Шиворот-навыворот

Парадоксы восприятия российского Крыма украинскими СМИ

Любопытно наблюдать, как украинские СМИ, включающие в свою повестку крымские новости, парадоксально воспринимают и не менее парадоксально транслируют информацию, связанную с российским полуостровом.

Союзники коррупции

На сайте канала появилась информация, которая весьма характерна для иллюстрации, что значит законность каких-либо действий для так называемых украинских блокадных формирований на границе Крыма с Украиной. Новость, сообщённая скандально известным бизнесменом Ленуром Ислямовым, одним из организаторов приснопамятной торговой блокады: «Мы закрыли ввоз товаров на трёх постах админграницы с Крымом. Но они везут украинскую продукцию, которая имеет спрос в Крыму, через Харьков, Белгород и далее через территорию России, затем через Керченскую переправу... Да, это очень долгий путь. Цена стала выше, и этот круг, по которому проходит товар в Крым, не окупается. Но эта схема всё равно работает, — рассказал Ленур Ислямов. — То есть компании с материковой Украины работают с Россией, вместе минимизировали все расходы, связанные с блокированием». Получается, создали проблему с блокадой и появилась новая коррупционная составляющая в экономике государства. Хороши же деятели...

По указу Путина сожгли еду...

Что характерно, чуть ли не каждая третья новость о Крыме так или иначе связана с продуктами. Может быть, что-то подсознательное. Но к крымской реальности не имеющее отношения. Вот, к примеру. Заголовок: «В Крыму по приказу Путина сожгли еду. На полуострове идёт охота на иностранные продукты питания». Хотя речь на самом деле о вполне обыденных вещах. Россельхознадзор проверил торговые точки в ТЦ «Пассаж» на территории рынка Центральный. «У семи предпринимателей были выявлены факты хранения и реализации сыров и колбасных изделий в ассортименте производства стран Европейского союза (Германия, Франция, Италия, Польша, Дания, Голландия) и Украины общим весом 373,6 кг. Изделия были изъяты из оборота и уничтожены путём сжигания в печи-инсенераторе «Бренер 500», — отметили в Россельхознадзоре. То есть существует закон, который соблюдается, и торговцы прекрасно знают свои риски, когда берут на реализацию подобные товары.

На улице включили гимн

Непонятно, для чего украинские СМИ размещают новости подобного рода. Может быть, чтобы себя утешить. Судите сами. «Украинский гимн звучал в Ялте возле местного супермаркета», — кричит заголовок новостного ресурса! Дескать, в Крыму на улице включили, это же надо! Даже соответствующее видео размещено на Youtube. Но вот тут-то и подвох. Если смотреть внимательно само видео, там вход в какой-то местный супермаркет. Негативной или позитивной реакции у проходящих незаметно, однако слышны удивлённые реплики. Да и только. Включили — и никому, по сути, дела нет. Люди проходят мимо. Так о чём разговор?

Крепкий орешек

Продолжаются случаи, когда адекватная защита своей территории Россией вызывает возмущение у соседей. И тогда появляются новости с заголовками вроде: «Российская Федерация превращает Крым в наиболее милитаризованную зону, в том числе в ядерном направлении». О чём в ходе встречи с главами правительств стран Балтии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Тревожной тенденцией является то, что происходит сегодня в Крыму. Там наращивается вооружение, и вследствие действий Российской Федерации возникла наиболее милитаризованная зона именно в Крыму... Сейчас это сверхмощная военная база, потенциал которой наращивается, в том числе в ядерном направлении», — заявил Гройсман, призвав задуматься над этим фактом. Для кого тревожной является эта ситуация? Явно не для жителей полуострова, находящихся под надёжной защитой.