Кровавый понедельник

Крым откликнулся на трагедию в Санкт-Петербурге

14 погибших. 50 пострадавших, из низ 10 — в крайне тяжёлом состоянии (данные на момент публикации). Страшная трагедия в Санкт-Петербурге потрясла всех россиян. Во многих городах государства прошли траурные митинги и памятные акции. Почтили память жертв теракта и в Крыму.

Хроника страшных событий

Около трёх часов дня 3 апреля в СМИ стали появляться новости о взрыве в метрополитене в Санкт-Петербурге. С каждой минутой информации становилось всё больше. Сообщили о погибших (изначально говорилось о пяти людях, затем их количество достигло 14 человек), а также о десятках пострадавших. К месту происшествия выехали пожарные, полиция, следственная группа, а станции метро на синей ветке приостановили свою работу, но менее, чем через час, весь метрополитен прекратил работу. У этому моменту уже никто не сомневался, что в Санкт-Петербурге произошёл террористический акт. И очень скоро эта информация подтвердилась.

Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Машинист Александр Каверин решил не останавливать поезд и доехать до следующей станции, что оказалось правильным шагом и позволило моментально приступить к эвакуации пассажиров. Позже он сообщил журналистам, что «в тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать». Начальник метрополитена Владимир Горюгин отметил, что машинист действовал строго по инструкции, в которой прописано, что в случае ЧП поезд не должен оставаться в тоннеле.

Первоначально была информация, что взрыв произвёл террорист-смертник, студент из Казахстана Максим Арышев, однако позже заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтверждается. На следующий день появилась информация и о другом подозреваемом — уроженце Киргизии и гражданине России 22-летнем Акбаржоне Джалилове. Предположительно он оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания» (она не сработала), а затем привёл в действие другое взрывное устройство уже в вагоне. По данным следствия, парень около шести лет проживал в Санкт-Петербурге. В Киргизии спецслужбы также подтвердили, что Джалилов действительно может быть причастным к теракту. Вместе с этим, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все данные о Джалилове, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Посттравматический синдром

От такой травмы городу, естественно, предстоит оправляться не один день, а люди ещё долго будут пребывать в стрессовом состоянии. К слову, 4 апреля был анонимный звонок о возможном повторном заминировании станции «Сенная площадь». «Было сообщение о том, что некий человек находится на станции „Сенная“ и чувствует, что в туннеле находится бомба», — рассказал начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. В связи с непростой ситуацией в городе сотрудники МЧС, полиции и ОМОНа также проверили эту информацию. К счастью, она не подтвердилась.

Как и положено, родственникам погибших при взрыве в метро должны выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей на семью.

Главы государств и чиновники из стран ближнего и дальнего зарубежья не остались в стороне от питерской трагедии и высказали слова поддержки россиянам.

Крым в трауре

Крымчане вместе со всей Россией скорбят о погибших в метро. В Симферополе был объявлен трёхдневный траур — 4, 5 и 6 апреля. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и публикации. Ведь, ко всему прочему, Питер — город, который шефствует над столицей полуострова. И боль этого города — боль и для Симферополя. Неравнодушные горожане вечером в день трагедии принесли на площадь им. Ленина цветы и зажгли свечи в память о жертвах теракта.

При этом в крымской столице серьёзно отнеслись и к вопросу об усилении мер безопасности в связи с произошедшим.

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Меры безопасности усилены максимально. Как именно — я рассказывать не буду, потому что это определённые действия, которые гласности не подлежат. Все службы переведены в достаточно серьёзный режим, но я также не буду называть его, чтобы никого не пугать».

В то же время Бахарев обратился к жителям города с просьбой проявлять бдительность и обращать внимание на посторонние предметы.

Также стало известно, что Крым готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, а глава республики Сергей Аксёнов поручил правительству проработать план предоставления такой помощи. Но на момент публикации этого материала никакой официальной конкретики не прозвучало: крымский минздрав кивает на минтуризма, а те, в свою очередь, затрудняются с ответом. Дескать, предложение предоставить санатории для реабилитации пострадавших прозвучало в смысле «если надо будет», а пока ждут команды.

Будьте осторожны!

В момент сдачи этого номера «КТ» в печать, стало очевидно, что ЧП со взрывными устройствами продолжаются. В частности, утром 6 апреля в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте в жилом многоэтажном доме было найдено и обезврежено взрывное устройство. Жителей дома эвакуировали. А в Ростове-на-Дону около школы N05 в это же утро произошел взрыв. Пострадал один человек. Самодельное взрывное устройство замаскированное под фонарик, взорвалось во время уборки территории дворником. Мужчина лишился нескольких пальцев на руке и получил ранение в живот.