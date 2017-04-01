Россия плюс Бразилия, или Процесс пошёл!

Среди тридцати двух участников предстоящего летом будущего года чемпионата мира, который пройдёт на полях одиннадцати городов Российской Федерации, уже известны имена двух сборных, обеспечивших себе путёвки на этот престижный турнир. К хозяину чемпионата российской команде добавился на минувшей неделе многократный чемпион мира — сборная Бразилии.

На четырёх континентах

В предыдущем номере газеты «Крымский ТелеграфЪ» мы продолжили рассказ об отборе к мундиалю-2018 в Европе, пообещав публиковать сообщения о том, как обстоят дела на других континентах: в Азии, Северной и Центральной, Южной Америке, Океании, которые продолжили свои турниры в последние дни марта. В этом перечне пока отсутствуют африканцы, так как у них сражение за пять прямых путёвок в Россию будет продолжено лишь с 28 августа нынешнего года. Итак, отправляемся в путешествие по четырём континентам, где команды продолжили финальные поединки в своих конфедерациях.

Азия. На минувшей неделе состоялись игры шестого и седьмого туров в двух группах, в которых двенадцать сборных оспаривают четыре прямые путёвки на ЧМ-2018, плюс за пятую вакансию. Вот их результаты.

Группа A. Катар — Иран 0:1, Китай — Республика Корея 1:0, Сирия — Узбекистан 1:0, Иран — Китай 1:0, Узбекистан — Катар 1:0, Республика Корея — Сирия 1:0. Обратите внимание на редчайший случай: все игры завершились с минимальным счётом, судьбу поединков решал один забитый гол. Турнирная ситуация: Иран — 17, Республика Корея — 13, Узбекистан — 12, Сирия — 8, Китай — 5, Катар — 4 очка.

Группа B. Ирак — Австралия 1:1, Таиланд — Саудовская Аравия 0:3, ОАЭ — Япония 0:2, Австралия — ОАЭ 2:0, Саудовская Аравия — Ирак 1:0, Япония — Таиланд 4:0. Турнирная ситуация: Япония — 16, Саудовская Аравия — 16, Австралия — 13, ОАЭ — 9, Ирак — 4, Таиланд — 1 очко.

Теперь отбор в Азии берёт перерыв до начала июня, когда будут проведены матчи восьмого и девятого туров.

Северная и Центральная Америка. Здесь уже выявлены шесть финалистов, оспаривающих три прямые путёвки на выступление в России и одну условную, которую предстоит оформить в межконтинентальном плей-офф. Сыграны матчи четвёртого тура. Вот с какими результатами они завершились: США — Панама 1:1, Мексика — Тринидад и Тобаго 1:0, Гондурас — Коста-Рика 1:1. Турнирная ситуация: Мексика — 10, Коста-Рика — 7, Панама — 5, США — 4, Гондурас — 4, Тринидад и Тобаго — 3 очка. Следующие туры будут сыграны в начале июня.

Южная Америка. В ней самый долгоиграющий двухкруговой отборочный турнир, в котором участвуют сборные всех десяти стран Латинской Америки, оспаривающие четыре прямые путёвки на мундиаль-2018 и одну условную. Были проведены очередные тринадцатый и четырнадцатый туры. Познакомьтесь с их результатами: Колумбия — Боливия 1:0, Парагвай — Эквадор 2:1, Уругвай — Бразилия 1:4, Аргентина — Чили 1:0, Венесуэла — Перу 2:2, Боливия — Аргентина 2:0, Эквадор — Колумбия 0:2, Чили — Венесуэла 3:1, Бразилия — Парагвай 3:0, Перу — Уругвай 2:1. Турнирная ситуация: Бразилия — 33, Колумбия — 24, Уругвай — 23, Чили — 23, Аргентина — 22, Эквадор — 20, Перу — 18, Парагвай — 18, Боливия — 10, Венесуэла — 6 очков. Досрочно завоевал одну из четырёх путевок многократный чемпион мира — сборная Бразилии, которая три года назад принимала чемпионат мира — 2014. Следующие туры запланированы на 31 августа и 5 сентября.

Океания. Лишь одна условная путёвка предназначена для небольшого количества сборных этого географического региона. Здесь главным претендентом стала сборная Новой Зеландии, которая с одинаковым счётом — 2:0 — обыграла на своём поле и в гостях сборную Фиджи и заняла первое место в группе A. Теперь она поджидает в финале континентального отбора победителя группы B, в которой лидирует Таити, завершившая турнир с шестью очками, а её преследуют сборные Папуа и Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, у которых в активе по три очка, и они сыграют между собой в начале июня.

Не успокаиваются

Как мы видим, отбор сборных на всех континентах приближается к своему завершению, ведь уже в декабре тридцать два участника чемпионата мира будут распределены жребием по группам решающей части первенства, чтобы разъехаться через полгода по одиннадцати городам России. И тем не менее англосаксонское лобби не оставляет свои попытки лишить нашу страну проведения мирового чемпионата.

Стоило пройти в Москве и в других городах страны несанкционированным митингам, которые, как и в других государствах мира, полиция разогнала, и сразу же руководство одной из немецких политических партий подняло вой, что в стране, где попираются демократические принципы, нельзя проводить чемпионат. Нет сомнения, что после террористического акта в метро Санкт-Петербурга, где через два месяца стартует Кубок конфедераций — 2017, а в июне 2018-го должны проводиться поединки чемпионата мира, начнётся новая истерика о бедах, которые могут обрушиться на головы болельщиков из многих стран мира. А коль так, то не лучше ли перенести чемпионат в США или Великобританию? А там не бывает терактов?

Особенно стараются по этому поводу наши заклятые друзья с Украины, которые втянули в разговоры на эту тему известных в прошлом футболистов, которые рассуждают о том, что сборная Украины, разумеется, если пройдёт отборочный этап, должна бойкотировать турнир в России. Василий Рац призывает не ехать в РФ. Павел Шкапенко, наоборот, советует ехать, чтобы на земле врага продемонстрировать силу украинского футбола. А вот Валерий Яремченко предупреждает о том, что если Украина рискнёт бойкотировать чемпионат мира, то ФИФА моментально выбросит сборную страны из своих рядов. Во всяком случае, провокационные предложения по этому поводу будут продолжаться, пока не завершится в России Кубок конфедераций — 2017, который может быть вытеснен в дальнейшем из мирового календаря вступающей в жизнь по окончании мундиаля-2018 Лигой наций.

Задумка Платини

Легендарный французский футболист Мишель Платини, возглавлявший в своё время УЕФА, ещё пять лет назад предложил заменить товарищеские матчи сборных на турнир под названием Лига наций, в котором бы выступали все 55 европейских сборных, распределённых, согласно рейтингу Европейской ассоциации футбола, на четыре дивизиона. И вот мечта Платини начинает осуществляться. Уже названы составы участников всех четырёх дивизионов Лиги наций — 2018/19, которым ещё предстоит жеребьёвка внутри своего дивизиона на четыре группы по три-четыре команды в каждой. Разумеется, за оставшееся время мы подробно расскажем о всех нюансах этого состязания европейских сборных, а сегодня знакомим с составами всех дивизионов.

Дивизион A. Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион B. Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Дивизион C. Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D. Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фареры, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.