связи с произошедшим.

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Меры безопасности усилены максимально. Как именно — я рассказывать не буду, потому что это определённые действия, которые гласности не подлежат. Все службы переведены в достаточно серьёзный режим, но я также не буду называть его, чтобы никого не пугать».

В то же время Бахарев обратился к жителям города с просьбой проявлять бдительность и обращать внимание на посторонние предметы.

Также стало известно, что Крым готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, а глава республики Сергей Аксёнов поручил правительству проработать план предоставления такой помощи. Но на момент публикации этого материала никакой официальной конкретики не прозвучало: крымский минздрав кивает на минтуризма, а те, в свою очередь, затрудняются с ответом. Дескать, предложение предоставить санатории для реабилитации пострадавших прозвучало в смысле «если надо будет», а пока ждут команды.

Будьте осторожны!

В момент сдачи этого номера «КТ» в печать, стало очевидно, что ЧП со взрывными устройствами продолжаются. В частности, утром 6 апреля в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте в жилом многоэтажном доме было найдено и обезврежено взрывное устройство. Жителей дома эвакуировали. А в Ростове-на-Дону около школы N05 в это же утро произошел взрыв. Пострадал один человек. Самодельное взрывное устройство замаскированное под фонарик, взорвалось во время уборки территории дворником. Мужчина лишился нескольких пальцев на руке и получил ранение в живот.

Есения СИМОНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 82 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:41

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (22)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru