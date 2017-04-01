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СоциумКультура, наука

#КрымНаш–1942

На выставке к 100-летию органов Госбезопасности показали рассекреченные материалы

Уникальные документы, фотографии, плакаты, личные вещи секретных агентов, форма и шпионские гаджеты — всё это можно увидеть на первой в истории выставке, посвящённой работе органов Госбезопасности, которая открылась в Центральном музее Тавриды.

Агитационные материалы советского периода

Письма Дзержинского и шпионские гаджеты

На стендах музея — то, что годами пылилось на архивных полках под грифом «секретно». Например, теперь доступен широкой публике протокол допроса Павла Макарова — прототипа героя известного фильма «Адъютант его превосходительства», или групповой снимок личного состава Крымской чрезвычайной комиссии 1921 года, или постановление 1928 года о продлении срока содержания под стражей резидента германской разведки некоего Шанцера Феликса Яковлевича. Отдельный стенд посвящён обеспечению безопасности участников Ялтинской конференции 1945 года. Указы о награждении частей войск НКВД с фамилиями и должностями. Рядом — экспозиция техники, применявшейся чекистами для аудиозаписи, а также фотоальбом шпионских гаджетов, среди которых — мини-пистолеты, ручки-фотокамеры, пуговица плаща со скрытой камерой, пистолеты, стреляющие ядами, всевозможные скрытые подслушивающие устройства. Такое прежде можно было увидеть разве что в фильмах о Джеймсе Бонде. Невероятно, но показанные в американских шпионских картинах 70-х—80-х годов прошлого века приспособления уже были на вооружении советских разведчиков в 50-х—60-х.

Плакат, иллюстрирующий защиту Крыма во время Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков, особенно привлекает внимание. На нём матрос-черноморец протыкает штыком винтовки двух «фрицев», над плакатом надпись: «Крым наш и будет только нашим!», внизу стих: «Мы немало врагов ухлопали, и штыка не опустим острого. Прочь от славного Севастополя, прочь от Крымского полуострова!» Этому плакату — ровно 75 лет.

Среди документов есть и личные письма чекистов, и всевозможные записки. Вот одна из них представлена на стенде — записка Феликса Дзержинского: «Прошу просить во всех помещениях, мне подведомственных, снять мои портреты, оставив только групповые снимки. Неприлично».

От ВЧК до ФСБ

Выставка, открытие которой состоялось в присутствии главы Республики Крым, начальника УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю, а также начальника УФСБ по Черноморскому флоту, приурочена к 100-летию со дня создания органов Госбезопасности. Первым таким органом считается Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая была образована 7 (20) декабря 1917 года, и её главой был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, активный революционер. Чрезвычайными были и полномочия этой комиссии: производить аресты и конфискации, выселять и арестовывать преступные элементы, лишать продовольственных карточек, публиковать списки врагов народа, вести активную борьбу с криминалом.

6 февраля 1922 года ВЦИК РСФСР принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР. Войска ВЧК преобразованы в войска ГПУ. Таким образом, управление органами милиции и Госбезопасности было передано одному ведомству. Затем были ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, МБР, Федеральная служба контрразведки и, наконец, ФСБ.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Органы Госбезопасности выполняют огромную работу, ключевая роль службы — это обеспечение безопасности, с которой служба успешно справляется в Крыму».

Виктор Палагин, начальник УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю:

«Эта выставка прежде всего для подрастающего поколения... Надеюсь, школьники, посмотрев эту выставку, если и не станут чекистами, то выберут для себя основной профессией защиту Родины».

Всего на выставке представлено около 300 рассекреченных документов. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, что ещё хранится в секретных архивах.

«Осталось очень много документов, которые ещё долго будут находиться под грифом «секретно», — заметил начальник УФСБ РФ по Черноморскому флоту Виталий Уткин.

Главное — перехитрить

Присутствовали на открытии выставки и ветераны органов Госбезопасности, которые поделились своими историями с журналистами. Ветеран контрразведки Черноморского флота, капитан II ранга в отставке Павел Деркач рассказал, как советские особисты выявили агента иностранной разведки по зашифрованному письму.

«Из города Ленинграда за границу направляется письмо бытового характера: «Здравствуй, дядя Ваня, пишет твой племянник, что-то давно от тебя писем не было, давай наладим связь, — вспоминает Павел Иванович. — Но адрес был подставной, в Западной Германии, ФРГ. Органы КГБ сработали очень чётко. Проверили на тайнопись — да, действительно, это отправлял агент иностранной разведки. В тайнописном тексте он допустил промах».

По мнению Павла Деркача, главное в контрразведке — найти вражескую агентуру, которая замышляет противоправные действия, и её перехитрить.

Планируется, что выставка станет передвижной и будет продемонстрирована через какое-то время в Севастополе, Керчи, Феодосии и других городах Крыма.

Максим РУСИНОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45

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