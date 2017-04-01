Железный конь как собственность

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Оформление автомобиля в наследство

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем об оформлении автомобиля в наследство. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Условия и документы

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам — наследникам, которые для приобретения наследства, в том числе автомобиля, должны его принять. Следует иметь в виду, что если лицо управляло транспортным средством на основании доверенности от умершего владельца автомобиля, то после его смерти доверенность прекращает своё действие. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй — фактическое принятие наследства. Указанные способы применяются независимо от того, составлялось ли завещание. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. То есть нельзя принять по наследству только автомобиль и отказаться от остальной части наследства, если такая часть есть.

Кроме того, в отношении автомобилей применение правила о фактическом принятии наследства реализовать нереально, так как постановка автомобиля на учёт в случае его фактического принятия в наследство без судебного решения об установлении факта наследства будет вряд ли возможна. Наиболее распространённым и простым способом принятия наследства является подача заявления нотариусу. Для наследования автомобиля рекомендуется придерживаться следующего порядка.

Обратитесь к нотариусу с заявлением о принятии наследства по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства считается последнее место проживания (прописки) наследодателя. Подача заявления о принятии наследства осуществляется не позднее шести месяцев с даты смерти наследодателя или с даты объявления судом наследодателя умершим.

К заявлению следует приложить следующие документы:

- свидетельство о смерти наследодателя;

- паспорт наследника;

- завещание (если составлялось);

- документ, подтверждающий родство наследника с наследодателем, если завещание отсутствует (свидетельство о браке или о рождении).

Указанный перечень документов не является исчерпывающим. После открытия наследственного дела нотариус выдаст вам перечень документов (справок, дубликатов, результатов оценки и т. п.), необходимых для оформления в наследство отдельных видов имущества. Перечень документов различается в зависимости от вида наследуемого имущества. Для автомобиля потребуется, в частности:

. свидетельство о регистрации автомобиля;

. паспорт транспортного средства;

. справка о стоимости автомобиля, выданная независимым оценщиком.

Оценка и оплата

Далее следует провести независимую оценку. Для проведения оценки надо обратиться к оценщикам, имеющим право на осуществление данного вида деятельности.

По результатам проведённой оценки автомобиля оценщик выдаст вам отчёт об оценке.

Оценка автомобиля должна быть произведена на момент смерти наследодателя, а не на момент покупки автомобиля. Далее следует оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство. Размер пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновлённым, супругу, родителям, полнородным братьям и сёстрам наследодателя составляет 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб. Для других наследников размер пошлины составляет 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб. Госпошлину можно уплатить в отделениях банков, терминалах самообслуживания, банкоматах с функцией оплаты.

Далее следует предоставить нотариусу квитанцию об уплате госпошлины и дополнительно запрошенные им документы. На основании представленных документов нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство, с которым вы вправе обратиться в страховую компанию и ГИБДД для совершения регистрационных действий в отношении унаследованного автомобиля.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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