Полетели головы

За что взяли главу Красноперекопска и почему ушел сити-менеджер Керчи

Неделя ознаменовалась очередным кадровым катаклизмом в региональной политике полуострова. Менее чем за сутки сразу в двух городах Крыма освободились кресла глав администраций. Во вторник вечером правоохранителями был задержан во время получения взятки глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин, а уже утром следующего дня подал в отставку очередной керченский сити-менеджер Владимир Подлипенцев. Что произошло в крымском политикуме и стоит ли ждать массового «падения голов»?

Не везунчик

Поздним вечером вторника красноперекопцы принялись обсуждать странное явление: всегда пассивные и ленивые чиновники городской администрации, строго придерживающиеся рабочего графика, вдруг побросали все свои дела и примчались к зданию администрации. Говорят, многие из них пакетами и коробками выносили какие-то документы.

Разгадка этого парадоксального явления появилась в утренних информационных лентах: вечером того же дня пресс-служба главного республиканского управления Следственного комитета официально сообщила: «Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Красноперекопска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

По данным следствия, 4 апреля 2017 года подозреваемый получил от местного предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Практически сразу же из нескольких источников поступила информация и о некоторых подробностях преступления. Вероятней всего, к главе администрации обратился представитель крупной продовольственной сети на букву В, у которого имелась острая необходимость продлить договор аренды муниципального имущества под одним из торговых объектов. Однако все эти действия производились под плотным колпаком республиканских оперов УБЭП и в итоге закончились задержанием главы администрации.

Кто на замену?

Впрочем, источник газеты «Крымский ТелеграфЪ» в красноперекопской администрации высказал весьма здравое сомнение в том, что Яцишин вот так взял и расслабился только потому, что к нему пришёл хорошо ему знакомый предприниматель со своим рабочим вопросом. По мнению источника, любой чиновник такого уровня должен шарахаться от наличных денег, как чёрт от ладана. И в повседневной практике получения/дачи взяток обе стороны давно перешли на технологии, не предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. Или, проще говоря, на труднодоказуемые отношения.

При этом источник затруднился определить, кому в Красноперекопске захотелось подсидеть Яцишина и занять его место. Он высказал осторожное мнение о том, что произошедшее связано либо с новым витком противостояния региональной власти и федералов, либо с требованием «повысить показатели» в стане силовиков, а красноперекопский сити-менеджер, что называется, «подошёл по фактуре».

Также источник из администрации заверил корреспондента газеты «Крымский ТелеграфЪ», что арест Яцишина не сильно распугал местную элиту, и желающих занять его кресло найдётся предостаточно. Среди наиболее вероятных претендентов источник назвал имя замглавы администрации Лилии Кан, подчеркнув, что в последнее время она приобрела много полезных и нужных связей. Впрочем, не исключено, что при получении неких гарантий вернётся к управлению и экс-мэр Тарас Филипчук, известный своей осторожностью и скрытностью.

То сел, то заболел

Не успели утихнуть страсти вокруг коррупционного скандала в Красноперекопске, как уже керченские депутаты на внеочередной сессии приняли отставку главы городской администрации Владимира Подлипенцева. Как сообщает пресс-служба горсовета, также принято решение о расторжении контракта с Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы администрации.

Подлипенцев утверждает, что оставляет пост главы администрации по состоянию здоровья. На сессии присутствовал заместитель главы правительства Крыма Игорь Михайличенко, который, как отмечается, поблагодарил Подлипенцева за «проделанную работу». Как сообщает один из местных сайтов, Подлипенцев утверждает, что после отставки намерен работать в травматологическом отделении городской больницы, а также вести приём «в одной из частных клиник».

Примечательно, что у города-героя за три последних года это был третий градоначальник. И первый, который уходит добровольно, а не в связи с уголовным преследованием. Предшественник Подлипенцева, сити-менеджер Сергей Писарев был арестован в июне прошлого года за получение взятки.

Впрочем, и за время работы Подлипенцева местный политикум сотрясался от непрекращающихся коррупционных скандалов. За взятки был арестован главный архитектор Керчи, успевший посидеть в этом кресле всего два месяца. Его предшественник также был арестован за взятки. В декабре прошлого года с поличным был задержан заместитель главы администрации Олег Шевченко. А ещё один заместитель, Богдан Жорняк, отказался пройти освидетельствование на наркотическое опьянение. Через три месяца под кайфом полиция задержала главного специалиста управления муниципального контроля. На его рабочем месте также были обнаружены наркотики.

По неформальным оценкам, собранным газетой «Крымский ТелеграфЪ» среди людей, хорошо осведомлённых о политической ситуации в городе, решение Подлипенцева никак не связано с бывшими коррупционными скандалами и тем более с предполагаемой зачисткой, продемонстрированной в Красноперекопске. В то же время источники отказались раскрыть истинную мотивацию отставки сити-менеджера, сославшись на то, что время для этого ещё не пришло.

Мнение

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо. Пусть никто не надеется, что именно его и именно в этот раз пронесёт. Не пронесёт. Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе».