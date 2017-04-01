Останемся восьмыми

Радости от «зимников» пока маловато

Мы уже неоднократно писали на страницах газеты «Крымский ТелеграфЪ», что репетицией перед зимними Олимпийскими играми — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане служат чемпионаты мира — 2017 по 15 видам спорта, в которых разыгрывается 102 комплекта наград. Но российские зимники пока не радуют своими результатами, находясь на восьмом месте в предполагаемом командном зачёте.

Кёрлинг и хоккей

Когда читатели нашего еженедельника откроют сегодняшний номер, уже завершатся чемпионаты мира по 13 видам спорта, в которых было разыграно 97 комплектов наград. Осталось сегодня в американском Плимуте вручить медали мирового чемпионата женщинам-хоккеисткам, а через три дня в канадском Эдмонтоне — мужчинам-кёрлингистам, и останется провести лишь чемпионат мира — 2017 по хоккею с шайбой среди мужчин, который в начале мая пройдёт на ледовых аренах Парижа и Кёльна.

Вот какие страны перед окончанием этих чемпионатов входили в десятку сильнейших в предполагаемом «олимпийском» командном зачёте, который три года назад завершился блестящей победой российских спортсменов, завоевавших тринадцать золотых медалей. А ведь золото — главный показатель спортивных достижений того или иного государства. Поэтому победа россиян в Сочи-2014 вызвала такой гнев англосаксонского лобби, которое заранее прогнозировало провал Олимпийских игр на российском берегу Чёрного моря, а потом организовало войну в отношении наших мастеров по летним и зимним спортивным дисциплинам. И хотя сейчас некоторым членам МОК и WADA приходится краснеть, когда все обвинения макларенов и иже с ними оказываются липовыми, но ведь это касается только россиян... Буквально за несколько дней до выхода в свет этого материала официально было сообщено, что дисквалификация девяти наших лучших гребцов на байдарках и каноэ, не допущенных к олимпийским стартам в Рио-де-Жанейро, была ошибочной. В то же время, когда перепроверка допинг-проб Игр в Пекине-2008 определила, что ямайские легкоатлеты пользовались запрещёнными медицинскими препаратами, этот факт, как говорится, был спущен на тормозах. Во многом подобные двойные стандарты сказались на выступлениях наших «зимников», которые, честно говоря, примерно такие же результаты демонстрировали и в предолимпийском зимнем сезоне 2013 года.

Пришло время подведения итогов после окончания тринадцати чемпионатов мира нынешнего года. Десятку сильнейших возглавляет сборная Германии, в активе которой 35 медалей (18 золотых + 10 серебряных + 7 бронзовых). За немцами разместились сборные США (26), Голландии (18), Норвегии (27), Австрии (19), Франции (22), Канады (23), России (18), Японии (15), Китая (10). По всей видимости, сборная нашей страны сможет завоевать ещё не более двух медалей на мировых первенствах по хоккею с шайбой, но они вряд ли помогут обойти ближайших соперников из Франции и Канады, оставшись на восьмом месте в мире.

Ждали большего

Второй год порадовала болельщиков 17-летняя школьница, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая вслед за успехами в этом сезоне на мировом Гран-при и континентальном чемпионате, с мировыми рекордами в двоеборье (233,41 балла) и в произвольной программе (154,40), выиграла титул чемпионки мира. Две другие российские фигуристки, юная Мария Сотскова и бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира Анна Погорилая, соответственно заняли восьмое и тринадцатое места. Но если для Маши это был дебют среди женщин, то Аня сорвала короткую программу и провалила — произвольную, где была лишь пятнадцатой. К сожалению, подобным образом провалили, но короткую программу, где показали лишь тринадцатый результат, олимпийские чемпионы Сочи в спортивных парах Ксения Столбова и Фёдор Климов. Но у них хватило мастерства и характера, чтобы изменить ситуацию. Показав третий результат в произвольной программе, они финишировали на пятом месте. Зато молодые чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, даже несмотря на серьёзную травму ноги у партнёрши, смогли впервые завоевать бронзовые медали. Их превзошли только китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун и немецкий дуэт Алёна Савченко и Бруно Массо. А вот ещё один молодой дуэт из России — Наталья Забияко и Александр Энберт — разместился на двенадцатом месте, не сумев без серьёзных помарок откатать произвольную программу. Словно равняясь на Столбову и Климова, тоже завалила короткую программу в танцах на льду наша именитая пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, оказавшиеся восьмыми. Но и они показали класс, заняв третье место в произвольном танце, что в итоге привело их на пятое место, а молодые танцоры Александра Степанова и Иван Букин стали десятыми. За чемпионский титул борьбу вели два дуэта. Олимпийские чемпионы Сочи канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир, установив два мировых рекорда — в двоеборье (198,62) и в короткой программе (82,43), — смогли на 2,5 балла опередить многократных чемпионов мира французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона и установить мировой рекорд в произвольном танце (119,15).

Настоящим украшением чемпионата стала борьба мужчин в одиночном катании. После короткой программы уверенно лидировал чемпион мира последних двух лет испанец Хавьер Фернандес, а олимпийский чемпион Сочи японец Юдзуру Ханю занимал лишь пятое место. Однако произвольную программу он завершил с мировым рекордом (223,20) и запрыгнул на высшую ступень пьедестала почёта. Увы, в роли наблюдателей за сражением остались россияне: занявший восьмое место Михаил Коляда и одиннадцатое — чемпион России Максим Ковтун. Теперь сборной России с 20 апреля предстоит стартовать в Японии на командном чемпионате мира.

Впервые в финале

За последние годы российские поклонницы кёрлинга трижды становились бронзовыми призёрами чемпионатов мира, и вот теперь в Пекине команде в составе Анны Сидоровой, Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Алины Ковалёвой и Нкеируике Езех удалось впервые пробиться в финал, где повести борьбу за титул чемпионок мира. В круговом турнире наши девушки переиграли сборные Республики Корея — 9:6, Чехии — 9:7, Германии — 8:4, Италии — 11:1, Дании — 8:6, США — 8:6, Швеции — 7:3, Китая — 6:4, но уступили сборным Канады — 9:10, Шотландии — 7:10 и Швейцарии — 7:12. Это не помешало им выйти в плей-офф, где судьба вновь свела с канадками, и они опять уступили — 3:7. Зато в полуфинале россиянки уверенно расправились со шведками — 9:3 и в решающей игре вновь встретились с... канадками, которые, одержав тринадцатую победу в тринадцати поединках (8:3), сохранили за собой титул чемпионок мира, а серебро досталась россиянкам. Третье место выиграли шотландки, победившие шведок — 6:4.