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Люди из машин с чёрными знаками, или Военная автоинспекция по-крымски

На дорогах мы часто встречаем колонны военной техники, негабаритные, массивные военные грузы. Их сопровождают патрульные машины с чёрными номерами. И это, согласитесь, всегда привлекает внимание. Но кто они — люди из машин с чёрными военными знаками? Какова специфика службы военных автоинспекторов? Об их работе в Крыму мы побеседовали с Сергеем Подройкиным, начальником 16-й военной автоинспекции Главного управления военной полиции Минобороны РФ.

И тактика, и стратегия

— Сергей Викторович, каковы задачи ВАИ в Крыму?

— Структурно ВАИ входит в состав Главного управления военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации. В Крыму работают три подразделения территориальных военных автоинспекций: в Симферополе, Севастополе и Феодосии, между которыми распределена вся территория республики. Наша работа — это ещё и участие в разработке федеральных целевых программ, подготовка ведомственных программ в области обеспечения безопасности дорожного движения. Мы ищем пути совершенствования, разрабатываем проекты правовых актов, осуществляем контроль за их исполнением в Вооружённых силах. Мы сотрудничаем с Госавтоинспекцией. Не забываем мы и о пропаганде безопасности движения, для этого, например, проводим в воинских частях смотры-конкурсы. Также мы выявляем и анализируем причины, которые способствуют аварийным ситуациям, готовим предложения по их недопущению. На нас возложен и контроль за соблюдением военными и гражданским персоналом Вооружённых сил правил эксплуатации транспорта в воинских частях и на обычных дорогах, и многое другое. Мы регистрируем военный транспорт, выдаём госномера, проводим техосмотр.

— Осложняет ли работу курортный сезон?

— Да, безусловно, летом поток туристов увеличивается, как и количество автотранспорта на дорогах общего пользования. Снижается пропускная способность и без того узких участков дорог и улиц. Ну и, конечно же, подливает масла в огонь неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и отсутствие дорожной разметки, зачастую являющиеся причиной многочисленных пробок и дорожно-транспортных происшествий.

— Вы работаете в Крыму с 2014 года, когда была самая интересная и напряжённая пора в работе?

— Это было во время проведения в прошлом году под руководством Министерства обороны РФ на территории республики стратегических командно-штабных тактических учений «Кавказ 2016», а также на этапах патриотической игры «Гонка героев», в обеспечении которых участвовали военнослужащие нашей инспекции.

Условия и требования

— Что самое сложное в работе военного автоинспектора?

— Пожалуй, определённые сложности составляют гражданские водители, которые игнорируют правила и не сразу реагируют на дороге на наши требования.

— Сергей Викторович, до перевода в Крым вы работали на Ставрополье. Чем отличается работа в Крыму, где большее количество горных дорог?

— В принципе специфика работы военной автоинспекции одинакова в любом регионе России, но для меня лично работа в Крыму представляется более разнообразной: другой климат, новые территории, новые люди, новые знакомства. Время за работой пролетает очень быстро и незаметно.

— Как попасть на службу в военную автоинспекцию, каковы требования к кандидатам, кому отдают предпочтение?

— Кандидаты для поступления на службу в военную автоинспекцию должны иметь средне-специальное или высшее техническое образование, предпочтительно по «автомобильной» специальности. Уровень физической подготовленности должен быть не ниже оценки хорошо. Водительский стаж не менее двух лет. Дополнительно кандидаты тестируются на морально-психологическую устойчивость. Сотрудниками ВАИ могут стать как военнослужащие, проходящие военную службу в воинских частях Минобороны, так и граждане, призванные из запаса. Также предусмотрена ежегодная переподготовка офицеров ВАИ Вооружённых сил на базе Омского автобронетанкового инженерного института. В целях допуска военнослужащих ВАИ к проведению технического осмотра транспортных средств Вооружённых сил организовано за счёт средств Минобороны РФ ежегодное обучение в соответствующих образовательных учреждениях по специальности «эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств».

— Попадают ли служить в ВАИ солдаты-срочники?

— К сожалению, прохождение службы в подразделениях ВАИ военнослужащими по призыву не предусмотрено. Комплектование должностей производится только военнослужащими по контракту и гражданским персоналом.

Максим БОНДАРЕВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 509 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:59

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