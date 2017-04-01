Срок за «любовь»

Преступление против несовершеннолетней или вымогательство?

В селе Зерновом Красногвардейского района, расположенном в 80 км от Симферополя, в степях, был совершён ряд преступлений против несовершеннолетней. Фигурантом и потерпевшей в каждом из дел была одна девочка. Кто она: крымская Шурыгина или просто недолюбленный ребёнок, который ищет внимания запрещённым для её партнёров способом?

Преступление и наказание

Знакомство и общение в соцсетях давно стали обыденным явлением, и сложно поверить, что переписка в интернете может обернуться уголовными делами и сломанными жизнями. Так, в последние несколько лет милая и общительная девочка из Зернового знакомилась в соцсетях с парнями со всего Крыма, возрастом от 20 до 30 лет, переписывалась и перезванивалась на протяжении длительного времени. После одной из таких встреч, ставшей результатом виртуального общения молодых людей, на парня поступило заявление в правоохранительные органы о преступлении по статьям 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 УК РФ «Развратные действия» — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Оказалось, что девочке на момент совершения преступления было 12 лет. Через некоторое время, вслед за этим обвинением, поступило заявление на другого парня с тем же составом преступления. Оба были приговорены Красногвардейским судом к четырём годам лишения свободы.

Но на этом всё не закончилось. Через несколько месяцев от родителей девочки поступило заявление в полицию с тем же обвинением на третьего парня, который на данный момент содержится в следственном изоляторе.

Возможно ли такое стечение обстоятельств: девочка, не достигшая 16 лет, трижды стала жертвой преступлений полового характера, а обвиняемые — жители разных населённых пунктов Крыма, а один — из Украины?

Уголовная любовь

Возможно, происшествия в Зерновом так бы и остались за завесой тайны, если бы в газету «Крымский ТелеграфЪ» не обратились родственники парней, обвиняемых в сексуальной связи с девочкой. Близкие молодых людей были шокированы известием и решили разобраться, как это произошло. Выяснив некоторые подробности дел, родственники пришли к выводу, что парни тоже в некотором смысле потерпевшие.

Родственница обвиняемого (просила не называть фамилию):

«Парни пострадали от того, что их соблазнила 14-летняя девочка. Моему родственнику 23 года. Сейчас он сидит в следственном изоляторе. Мы, родственники обвиняемых, считаем, что девочка и её родители не должны акцентировать внимание на том, что только парни виноваты. Девочка сама писала моему родственнику, она сама предлагала ему встретиться, сама говорила, где это будет происходить, куда нужно приехать, когда и во сколько. Она сама его вовлекала в половую связь. Я считаю, что её родителей тоже нужно привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание. Потому что двое уже сидят в тюрьме, наш — ждёт приговора.

Кроме этих троих, есть ещё как минимум 12–15 человек, которые тоже где-то находятся: кто-то под домашним арестом, кто-то в розыске — сбежали на Украину, а несколько просто откупились. Родители девушки звонили некоторым парням и вымогали у них деньги за то, что они не напишут заявление в полицию. Я считаю, что это спланированная акция, потому что слишком многие уже пострадали и ещё многие могут пострадать. Они спланировали всё это и просто хотят денег».

Фатиме Салиева, сестра осуждённого:

«В прошлом году мой брат пришёл к родителям и сообщил, что родители девочки вымогают у него деньги за то, что он совершил. Сначала сумма была 50 тыс. рублей, после — увеличилась в несколько раз. Наши родители пытались поговорить с ними, предлагали поженить, чтобы не отбывать срок в тюрьме. Но родители девочки сказали, что им это не нужно, он должен сидеть и заплатить компенсацию, которую они будут требовать через суд. Родители девочки также предоставляли справку из частной клиники о том, что девочка беременна. Но в справке, которую они предоставляли нам, и в справке, которую показали в суде, существенно различались даты. Познакомились в соцсети, девочка звонила ему по 20–30 раз в день. Возраст свой она назвала уже после сообщения о беременности».

Также сестра парня сообщила, что родители в исковом заявлении требовали компенсацию в размере 500 тыс. рублей, а суд присудил выплатить 450 тыс. рублей. Кроме того, Фатиме являлась общественным защитником брата в суде и потому была осведомлена о показаниях девочки, в которых значилось, что до обвиняемого у неё был половой контакт с двенадцатью мужчинами, а первая её сексуальная связь произошла, когда ей было 10 (!) лет.

При этом и родственники парней, и родители девочки не отрицают, что половой контакт произошёл по обоюдному согласию. То есть платой за любовь девочки для парней стало уголовное дело.

Целеустремлённый ребёнок

Что думают органы опеки о сложившейся ситуации и почему не ставят семью или девочку на учёт, газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказали в местном ведомстве.

Анастасия Грудницкая, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Красногвардейского района:

«Семья девочки на учёте не состоит и не состояла ранее. На март 2017 года с места обучения девочки отзывы положительные. Она участвует в конкурсах, мероприятиях школьных и районных. Социально-бытовые условия проживания ребёнка удовлетворительные, поэтому оснований ставить девочку на учёт у нас нет».

Интересно то, что характеристики из школы с промежутком в полгода давались абсолютно противоположные.

