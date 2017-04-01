400 миллионов на комфортную среду

Как будут приводить в порядок крымские города и кто будет участвовать в федеральной программе

В феврале в республике стартовал национальный проект «Формирование комфортной городской среды». До мая у крымчан есть возможность подать свои заявки и поучаствовать в программе, непосредственно повлияв на улучшение пространства в городе. В чём смысл проекта, как принять в нём участие и когда в Симферополе почистят Салгир?

Активистов больше, чем денег

Для реализации программы по созданию комфортной городской среды Крым из федерального бюджета получил 400 миллионов рублей (к слову, на всю Россию предусмотрено 20 миллиардов). Из этих средств ровно половина достанется нашей столице, остальные 200 миллионов распределяются в равных долях между крупными городами: Керчью, Феодосией, Евпаторией и так далее. Интересно при этом, что в проекте могут участвовать все населённые пункты, где численность превышает тысячу человек. В то же время в Министерстве ЖКХ Крыма рассказали, что нашлось немало активистов и из более малочисленных муниципалитетов, которые проявили инициативу и стали присылать заявки, но их предложения не могут быть даже рассмотрены из-за чётко оговоренных условий федеральной программы. Возможно, в дальнейшем для них получится изыскать дополнительные собственные средства, чтобы не оставлять без внимания и небольшие посёлки.

Все полученные из Москвы деньги будут реализовываться по простой схеме: 30 процентов средств уйдёт на благоустройство парков и скверов, а 70 процентов потратят на формирование среды во дворах. При этом главный упор при реализации программы делается на активную позицию самих горожан.

Сергей Карпов, министр ЖКХ Крыма:

«Ничто не будет делаться без участия самих крымчан, всё для людей! Это нужно для того, чтобы эти деньги не делились в высоких кабинетах, чтобы не чиновники указывали пальцами, какие дворы делать. Первичным будет мнение собственно жителей».

До 25 мая профильное министерство совместно с главным архитектором Крыма и муниципальными архитекторами формирует общую концепцию реализации программы. После этого уже будут определяться подрядчики для проведения конкретных работ.

Помимо этого, из федерального бюджета Крыму выделены средства на развитие моногородов, а их у нас, как известно, два — Красноперекопск и Армянск, которые и получат ещё 11,3 миллиона рублей для благоустройства парковых территорий.

Город и парки

Если говорить о Симферополе, то, помимо предназначенных столице федеральных денег, город выделяет из местного бюджета ещё 50 миллионов на реализацию программы.

В настоящее время идёт речь о 19 дворах, где жильцы самостоятельно разработали концепцию благоустройства и даже нарисовали структурные планы работ. Горожане сами определяют, где во дворе будет стоянка, где появится детская зона, где необходимо установить скамейки и обустроить места для отдыха.

В то же время отбор участников проекта будет проводиться до мая, так что у крымчан ещё есть время, чтобы проявить активность и подать заявку для участия в проекте.

Сергей Карпов:

«Заявка принимается в любом формате, то есть нужно просто проявить инициативу, а уже дальше мы доведём идею до конца. Можно сделать это либо через местных депутатов, либо через сельский совет, либо через городские советы, либо напрямую в МинЖКХ. Ответ будет молниеносным. А мы посмотрим, насколько это предложение конкурентоспособно, потому что денег мало, так что на всех не хватит».

Деньги, предназначенные для зелёных зон, планируется распределить между сквером им. Ленина возле железнодорожного вокзала и парком им. Гагарина. По словам главы профильного министерства, здесь будут проведены все необходимые работы: появятся лавочки, будут обустроены отдельные зоны отдыха, высадят новые деревья и клумбы.

Сергей Карпов:

«Будут включены архитекторы, будут привлечены озеленители, будет составлен весь перечень работ, которые необходимо провести при формировании ландшафта. Парк должен быть удобным местом, чтобы можно было приехать туда всей семьёй».

Говоря о сквере им. Ленина, невозможно не вспомнить о незавершённом строительстве коллектора, который многие годы портит своим видом местный ландшафт. Между тем уже известно, что на реконструкцию симферопольского коллектора заложены деньги в ФЦП — в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы, а в 2018 году начнётся непосредственно строительно-монтажный этап. При этом сам недострой, в своё время появившийся на месте фонтана, будет демонтирован.

От того, насколько крымчане проявят активность при реализации программы, будет зависеть и то, как проект будет реализовываться дальше.

Сергей Карпов:

«Муниципалитетам даны задачи сформулировать и составить планы мероприятий на 2018, 2019 и 2020-й годы, чтобы трёхлетним бюджетом предусмотреть деньги на это. Всё будет зависеть от того, насколько инициативно станут действовать граждане и общественники, как мы сможем организовать эту работу».

При этом к концу мая каждое муниципальное образование в Крыму должно подать в МинЖКХ свои предложения по тому, какое развитие дворов и парков они бы хотели видеть у себя. Это позволит определить необходимый финансовый запрос.

Кстати, уже сейчас и инвесторы высказали готовность принять участие в программе и вкладывать собственные средства в развитие комфортной среды. По предварительной информации, эту инициативу поддержали крупные крымские застройщики, однако как на самом деле это будет реализовываться, станет ясно уже совсем скоро.

Салгир в планах

Многих симферопольцев волнует не только благоустройство собственных дворов рядом с жилыми домами и обустройство парков — периодически возникает вопрос очистки реки Салгир и реконструкции набережной. Без приведения в порядок главной артерии города говорить о комфортной среде вообще нет смысла. Однако до последнего времени уборкой русла никто заниматься не хотел. В прошлом году администрация заключила договор с ООО «Вектор», которое явно не собиралось отрабатывать полученные деньги и вылавливать мусор из реки (об этом мы подробно писали в статье «Вектор на мусор», № 392 от 19 августа 2016 года). Получив больше двух миллионов рублей за будущее проведение целого комплекса работ, но так ничего и не сделав, предприятие... тихо исчезло.

Теперь же уборкой реки будет заниматься муниципальное бюджетное учреждение «Город», созданное из трёх разных МУП, которое приступило к работе 1 апреля.

Сергей Карпов:

«На это МБУ возложены основные надежды по уборке городских территорий, в том числе и реки Салгир. Деньги у города Симферополя на эти мероприятия есть, понимание, что делать, тоже есть».

Впрочем, горожане надеются, что приведут в порядок и саму набережную, которая находится в ужасном состоянии. Кстати, проектное решение её реконструкции уже есть.