Реклама в опасности

В правительстве Крыма боятся отпугнуть рекламодателей, а муниципалитеты неохотно выделяют землю многодетным семьям

Бахчисарайский район снова обзавёлся главой администрации, а Служба автомобильных дорог выдвигает трудновыполнимые требования по установке рекламных конструкций.

Новое назначение

Главой администрации Бахчисарайского района по решению депутатов стал Владимир Удахин. Напомним, что за отставку прошлого главы администрации в Бахчисарайском райсовете проголосовали 30 декабря 2016 года.

Между тем в правительстве Крыма считают, что столь длительный срок без руководителя местного органа власти не прошёл для района бесследно.

«К большому сожалению, некий процесс безвластия привёл к тому, что в Бахчисарайском районе есть отставание по целому ряду вопросов, — заявил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. — Поэтому, пожалуйста, соберитесь там. Администрация продолжает работать, поэтому надеюсь, что выправите ситуацию».

Не упустить рекламодателей

Ранее Службе автомобильных дорог Крыма главой республики было дано поручение разработать проекты организации дорожного движения в муниципалитетах и паспорта на автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Срок дважды продлевался, но в итоге поручение так и не было выполнено. Однако в автодорожной службе своей вины в этом не видят.

Алексей Сафронов, руководитель Службы автомобильных дорог Крыма:

«Совместно с министерством внутренней политики мы отработали мероприятия, необходимые для выполнения этого поручения. Это согласование схем размещения рекламных конструкций. Мы планируем эту работу продолжать для себя, потому что нам нужны эти паспорта, но в этом году финансирование на данные мероприятия не предусмотрено».

В связи с тем, что средств нет, а документы оформлять надо, автодорожная служба нашла неожиданное решение сложившейся проблемы: размещать рекламные конструкции за пределами полос отвода автомобильных дорог, то есть на расстоянии 15 метров от края проезжей части.

Технически это, конечно, возможно, но возникает другой вопрос: возможно ли это сделать на отдельных дорогах, да и согласятся ли сами рекламодатели на такие условия? Дорожники уверены, что проблема эта решаема. К тому же пилотный проект планировалось провести в Симферопольском районе, где таких проблем, естественно, не возникнет. Сам же руководитель службы считает, что на дорогах, в том числе и на южнобережной трассе, есть достаточно площадок, где можно без особых усилий установить 80 процентов рекламных конструкций.

Но рекламодателей такой проект, по мнению руководства Совмина, не заинтересует. В результате было принято решение о переносе сроков для Службы автомобильных дорог для разработки проектов организации дорожного движения, но с учётом того, что рекламные конструкции должны устанавливаться в пределах полосы отвода.

Впрочем, автодорожная служба озабочена не только рекламными конструкциями, но и уборкой обочин региональных и межмуниципальных дорог. В настоящее время мусора собрано примерно 860 кубических метров.

Алексей Сафронов:

«Наш подрядчик Автодор наращивает темпы, привлекает дополнительные силы и средства. У нас два срока — 15 апреля и 1 мая, и мы эту работу планируем завершить».

В автодорожной службе также подчеркнули, что для полного решения мусорной проблемы необходима синхронизированная работа с муниципалитетами.

Алексей Сафронов:

«Эта работа комплексная — без помощи муниципальных образований мы не справимся. Если за полосой отвода муниципальное образование плечо не подставляет, то мусор тут же ветром разносится повсюду».

Без энтузиазма

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, имеющие трёх и более детей, имеют право бесплатно получить земельные участки. Соответствующий закон был принят, собственно, и в Республике Крым. Также было опубликовано распоряжение Совета министров Крыма от 28 февраля 2015 года об утверждении плана мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей.

Поиском и выделением земельных участков (причём они должны быть обеспечены всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой) занимаются непосредственно органы местного самоуправления Крыма.

Для ведения очерёдности даже была создана и внедрена автоматизированная информационная система. Всего 1662 крымских семьи, пожелавшие получить землю под индивидуальное жилищное строительство, подали заявки в муниципалитеты. Таким образом, почти все города и районы Крыма (за исключением Первомайского и Советского районов, где, видимо, либо нет многодетных семей, либо они просто не хотят связываться со своими чиновниками и бюрократией) имеют таких очередников.

Впрочем, сами органы местной власти расторопностью не отличаются. Так, в 2016 году было выделено всего 20 земельных участков, в этом — пока 32.

Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры Крыма:

«Муниципалитетами было найдено всего 52 земельных участка из 1662 заявленных, что составляет 3,1 процента от потребности. Такая динамика нас, конечно же, не удовлетворяет. Я считаю, что работа по исполнению наших распоряжений органами местного самоуправления ведётся низкими темпами».

Для того чтобы такая работа всё-таки проводилась более оперативно и ответственно, профильное министерство предложило ввести форму предоставления ежемесячной отчётности, где будут отражаться не только конечный результат, но и динамика выполнения поручения. Это необходимо для того, чтобы в республиканском минстрое понимали, какие схемы подготовлены, на каком этапе оформления земельные участки находятся и так далее.