Фатиме Салиева:

«В одной из характеристик, которую удалось получить из школы, написано: «Отношения с учителями строятся на доверии, с некоторыми педагогами они носят неуважительный характер и проявляются в идее негатива по отношению к ним, невыполнении требований. Активность родителей низкая, выполняют работу только по просьбе учителей. В воспитании дочери отсутствует единство требований со стороны родителей. Они имеют низкую осведомлённость об интересах, поведении ребёнка вне школы и во время занятий. Воспитание — среднее».

Мать девочки рассказала о её успехах в школе и о том, что нравится «всесторонне развитой» школьнице.

Мать пострадавшей:

«Местные нас все знают и знают, сколько ребёнку лет. Она у меня положительная со всех сторон — не гуляет, не курит, не пьёт. В олимпиадах участвует, получает награды. Она у нас всегда во всём участвует и получает грамоты, дипломы. Чем можно в школе дополнительно заниматься — занимается (кружки, секции. — Ред.), а другого у нас в селе и нет».

Во всём виноват интернет

В последнее время участились случаи пагубного воздействия интернета на детей и подростков. Дети с ещё неокрепшей психикой, подпадающие под влияние, берут пример с пропагандируемых на просторах всемирной сети игр вроде «Синего кита», модных, но опасных увлечений. Мама девочки выразила уверенность, что всё зло и проблемы именно оттуда.

Мать пострадавшей:

«Не давайте детям доступ к интернету. Интернета нет у неё сейчас — и проблем нет. У меня уже больше года нет интернета».

Возможность выдать замуж девочку за одного из парней мать отклонила, аргументировав это тем, что им не 15 лет, поэтому «пусть сидят», а четыре года срока — это не много, «можно было и больше».

Мама также заверила, что девочка писала парням, сколько ей лет, до сношения, с чем категорически не согласны родственники обвиняемых.

Соль проблемы

«Общество готовит преступление, а преступник его совершает», — писал некогда Т. Бокль и, наверное, данное высказывание подходит и к нашему случаю. Возможно, в любвеобильности девочки и её недетском образе жизни виновата социальная среда?

Какой уровень жизни в селе Зерновом и организованы ли культурный отдых, дополнительные занятия для детей и подростков, оценил еженедельник «Крымский ТелеграфЪ». Наши журналисты опросили жителей села, и оказалось, что общественный климат там оставляет желать лучшего. В Зерновом пустуют разрушенные здания, из мест, куда можно сходить и где собраться, — только клуб, который зимой больше закрыт из-за холода в помещении. Общественный транспорт в райцентр и Симферополь ходит в 7 утра, а возвращается в 12 дня. Даже в больнице в очереди посидеть не успеешь. Детский сад находится в соседнем селе Найдёновка, но общественный транспорт, на котором сельчанам можно было бы отвозить детей в дошкольное учреждение, не ходит.

В единственной отдушине жителей Зернового — Доме культуры — тоже проблем хватает. На входе крыша рушится и протекает, отопления нет, работников «полтора человека» — заведующий и художественный руководитель, работающий на полставки.

В Государственной думе тоже знают о проблемах малых степных сёл, и пока на развитие Крыма выделяют миллионы сотнями, «каждая копейка должна быть потрачена с максимальным социальным эффектом».

Константин Бахарев, депутат Государственной думы РФ:

«Очень многое зависит от воспитания в семье. Это те вещи, на которые государство не может и, наверное, не должно влиять, потому что всё-таки сфера семейных отношений — это та сфера, которая не нуждается в государственном регулировании. Но в то же время мы должны создать условия, при которых дети будут расти в полноценных семьях, ходить в детские сады, в школу, не сталкиваться с той ужасающей вакханалией, которая сегодня творится в интернете».

Кто бы ни был виноват в произошедшем: парни, девочка, воспитавшие её родители или обстоятельства, один за другим молодые люди получают сроки за «любовь», а ребёнку уже необходима помощь психолога.

Но самое главное, что это не единичный случай даже для Крыма (подобное происходит в Феодосии, Бахчисарае) — это стало социальным явлением, с которым нужно бороться. Но готово ли к этому наше общество, где взрослые воспитаны на морали, привитой в СССР, а молодое поколение растёт во вседозволенности?

В Крыму сотни детей становятся жертвами противоправных действий

Следственный комитет РФ по РК уделяет особое внимание преступлениям против несовершеннолетних. Каких масштабов проблема достигла в Крыму, «КТ» рассказали в ведомстве.

Евгения Беликова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым по взаимодействию со СМИ:

«Все преступления против несовершеннолетних, которые совершаются в нашем регионе, находятся на особом контроле. За 2016 год было возбуждено более 800 уголовных дел данной категории. Потерпевшими были признаны более 300 детей. Из них 19 пострадали от преступных посягательств близких или родственников. В основном жертвами преступлений становятся дети в возрасте от 11 до 17 лет. В минувшем году было привлечено к уголовной ответственности более 200 лиц за совершение преступлений против несовершенолетних».

Также Евгения Беликова обратила внимание на то, что в последнее время также совершаются преступления в отношении детей посредством сети интернет.