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Вне законаСкандал

И сам не ам, и другому не дам

У предпринимателя в Сакском районе отбирают землю и обещают снести все постройки

Право собственности? Нет, не слышали. Валерий Евграфов вложил в участок на выезде из Штормового не только астрономические деньги, но и всю свою жизнь. Но эта земля у моря уже приглянулась кому-то другому, и его неожиданно обвинили в самовольном захвате земельного участка...

Как всё начиналось...

Сам Валерий Евграфов говорит о том, что купил недострои на этой земле пятнадцать лет назад, когда регион ещё оставался богом забытым, непопулярным и никому не нужным. Он планировал на полутора гектарах возвести рыбацкий стан, базу отдыха, а также центр для занятий дайвингом, кайтом, виндсерфингом и спортивной рыбалкой.

И надо сказать, место идеально подходило под этот замысел — песчаная коса между Чёрным морем и Ойбурским озером. Согласно имеющимся в распоряжении газеты «Крымский ТелеграфЪ» документам, предполагалось возвести ряд эллингов, а также четырёх-пяти-этажный отель, с парком, благоустроенным пляжем и прочей рекреационной инфраструктурой.

Имея такие амбициозные планы, предприниматель принялся подавать документы о согласовании места расположения рыбацкого стана и базы отдыха, однако, в лучших традициях того периода, на этом этапе встретил немотивированную, но глубоко предсказуемую враждебность местных чиновников.

Судом закрепил

Имея на руках договор купли-продажи объектов недвижимости, он обратился в районную администрацию с заявлением о согласовании земельного участка на землях запаса Штормовского сельсовета и даже получил добро на подготовку согласовательных документов.

Потом, правда, когда речь пошла о том, чтобы признать собранные документы и выделить участок, в районной администрации вдруг передумали. Предлогом послужило экологическое заключение, сделанное не в главном офисе Азово-Черноморской инспекции, а в евпаторийском филиале.

Были ещё и другие бюрократические нюансы, однако хозяйственные суды всех инстанций эти аргументы районных чиновников не посчитали убедительными и обязали выделить участок Евграфову. Но руководство районной администрации делать этого не стало, спрятавшись за полномочия Совета министров в этом вопросе.

Таким образом, своё право на эту землю предприниматель тогда отстоял, а развернуть новую борьбу за оформление земли не успел — правовой режим резко поменялся. А вместе с ним и снизились шансы на распоряжение этой землёй.

Освободите землю

Уже в августе 2014 года от представителей контролирующих инстанций Евграфов узнал, что статус его земельного участка теперь является спорным, поскольку Совмином его выделение не было оформлено. Решения украинских судов всех инстанций оказались в этом споре вовсе не аргументами, и уже тогда от предпринимателя потребовали освободить земельный участок, а также выписали штраф на тысячу рублей.

Далее Симферопольская природоохранная прокуратура инициировала судебный иск, считая эти полтора гектара самозахватом. В суде, копией решения которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», Евграфов пояснил, что неоднократно обращался в Министерство имущественных и земельных отношений с просьбой зарегистрировать его право собственности, однако не встретил в этом вопросе никакого понимания.

Собственно, представители минимущества в суде пояснили, что и рады бы, но если правоустанавливающих документов украинского образца нет, то всё, что они могут, — это продать Евграфову его же земельный участок. Ну или сдать в аренду. И то с соблюдением целого ряда непростых процедур. Предприниматель от этого предложения отказался, поскольку и так считает эту землю своей.

Однако Сакский районный суд, а за ним и апелляционный данную точку зрения не разделили, обязав удовлетворить требования природоохранной прокуратуры и освободить всю территорию, кроме той, где оказались объекты недвижимого имущества, на которые Евграфов успел оформить право собственности. Таких оказалось всего три. Остальные он бы тоже оформил, но из-за волокиты в кадастре теперь сносу подлежат более трёх десятков сооружений.

Частично требование прокуратуры было выполнено, некоторые сооружения ещё остались. Видимо, в этой связи на минувшей неделе предпринимателю грозили, что пригонят бульдозеры и сровняют его постройки с землёй. Евграфов обещает, что своё имущество готов защищать до последнего.

О том, какие планы на эту землю у муниципальной власти, глава Штормовского поселения Сайд-Хасайн Катаев ответить затруднился, сославшись на то, что работа по исполнению решения суда ещё ведётся.

А в это время...

Сам Евграфов рассказал «Крымскому Телеграфу» о других обстоятельствах, оставшихся за правовыми рамками этой ситуации. По словам предпринимателя, о сложностях с оформлением этого земельного участка хорошо был знаком бывший сельский голова, а ныне депутат поселения Александр Абраменко, о «подвигах» которого еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» писал неоднократно. Именно с его подачи, по мнению бизнесмена, и начались проверки относительно самовольного занятия участка, а потом появилась и прокуратура.

К таким выводам Евграфов пришёл не только благодаря логическим рассуждениям и оценке деловых качеств экс-мэра, но и в связи с его информационной активностью. Абраменко в социальных сетях аккуратно, но неуклонно формирует негативное отношение жителей региона к предпринимателю. Причём не имея на то видимых причин, но имея весьма явные мотивы.

Их целых три. Первый — обелить своё имя. После множества коррупционных скандалов, связанных с периодом его правления, бывший сельский голова совсем не прочь снискать себе славу «борца с земельным произволом» и «собирателя земель». Правовая уязвимость в истории с рыбацким станом — отличный повод проявить себя на этом поприще.

Второй — приобрести поддержку. На уровне местной громады сегодня мало кто воспринимает этого сельского депутата всерьёз. Причастность к исполнению такого громкого решения заставит всех пересмотреть свои взгляды на возможности, уровень влияния и степень лояльности к Абраменко.

И наконец, третий — ключевой мотив. Освобождение полутора гектаров возле моря и передача в муниципальную собственность нужно Абраменко не только для получения моральных и репутационных дивидендов. По слухам, он рассчитывает вернуться в кресло главы сельского поселения при поддержке влиятельных покровителей. И по их заказу, как утверждает Валерий Евграфов, уже сейчас готовит активы для дальнейшего дерибана.

Удивляет только одно: вместо того чтобы развивать и облагораживать километры пустынных пляжей, находящихся по обеим сторонам от построек предпринимателя, власти судятся и сражаются с тем, кто вкладывает в это развитие свои средства. Что называется, и сам не ам, и другому не дам.

Аркадий ЛУКИН
Фото А. Лукин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:54

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